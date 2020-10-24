Как выбрать ноутбук для учебы, работы или дома
В наше время огромное количество людей выбирают мобильность во всех ее проявлениях. Это значит, что персональные стационарные компьютеры уступают лидерство комфортным ноутбукам. Такой вид гаджетов позволяет не привязываться к рабочему месту, наличию доступа к электропитанию и другим факторам, которые характерны для ПК. О том, какой купить ноутбук, задумывается практически каждый человек примерно раз в несколько лет. Предлагаем рассмотреть более подробно все важные параметры, которые влияют на выбор этого вида техники.
Финансовая сторона вопроса
Часто о покупке ноутбука человек задумывается в тот момент, когда на глаза попадается реклама об акции на определенную модель. Однако не рекомендуется отдавать предпочтение устройству исключительно на основании привлекательности акционного предложения. Перед покупкой гаджета потребуется разобраться с техническими характеристиками, которые предлагают производители в своей продукции, и требованиями будущего владельца.
Игровые ноутбуки или устройства для выполнения серьезных задач, например, использование фотошопа и других графических программ, должны иметь высокую мощность. При этом следует учитывать тот факт, что мощное оборудование больше нагревается и чаще нуждается в ремонте. По этой причине не рекомендуется экономить на приобретении девайса.
Сегодня весь ассортимент ноутбуков можно условно разделить на 3 категории по стоимости:
- до 300 американских долларов;
- 300-700$;
- от 700 долларов.
Цена зависит от разных факторов: материал корпуса и комплектующих, производитель, технические характеристики. Некоторые именитые бренды удерживают достаточно высокую стоимость. Покупая у них, вы осознанно переплачиваете за внешний вид и имидж.
Особенности выбора по техническим характеристикам
Часто потребители отталкиваются от собственных финансовых возможностей. На основании этого фактора стараются выбрать оптимальные технические параметры в выбранном ценовом диапазоне. Корректное сочетание цены и качества представлено у моделей ноутбуков, стоимость которых составляет около 500 американских долларов.
В этой категории можно выбрать устройство для учебы, дома и выполнения профессиональных обязанностей. Они оптимальны по уровню производительности, потому предоставляют возможность наслаждаться играми, просмотром видео и другими базовыми функциями.
Во время выбора лучшего ноутбука важно обратить внимание на:
- габариты. Например, 14-15,6 дюймов;
- процессор. Представлен i3 или i5, но разного поколения;
- объем оперативной памяти. Рекомендуется выбирать не меньше 8 гигабайт;
- размер жесткого диска. Сегодня представлен большой ассортимент, но лучшим решением станет модель от 128 гигабайт. Такого объема достаточно для хранения большого массива данных;
- тип видеокарты.
Все эти параметры позволят потребителю выбрать надежный ноутбук для его нужд по выгодной цене.
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