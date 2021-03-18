Как выбрать бойлер

Полезно

Горячая вода в доме всегда необходима, но, к сожалению, центральное водоснабжение не предоставляет возможности пользоваться этим благом постоянно. Именно поэтому необходим бойлер, который будет выполнять задачу нагрева воды. Особенно это важно в холодное время года, когда необходимо обеспечить комфортные условия проживания всем жильцам в доме. Важно учитывать множество параметров, чтобы приобрести оптимальное по соотношению цены и качества оборудование, которое прослужит долгие годы.

Основные критерии выбора

При выборе водонагревательной техники учитывается следующие характеристики:

· Объем бака. Необходимо определиться с емкостью устройства. От этого зависит, сколько человек смогут воспользоваться горячей водой при повседневном использовании. Используя аппарат для квартиры, оптимальным решением будет объем на восемьдесят литров, который позволит обеспечить все требования. Можно отдельно приобрести устройство на десять или пятнадцать литров для мытья посуды.

· Мощность. Как правило, рекомендуется выбирать модель на два киловатта для экономии. Мощность зависит от того, для чего планируется использовать оборудование.

· Внутреннее покрытие. Встречаются устройства с покрытием из эмали, нержавеющей стали или титанового напыления. Стоимость каждого типа устройства отличается.

· Размеры и формы. Существуют разные габариты и формы конструкции, которые используются в быту. Как правило, наиболее распространенными решениями являются устройства цилиндрической формы. Также существуют прямоугольные, плоские или тонкие установки.

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