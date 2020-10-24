Как выбрать ноутбук для учебы, работы или дома

В наше время огромное количество людей выбирают мобильность во всех ее проявлениях. Это значит, что персональные стационарные компьютеры уступают лидерство комфортным ноутбукам. Такой вид гаджетов позволяет не привязываться к рабочему месту, наличию доступа к электропитанию и другим факторам, которые характерны для ПК. О том, какой купить ноутбук , задумывается практически каждый человек примерно раз в несколько лет. Предлагаем рассмотреть более подробно все важные параметры, которые влияют на выбор этого вида техники.

Часто о покупке ноутбука человек задумывается в тот момент, когда на глаза попадается реклама об акции на определенную модель. Однако не рекомендуется отдавать предпочтение устройству исключительно на основании привлекательности акционного предложения. Перед покупкой гаджета потребуется разобраться с техническими характеристиками, которые предлагают производители в своей продукции, и требованиями будущего владельца.





Игровые ноутбуки или устройства для выполнения серьезных задач, например, использование фотошопа и других графических программ, должны иметь высокую мощность. При этом следует учитывать тот факт, что мощное оборудование больше нагревается и чаще нуждается в ремонте. По этой причине не рекомендуется экономить на приобретении девайса.





Сегодня весь ассортимент ноутбуков можно условно разделить на 3 категории по стоимости:





до 300 американских долларов;

300-700$;

от 700 долларов.





Цена зависит от разных факторов: материал корпуса и комплектующих, производитель, технические характеристики. Некоторые именитые бренды удерживают достаточно высокую стоимость. Покупая у них, вы осознанно переплачиваете за внешний вид и имидж.