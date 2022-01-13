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Как восстановиться после COVID-19: советы диетолога

ТВ2 Татьяна Бемлер

Правительство прогнозирует резкий рост больных ковидом в России в ближайшие две недели. Однако выздоровление и отрицательный ПЦР еще ничего говорят. Главное, суметь правильно восстановить свой организм.

Вопросами восстановления организма после коронавируса сегодня задаются специалисты в разных областях. Мы решили поговорить на эту тему с диетологом. Наталия Пилипенко рассказала, какое значение имеет наш рацион в постковидный период, недостаток каких макро- и микроэлементов может «затянуть» этот процесс, а также дала несколько практических советов — как восстановить обоняние после COVID-19, что включить в рацион и как взять под контроль свой вес после болезни.

По словам медиков, коронавирус чаще всего поражает легкие, кровеносные сосуды, нервную систему и ЖКТ. Последствия этого воздействия не уходят вместе с болезнью. После закрытия больничного человека ждет новый этап – постковид – процесс восстановления организма, который затягивается на месяцы.

– Мне часто приходится долечивать пациентов в постковидный период с поражением ЖКТ. Также часто обращаются люди, которые не могут восстановить вкусовые рецепторы и обоняние. Возникает паросмия – искажение обоняния и аносмия – полная его потеря. Это состояние затягивается на достаточно длительный период.
Наталия Пилипенко, врач-диетолог высшей категории

По статистике, около 70 % пациентов теряют обоняние при ковиде. Спустя какое-то время многие из них ощущают искаженное восприятие запахов и вкусов, чаще всего связанное с употреблением белковой пищи: мяса, птицы, рыбы и яиц. Мало кто захочет есть мясо с металлическим вкусом или яйца с запахом сероводорода. И люди отказываются от этих блюд. А белок необходим организму для строительства всех клеток, в том числе обонятельных и вкусовых рецепторов. Образуется дефицит. В связи с этим возникает много негативных последствий.

Автор:  pxhere.com
Автор:  pxhere.com

Проблемы с весом после болезни

– При дефицитном состоянии организма начинает нарушаться секреторная функция ЖКТ, очень сильно «проседает» пищеварительная система и возникает сильная потеря массы тела. Бродильные процессы и выведение токсинов увеличивают нагрузку на печень и почки. Таким образом, возникает глубокая астения с интоксикационным синдромом, когда пациент не хочет и не может есть, в его кишечнике почти ничего не всасывается. Происходит потеря веса, иногда – колоссальная, до 30% массы тела. У меня есть пациентка, которая трижды переболела ковидом, и каждый раз с кишечными проявлениями. Похудела катастрофически. Плохая усвояемость сопровождается  разжижением стула и отрыжками. Нам даже пришлось прибегнуть к клиническому функциональному питанию, потому что самостоятельно восполнить питательный субстрат за счет пищи не могли.

Если вы встретились с ковидной инфекцией и после болезни сильно похудели, диетолог советует проанализировать – насколько критично.

Как бороться с потерей веса:

- оцените вес с помощью индекса массы тела. Рассчитать его можно онлайн. Если цифра меньше 18 – это уже не норма;

- рассчитайте сочетание БЖУ в рационе. Если у вас есть белково-энергетический дефицит – обратитесь к специалисту;

- если нет дефицита белка, начните питаться дробно. Увеличьте потребление белка до 1 грамма на килограмм массы тела в сутки. Здесь считается любой белок – растительный и животный;

- при сильном отвращении к мясу, замените его на рыбу, морепродукты или белковые промышленные коктейли.

Автор:  pxhere.com
Автор:  pxhere.com

Другая проблема, с которой сталкиваются люди в постковидный период – бесконтрольный набор веса. По словам диетолога, этому может быть несколько объяснений.

– Если у пациента до болезни были хронические заболевания щитовидной железы или метаболические нарушения, панкреатит, сахарный диабет и проблемы с печенью, они могут усилиться из-за высокой лекарственной терапии. Еще один фактор набора веса: в период болезни человек чаще всего ощущает слабость и мало ест. Часто присутствует искажение вкуса. А потом, когда болезнь отступает, начинается бесконтрольный прием пищи. Многие находятся в дефицитном состоянии и не могут понять, что им требуется: фрукты, овощи или белки. Поэтому поглощают все в огромных количествах и очень часто. Ситуация усугубляется тем, что поражается нейронная ткань – в гипоталамусе нарушается активность центра насыщения. Человек не может понять – сыт ли он. Это порочный круг.

Как бороться с проблемой лишнего веса:

- оцените вес с помощью индекса массы тела. Рассчитать его можно здесь. Если цифра больше 30, то надо снизить калорийность рациона на 300 ккал на 4 недели;
- добавьте ежедневную физическую активность;
- включите в рацион белковые продукты: молочные и кисломолочные, белое мясо индейки, рыбу, орехи, яйца.

Если понимаете, что поправились сильно и вес продолжает расти, а вы не можете с этим ничего поделать, стоит обратиться к специалисту и сдать анализы.

– Минимальный набор лабораторных исследований: общий анализ крови и мочи, кровь на С-реактивный белок и гормон ТТГ. Коронавирус поражает и нервные ткани. Если вы испытываете какие-то стрессовые ощущения в постковидный период и отмечаете неврозы, нарушение сна, чувство, что вы постоянно на взводе – тоже принимайте меры. Пропейте успокоительное. Если не помогает – обратитесь к специалисту. Вообще всегда, если понимаете, что самостоятельно не справляетесь с последствиями заболевания или наоборот, очень сильно боитесь заболеть и прилагаете максимум усилий, а успокоение не наступает, безусловно, нужно идти к врачу. Стресс усугубляет все процессы, протекающие в организме. И самое главное – он ослабляет иммунитет, а это способствует встрече с коронавирусом.

Как дефицит макро- и микронутриентов влияет на скорость восстановления организма

Если до коронавируса вашему организму не хватало каких-то макро- или микронутриентов, и вы «вошли» в болезнь с этим дефицитом, состояние усугубляется, объясняет Наталия Пилипенко: заболевание длится дольше и «выйти» из него сложнее.

– Я рекомендую своим пациентам следить за своим состоянием: если вы наблюдаете у себя кровоточивость десен, излишнюю бледность, астению – это говорит о том, что не все в порядке. Стоит сходить к врачу. А еще лучше – сдать общий анализ крови и биохимию, посмотреть уровень селена, цинка, железа, белковых фракций. Зачем это нужно делать? Потому что если у вас все эти показатели «просели», поверьте, восстановительный период будет больше года. И нельзя утверждать, что вы снова не встретитесь с COVID-19 в это время даже с прививкой. Скорее, можно предположить, что вы будете с ним встречаться и встречаться.
Наталия Пилипенко, врач-диетолог высшей категории

Недостаток макро- и микронутриентов может привести к неприятным последствиям, рассказывает Наталия Пилипенко. При дефицитном состоянии, например, часто усиливается астения и выпадение волос вплоть до алопеции, происходит изменение ногтей. Еще одно возможное серьезное осложнение – отторжение имплантов.

– Недавно ко мне обратилась девушка: у нее в течение 10 лет стоят грудные импланты. Все было хорошо, пока не заболела коронавирусом в тяжелой форме. Она лечилась в стационаре, получала мощную лекарственную терапию. Через пять дней после выписки у нее началось отторжение имплантов. Вторая пациентка обратилась с зубными имплантами. У нее дело дошло до того, что она перестала нормально глотать. И процесс настолько серьезный, что пациентка может сейчас есть только фруктовое пюре и детские каши. Эти случаи говорят о серьезном дефицитном состоянии, которое было либо до, либо последовало после вирусной инфекции.

Чтобы избежать неприятных последствий в будущем, диетолог советует следить за балансом микро- и макронутриентов в организме постоянно. Если чего-то не хватает, обратитесь к своему врачу, который составит индивидуальный план приема препаратов. И не пейте все подряд, как «посоветовала соседка» или «читал в интернете».

Автор:  pxhere.com
Автор:  pxhere.com

– Я рекомендую своим пациентам в первую очередь обращать внимание на белок. Если вы не можете употреблять белковые продукты, то пейте промышленные коктейли. Это реальное подспорье при белковой недостаточности. В списке обязательных препаратов также: Омега-3, цинк, селен, йод, витамины группы В, А, D и С. При проблемах с кожей и волосами я назначаю глутатион – мощный внутриклеточный антиоксидант. В какой дозировке и как все это принимать говорить должен врач, опираясь на анамнез и данные анализов.

Как восстановить обоняние и осязание после коронавируса

Сегодня этой проблемой озабочены многие специалисты по всему миру. Интернет пестрит множеством рецептов и методик. Наталия Пилипенко поделилась теми, которые применяет на своей практике.

Автор:  pxhere.com
Автор:  pxhere.com

Коктейль

– В период ковидной инфекции мы разработали коктейль из Боржоми и апельсинового фреша. Он хорошо активизирует жизненные процессы. Выпиваете полстакана Боржоми, затем – полстакана апельсинового фреша. Не смешивать! И пить приятно, и помогает быстрее восстановить обоняние, вкус и проблемы с пищеварением.

Кислые овощи и фрукты

– После болезни, особенно в первое время, нужно употреблять как можно больше кислых овощей и фруктов. Во-первых, кислый вкус чаще и ярче всего первым начинает ощущаться в это время. Во-вторых, он нивелирует металлический вкус мяса, на который часто жалуются пациенты. Чтобы «обмануть» организм, я рекомендую мариновать мясо и рыбу в чем-то кислом – лимоне, апельсине, грейпфруте, ананасе. Чем противнее есть – тем крепче маринад. Еще вариант – запекать мясные продукты с этими компонентами.

Ароматические тренировки

– Чтобы вернуть обоняние, очень рекомендую заниматься вдыханием эфирных масел. Лучше выбирать яркие ароматы: эвкалипт, грейпфрут, лимон, апельсин. Вдыхать в течение нескольких минут с периодичностью в 30 секунд. И так минимум 3-4 подхода, пару раз в день. Можно заменить масла на свежие фрукты, кофе или какао. Это те ароматы, которые активизируют мозговую деятельность и восстанавливают обонятельные и осязательные рецепторы.

Представляйте ароматы

– Восстановить обоняние и осязание помогают и такие тренировки: каждый день минимум по 10 раз представляйте ароматную пищу: кофе и напитки с ним в составе, цитрусовые, мяту, чеснок, душистый перец. Это очень активизирует нейронные связи обонятельного анализатора.

Что есть, чтобы быстрее восстановиться после COVID-19. Общие правила:

- дробный режим питания 4-5 раз небольшими порциями, чтобы не перегружать организм;

- обильное питье, лучше кислое;

- восполнение потерь белка;

- пища должна быть щадящей – обработанной механически и термически: в виде муссов, суфле, паровых котлет и фрикаделек. Такие блюда легко усваиваются желудком и кишечником;

- в меню должны присутствовать крупяные гарниры – это сложные углеводы, которые компенсируют сахара;

- обязательно добавляйте в рацион куриные бульоны;

- много овощей и фруктов в рационе. Но овощи лучше есть в тушеном виде, а фрукты – в запеченном. В сыром – по мере возможности, если нет проблем с кишечником. Приветствуется большое количество цитрусовых.

Автор:  pxhere.com
Автор:  pxhere.com

Прислушивайтесь к своему организму. Если вы чувствуете, что с вами что-то не так, не затягивайте – сходите к врачу. Вместе вы быстрее найдете решение.

 

Больше информации по восстановлению после коронавируса — в спецпроекте "ПОСТКОВИД".

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