Как выбрать коворкинг?

Давайте сегодня с вами обсудим, как правильно выбрать коворкинг, подходящий конкретно под ваши требования и бюджет. Да-да, именно бюджет, он очень важен и для стартапа, и для фрилансера.

А о том, что такое коворкинг, читайте здесь.

Как же выбрать коворкинг, если в вашем городе их несколько? Надо учитывать следующие факторы: