Как выбрать искусственную елку

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Эксперты Роскачества опубликовали рекомендации россиянам при покупке искусственных елок. Рассказываем, на что обращать внимание.

Внешний осмотр

В ходе осмотра товара рекомендуется обхватить ветку рукой и провести «против роста» — «выпадение», выгибание и ломкость будут говорить о некачественном товаре. На ветках и корпусе искусственной елки не должно быть трещин, разломов, а проволока и другие выпирающие железные части не должны быть видны.

Еще несколько важных рекомендаций при выборе:

· Лучше отдавать предпочтение елкам с металлическим каркасом. Они прочнее тех, чья основа сделана из пластика; · Не покупайте елку, на которой указано, что ее произвели несколько лет назад (5 и более) — материал может стареть (особенно если каждый год елка стоит на свету). Чем старше искусственная елка на момент покупки, тем меньше она сможет прослужить.

Что должно быть на этикетке?

Обращайте внимание на наличие этикетки. В соответствии с законом «О защите прав потребителей» там должны быть указаны: — название изделия, изготовитель (и его товарный знак при наличии); — дата выпуска, срок эксплуатации (или уточнить, что он не ограничен); — материал, из которого изготовлено изделие и условия эксплуатации; — штрихкод для идентификации.

Запах

В большинстве случаев елки изготавливают из полимеров (пластиков). Обычно это полиэтилен (ПЭ) или поливинилхлорид (ПВХ). Гораздо реже — из резины (чаще она идет в комбинации с другими полимерами).

«Хорошо изготовленный полимер абсолютно безопасен. Полимеры — это высокомолекулярные соединения, которые не испаряются. Другое дело, что при производстве елки используют вещества, из-за которых искусственное дерево потом пахнет «химией»: различные пластификаторы, смазки, клеи, растворители и так далее. В составе их обычно не указывают», — предупреждает эксперт Роскачества Татьяна Чалых.

Новая елка будет пахнуть вспомогательными веществами, но если технология изготовления не была нарушена, то запах будет не слишком резким и почти полностью выветрится за несколько дней. Однако если елка некачественная или слишком старая, то, скорее всего, запах никуда не денется.

Как хранить?