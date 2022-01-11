Как выбрать коворкинг?

Давайте сегодня с вами обсудим, как правильно выбрать коворкинг, подходящий конкретно под ваши требования и бюджет. Да-да, именно бюджет, он очень важен и для стартапа, и для фрилансера.
А о том, что такое коворкинг, читайте здесь.
Как же выбрать коворкинг, если в вашем городе их несколько? Надо учитывать следующие факторы:
- Месторасположение. Конечно же, хочется ЦЕНТР города с удобной транспортной доступностью из любой точки города.
- Наличие бесплатного интернета.
- Цена и качество рабочего места, которое заключается в исправности оргтехники, мебели и в наличии канцелярских принадлежностей.
- Атмосфера. Изучите фотографии, отзывы о коворкинге, сходите на консультацию, где вам подробно расскажут о данном коворкинге и покажут его изнутри.
- Наличие и доступность бесплатной парковки.
Лайфхак: Чтобы выбрать лучший коворкинг в вашем городе, попробуйте поработать пару дней или неделю в каждом из них, чтобы понять, где ваша деятельность наиболее продуктивна. А «Кортес» специально для этого предлагает услугу «Бесплатный тестовый день», которая поможет изучить атмосферу и понять, насколько вам комфортно работать в этом коворкинге.
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