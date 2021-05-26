Как выбрать качественный утюг? Советы экспертов

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Журнал Expertology провел исследование бытовой техники для дома и выбрал самые удачные модели в различных категориях. Рейтинг лучших утюгов был составлен на основе потребительских отзывов. Проанализировав несколько десятков мнений покупателей, редакция отобрала 15 лучших моделей.

Лучшие недорогие утюги для дома

В номинацию бюджетных устройств попали утюги от таких производителей, как Scarlett, BBK и Sinbo. Среди предложенных моделей примечательна Scarlett SC-SI30P09. Несмотря на небольшую цену, подошва утюга покрыта антипригарным покрытием Simple Pro.

Лучшие паровые модели по средней цене

В обзор утюгов среднего ценового сегмента вошли устройства стоимостью от 1700 до 4400 рублей. Среди лучших, по мнению покупателей, оказался Bosch TDA 3024010. Он получил одну из самых высоких оценок – 4,9 баллов из 5 максимальных. В утюге есть встроенный режим самоочистки и защиты от накипи. Алюмо-керамическая подошва быстро нагревается и хорошо скользит по ткани. Вытянутая форма позволяет легко проглаживать каждый шов и изгиб одежды.

Мощные паровые утюги

В номинацию премиальной техники попали модели от 7000 рублей. Места разделились между тремя паровыми утюгами – ROWENTA DW 5135D1, TEFAL FV9848 и PHILIPS GC5039/30 AZUR ELITE.

В отдельной номинации оказались модели с парогенератором. Экспертной группой редакции одним из лучших был признан KT-968 от российской торговой марки Kitfort. Несмотря на небольшой размер, резервуар утюга вмещает 1,4 литра воды. Благодаря этому гладить вещи можно в пять раз дольше, чем паровым утюгом. Пар может подаваться как горизонтально, так и вертикально. Поэтому утюг можно использовать в качестве отпаривателя для висящей на вешалке одежды.

Лучшие дорожные утюги

В рейтинги попали также и компактные устройства, которые легко можно взять с собой в путешествие. Покупатели выделили две удачные модели – VITEK VT-8303 VT и Rowenta DA1511.