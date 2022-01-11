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Как выбрать коворкинг?

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Давайте сегодня с вами обсудим, как правильно выбрать коворкинг, подходящий конкретно под ваши требования и бюджет. Да-да, именно бюджет, он очень важен и для стартапа, и для фрилансера.

А о том, что такое коворкинг, читайте здесь.

      Как же выбрать коворкинг, если в вашем городе их несколько? Надо учитывать следующие факторы:

  • Месторасположение. Конечно же, хочется ЦЕНТР города  с удобной транспортной доступностью из любой точки города.
  • Наличие бесплатного интернета.
  • Цена и качество рабочего места, которое заключается в исправности оргтехники, мебели и в наличии канцелярских принадлежностей.
  • Атмосфера. Изучите фотографии, отзывы о коворкинге, сходите на консультацию, где вам подробно расскажут о данном коворкинге и покажут его изнутри.
  • Наличие и доступность бесплатной парковки.

Лайфхак: Чтобы выбрать лучший коворкинг в вашем городе, попробуйте поработать пару дней или неделю в каждом из них, чтобы понять, где ваша деятельность наиболее продуктивна. А «Кортес» специально для этого предлагает услугу «Бесплатный тестовый день», которая поможет изучить атмосферу и понять, насколько вам комфортно работать в этом коворкинге.

Коворкинг «Кортес» 

проспект Комсомольский, 15а

телефоны: +7 (3822) 21-88-99 и +7 (901) 611-88-99

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