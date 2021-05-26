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26 мая,
2021
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Как выбрать качественный утюг? Советы экспертов

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Журнал Expertology провел исследование бытовой техники для дома и выбрал самые удачные модели в различных категориях. Рейтинг лучших утюгов был составлен на основе потребительских отзывов. Проанализировав несколько десятков мнений покупателей, редакция отобрала 15 лучших моделей.

Как выбрать качественный утюг? Советы экспертов

Лучшие недорогие утюги для дома

В номинацию бюджетных устройств попали утюги от таких производителей, как Scarlett, BBK и Sinbo. Среди предложенных моделей примечательна Scarlett SC-SI30P09. Несмотря на небольшую цену, подошва утюга покрыта антипригарным покрытием Simple Pro.

Лучшие паровые модели по средней цене

В обзор утюгов среднего ценового сегмента вошли устройства стоимостью от 1700 до 4400 рублей. Среди лучших, по мнению покупателей, оказался Bosch TDA 3024010. Он получил одну из самых высоких оценок – 4,9 баллов из 5 максимальных. В утюге есть встроенный режим самоочистки и защиты от накипи. Алюмо-керамическая подошва быстро нагревается и хорошо скользит по ткани. Вытянутая форма позволяет легко проглаживать каждый шов и изгиб одежды.

Мощные паровые утюги

В номинацию премиальной техники попали модели от 7000 рублей. Места разделились между тремя паровыми утюгами – ROWENTA DW 5135D1, TEFAL FV9848 и PHILIPS GC5039/30 AZUR ELITE.


В отдельной номинации оказались модели с парогенератором. Экспертной группой редакции одним из лучших был признан KT-968 от российской торговой марки Kitfort. Несмотря на небольшой размер, резервуар утюга вмещает 1,4 литра воды. Благодаря этому гладить вещи можно в пять раз дольше, чем паровым утюгом. Пар может подаваться как горизонтально, так и вертикально. Поэтому утюг можно использовать в качестве отпаривателя для висящей на вешалке одежды.

Лучшие дорожные утюги

В рейтинги попали также и компактные устройства, которые легко можно взять с собой в путешествие. Покупатели выделили две удачные модели – VITEK VT-8303 VT и Rowenta DA1511.

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