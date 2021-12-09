Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Полезно
  3. Как восстановить здоровье и вернуть красоту при раке груди. Рассказывает опытный онколог и пластический хирург
Полезно

Как восстановить здоровье и вернуть красоту при раке груди. Рассказывает опытный онколог и пластический хирург

ТВ2 ТВ2

Как и любое онкологическое заболевание, рак груди — опасный диагноз. А еще это диагноз, наносящий серьезный урон по самооценке женщины, ведь помимо излечения пациентку волнует вопрос: если я смогу победить болезнь, что дальше? Как жить после удаления (частичного или полного) груди? Особенно если женщина молодая.

Многие женщины, не зная о возможностях восстановления эстетики груди, имея подтвержденное злокачественное образование, не могут решиться на операцию, тянут время – наш главный ресурс! А некоторые и вовсе отказываются от оперативного лечения, рассуждая так: я не хочу остаться без груди, я буду ущербной, как я мужу покажусь, как я буду жить? Это беда, — рассказывает опытный онколог-маммолог, пластический хирург, ведущий специалист «Клиники Пасман» Екатерина Ногайцева. — Женщины должны знать два ключевых момента.

Во-первых, не надо бояться диагноза. Да, это неприятная болезнь, которую необходимо лечить, и которую мы с успехом лечим — сегодня в Новосибирске 74% случаев рака молочной железы диагностируют на I–II стадии, это хорошо! Но даже если пациентка по каким-то причинам вовремя не посетила онколога (боялась, пыталась лечиться нетрадиционно), и болезнь развивалась, благодаря современным методам рак молочной железы в большинстве случаев лечится успешно. 

Во-вторых, необходимо знать, что все восстановимо. Можно в ходе одной операции и удалить образование, и сразу восстановить эстетику. Убрать опухоль, выполнить подмышечную лимфоденэктомию (удаление подмышечных лимфоузлов — это онкологический стандарт), на место, где была железа, поставить имплантат под мышцу, покрыть своей кожей, своим соском, своей ареолой, сформировать новую хорошую железу и больше к этому не возвращаться. Не получать несколько операций и наркозов, не переживать страшный путь без груди, а прооперироваться радикально, сразу сделать красиво и потом просто наблюдаться, получать требуемое лечение, но уже жить с грудью. А если у нее будет желание, мы и над здоровой железой поработаем, чтобы обе груди выглядели симметрично и максимально одинаковыми. Не секрет, что эстетическое восстановление способствует более позитивному настрою пациенток, большей мотивированности к борьбе с болезнью, жажде жизни, спокойствию: я и борюсь, но я еще и красивая при этом.

— Какие варианты реконструкции есть у пациенток с раком груди, которые уже прошли через операцию?

— Зависит от ситуации. Если пациентка пришла после операции, например, три месяца назад у нее была широкая секторальная резекция, убрали треть или четверть железы и выполнили подмышечную лимфоденэктомию, она пролечилась, и ее теперь смущает эстетическая сторона вопроса, мы проводим реконструктивную операцию на оперированной молочной железе. Можно сделать липофилинг — своей же жировой тканью наполнить молочную железу, воссоздать недостающий объем. Либо устанавливаем имплантат. Есть разные варианты в этом случае.

А если пациентке, допустим, полгода назад (или более) полностью удалили молочную железу, и там, где должна быть молочная железа, на передней грудной стенке просто плоско и рубец, выполняется отсроченная реконструкция с установкой под большую грудную мышцу экспандера. В течение трех-четырех месяцев мы этот экспандер заполняем определенным объемом жидкости, чтобы растянуть потихоньку и мышцу, и кожу вместе с рубцом, формируем объем, который нам нужен, а когда мы достигнем этого объема, удаляем экспандер и ставим в это место имплантат. Это отсроченная реконструкция, когда груди нет, и мы ее создали сами.

— А если было полное удаление, можно восстановить не только грудь, но и ареолу и сосок?

— Конечно, и тут вариантов несколько. Например, можно это сделать из собственных тканей: если на своей груди большая ареола и сосок, мы берем с нее ткани и создаем на новой груди новую ареолу и сосок — просто пересаживаем. Если нет, это можно сделать из других тканей. Кроме того, сейчас появились новые экзопротезы соска и ареолы, очень натуралистичные, неотличимые от настоящих, различных форм и оттенков — можно подобрать максимально похожие на собственный сосок и ареолу здоровой груди и установить его в момент операции реконструкции.

Важно, чтобы женщины понимали: даже если у вас убрали все — варианты есть. Из ничего можно создать новую грудь, и достаточно красивую. Можно вернуться к привычному образу жизни, без дискомфорта и стеснения посещать бассейн, пляж, спортклуб, носить декольте, вести полноценную интимную жизнь.

Специально для иногородних пациентов у нас есть предварительные дистанционные консультации по WhatsApp или Skype. Записаться на очную или дистанционную консультацию к Екатерине Ногайцевой, чтобы узнать обо всех возможностях исследования, лечения, операций и восстановления, можно по телефону: +7 (383) 284-30-53 с 8:00 до 20:00 (время по Новосибирску).

«Клиника Пасман»
г. Новосибирск, ул. Карамзина, 92
тел. +7 (383) 284-30-53
Pasman-clinic.ru
Instagram

Лицензия ЛО-54-01-006086 от 11.11.2020

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.