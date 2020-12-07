Как выбрать керамическую плитку для дома

Оформление пола – это завершающий штрих в интерьере помещения. Необходимо учитывать множество нюансов. Как правило, многие выбирают керамическую плитку для пола, так как рисунки на керамике имитируют натуральные природные материалы , создают впечатление домашнего тепла и уюта. Множество различных вариантов дизайна и решений позволяют подобрать оптимальный вариант под любой интерьер.

Керамическая плитка обладает высокими эксплуатационными качествами, прочностью и надежностью. Большой выбор разных вариантов позволяет подобрать решение, подходящее по цене и другим характеристикам. Плитка – уникальное покрытие, не требующее особого ухода.

Керамическая плитка создается из натуральных материалов. В процессе производства используются различные сорта глины, что позволяет получить высококачественный результат. Изделия изготовляются в разных конфигурациях и формах, что гарантирует разнообразие решений и широкий выбор. Чем более гладкая поверхность материала и меньшая пористость, тем более высокая прочность и надежность по сравнению с другими решениями. Плитка часто используется при обустройстве кухни, ванной и других помещений, где требуется устойчивое покрытие.

Качественная и правильно уложенная плитка способна выдерживать больше нагрузки до пятисот килограмм, а также перепады температур и повышенную влажность, что особо важно на кухне, в ванной.





Плитка изготавливается разными методами. В зависимости от этого отличаются характеристики и внешний вид изделия. Прессование – более распространенный способ. С его помощью получается выдавить лишний воздух и влагу из пор плитки. Экструзионный метод используется в тех случаях, когда требуется получить необычную форму изделия.





Чтобы обеспечить надежное сцепление с поверхностью, используются ребристые углы. Они обладают большей надежностью и прочностью по сравнению с другими вариантами. Площадь облицовки комнаты может быть разной.