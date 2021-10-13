Как вернуться «в строй» после коронавируса?
Боремся с последствиями Сovid-19 с помощью хвойных продуктов.
Вы болели Covid-19? Если да, то, скорее всего, вам не нужно рассказывать о «долгоиграющих» последствиях вируса. Большинство переболевших ощутили их на себе. Поэтому на второй год борьбы с коронавирусом люди стали задумываться не только о том, как избежать болезни и вылечиться, но и как восстановиться. Постковидная реабилитация включает в себя разные методы оздоровления организма. Мы сегодня поговорим о восстановлении с помощью натуральных природных препаратов. Томская компания «Солагифт» производит такие уже больше 25 лет. Продукты из сибирской хвои знают и применяют во многих странах мира. В чем их секрет? Действительно ли они могут помочь восстановиться после ковида? Об этом поговорим с докторами и людьми, которые опробовали их на себе.
Слабость, одышка, скачки давления, учащенное сердцебиение, повышенная тревожность, бессонница, рассеянность, снижение работоспособности - этот список можно продолжать долго. Последствий, с которыми сталкиваются люди, которые переболели коронавирусом, – десятки. А если к ним прибавить индивидуальные реакции организма – гораздо больше. По статистике ВОЗ, каждый 10-ый выздоровевший жалуется на проблемы со здоровьем. Среди них есть и те, кто перенес Covid-19 в легкой форме. Как снова войти «в строй» большинство не знает.
Александра Дабижева, иммунолог-аллерголог:
— По данным литературы, к постковидным осложнениям чаще всего относятся осложнения неврологического характера. В иностранных источниках пишут, что одной из наиболее описанных проблем является нарушение функций печени. Механизмы поражения этих органов и систем находятся в стадии изучения, но специалисты единогласно озвучивают свое мнение о необходимости реабилитации после этого заболевания.
По данным ВОЗ, также частое осложнение — развитие постковидной депрессии и астении (прим. ред.: снижение общего тонуса). Поэтому в реабилитационный период необходимо включать адаптогены — препараты, восстанавливающие общий жизненный тонус, обладающие мягким иммуномодулирующим эффектом.
— По данным литературы, к постковидным осложнениям чаще всего относятся осложнения неврологического характера. В иностранных источниках пишут, что одной из наиболее описанных проблем является нарушение функций печени. Механизмы поражения этих органов и систем находятся в стадии изучения, но специалисты единогласно озвучивают свое мнение о необходимости реабилитации после этого заболевания.
По данным ВОЗ, также частое осложнение — развитие постковидной депрессии и астении (прим. ред.: снижение общего тонуса). Поэтому в реабилитационный период необходимо включать адаптогены — препараты, восстанавливающие общий жизненный тонус, обладающие мягким иммуномодулирующим эффектом.
В России время на реабилитацию не предусмотрено: как только пациент дважды получил отрицательный тест, он закрывает больничный и приступает к работе. Но если человек не успел восстановиться, ему будет сложнее справляться даже с обычными для него физическими и умственными нагрузками.
Распространенные последствия после Covid-19:
выраженная слабость
нарушения функций дыхания
сердечно-сосудистые расстройства
нестабильность артериального давления, нарушения сердечного ритма
неврологические и психические нарушения
головная боль, нарушения обоняния, тревога, депрессия
нарушения пищеварительной системы
гастрит, энтерит, диарея, дисбактериоз
когнитивные расстройства
отсутствие концентрации внимания, рассеянность, нарушения памяти
Самые безопасные средства реабилитации – вещества, созданные природой.
Самыми безопасными средствами реабилитации являются натуральные вещества. Они полностью усваиваются организмом и не оказывают негативного влияния на печень, что немаловажно после длительного приема лекарств.
Огромным фармацевтическим потенциалом обладает хвоя сибирской тайги. Она содержит фитонциды, бета-каротин, растительные полифенолы, дубильные вещества и много других полезных для нашего организма компонентов. Международная компания «Солагифт» больше 25 лет производит субстанции из хвои, используя лучшие достижения российской лесохимии и фитоинженерии.
Огромным фармацевтическим потенциалом обладает хвоя сибирской тайги. Она содержит фитонциды, бета-каротин, растительные полифенолы, дубильные вещества и много других полезных для нашего организма компонентов. Международная компания «Солагифт» больше 25 лет производит субстанции из хвои, используя лучшие достижения российской лесохимии и фитоинженерии.
Владимир Ковалев, директор компании «Солагифт»:
— Вся наша продукция производится из свежей пихтовой лапки, которая не проходит никакой трансформации. От ее сбора до получения готовых продуктов должны пройти сутки, максимум — двое. Только соблюдение этих условий обеспечивает сохранность всех элементов и витаминов.
В производстве мы используем «зеленые технологии», которые нацелены на бережное отношение к природным ресурсам. Вообще пихтовая лапка раньше не заготавливалась, считалось, что только сама древесина в приоритете, а сейчас, когда открыли столько ценных свойств состава именно хвойной зелени, идет битва за нее. Тут томичам повезло — в нашем регионе мы имеем таежные массивы сибирской пихты, которая сразу поступает в цеха экстракции на переработку.
— Вся наша продукция производится из свежей пихтовой лапки, которая не проходит никакой трансформации. От ее сбора до получения готовых продуктов должны пройти сутки, максимум — двое. Только соблюдение этих условий обеспечивает сохранность всех элементов и витаминов.
В производстве мы используем «зеленые технологии», которые нацелены на бережное отношение к природным ресурсам. Вообще пихтовая лапка раньше не заготавливалась, считалось, что только сама древесина в приоритете, а сейчас, когда открыли столько ценных свойств состава именно хвойной зелени, идет битва за нее. Тут томичам повезло — в нашем регионе мы имеем таежные массивы сибирской пихты, которая сразу поступает в цеха экстракции на переработку.
Инновационная технология
Запатентованная технология позволяет создавать инновационные продукты, в которых полностью сохраняется ценный состав сибирской хвои. На производстве компании «Солагифт» используют два основных метода экстракции – углекислотную и органическую.
Углекислотная экстракция – ноу-хау томского производителя, экологичный метод извлечения концентратов с помощью диоксида углерода. Эта технология обеспечивает сбалансированность состава продуктов без разрушения их природной химической структуры: ни консервантов, ни стабилизаторов, ни воды. Только чистый сок хвойной зелени.
Хвойные концентраты, полученные этим методом, обладают антимикробными, противовоспалительными, ранозаживляющими и антиоксидантными свойствами. Они становятся активными компонентами при создании лекарств, БАД, функциональных продуктов питания, косметики.
Хвойные концентраты, полученные этим методом, обладают антимикробными, противовоспалительными, ранозаживляющими и антиоксидантными свойствами. Они становятся активными компонентами при создании лекарств, БАД, функциональных продуктов питания, косметики.
На основе хвойных концентратов компания «Солагифт» производит готовые продукты для профилактики и оздоровления организма.
Владимир Трусов, директор медицинского департамента компании «Солагифт», врач с 37-летним стажем:
— С начала пандемии я настоятельно обращаю внимание пациентов к реабилитации продукцией компании «Солагифт». В комплексном приеме – это и профилактика в состоянии предболезни, и средство помощи при заболевании, и средство восстановления после перенесенных инфекций или воздействия сильных лекарственных препаратов.
Биологически активные комплексы «Солагифт» обладают восстанавливающим действием на различные системы организма и позволяют преодолеть последствия перенесенного недуга. Биоэффективы открывают новые пути профилактики и лечения многих заболеваний, так как воздействие хвойных субстанций естественно для метаболизма человека. Натуральные экстракты способствуют безопасной и эффективной защите клеток.
— С начала пандемии я настоятельно обращаю внимание пациентов к реабилитации продукцией компании «Солагифт». В комплексном приеме – это и профилактика в состоянии предболезни, и средство помощи при заболевании, и средство восстановления после перенесенных инфекций или воздействия сильных лекарственных препаратов.
Биологически активные комплексы «Солагифт» обладают восстанавливающим действием на различные системы организма и позволяют преодолеть последствия перенесенного недуга. Биоэффективы открывают новые пути профилактики и лечения многих заболеваний, так как воздействие хвойных субстанций естественно для метаболизма человека. Натуральные экстракты способствуют безопасной и эффективной защите клеток.
Комплексы, помогающие восстановить организм
Первый помощник при постковидной реабилитации. Растительные полипренолы – аналоги долихолов (прим. ред.: длинные молекулы, которые располагаются внутри защитной оболочки клетки) человеческого организма. Они обеспечивают деятельность жизни любой клетки, а также отвечают за выработку организмом антител, ферментов и других биологически активных молекул. Любое воспаление предполагает острый дефицит долихолов и ослабление иммунитета. Прием полипренолов восполняет этот дефицит, и помогаем организму справиться с последствиями острого инфекционного процесса.
Более того, полипренолы стимулируют иммунную систему и клеточное восстановление, утверждает профессор Санкт-Петербургского лесотехнического университета Виктор Рощин, один из главных разработчиков технологии производства полипренолов.
Виктор Рощин, доктор химических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета:
— Клинически доказано, что полипренолы имеют антистрессовую, адаптогенную, противоязвенную, антиоксидантную и ранозаживляющую активность. Защищают клеточные мембраны от перекисного окисления. Изучено также противоопухолевое действие полипренолов. Из клинически доказанных позитивных эффектов полипренолов следует высокий процент одновременного проявления их фармакологической активности. Это может стать основанием для разработки принципиально новых мультифункциональных лекарственных и профилактических средств.
— Клинически доказано, что полипренолы имеют антистрессовую, адаптогенную, противоязвенную, антиоксидантную и ранозаживляющую активность. Защищают клеточные мембраны от перекисного окисления. Изучено также противоопухолевое действие полипренолов. Из клинически доказанных позитивных эффектов полипренолов следует высокий процент одновременного проявления их фармакологической активности. Это может стать основанием для разработки принципиально новых мультифункциональных лекарственных и профилактических средств.
Растительные полипренолы восстанавливают печень, помогают справиться с нарушениями мозгового кровообращения, продлевают активное долголетие, помогают при сердечно-сосудистых заболеваниях и проблемах в области репродуктологии.
Растительные полипренолы восстанавливают печень, помогают справиться с нарушениями мозгового кровообращения, продлевают активное долголетие, помогают при сердечно-сосудистых заболеваниях и проблемах в области репродуктологии.
Биологически активный комплекс А320 противостоит инфекциям, восстанавливает защитные силы и оказывает язвозаживляющее действие. Главный активный компонент состава А320 – комплекс CGNC. Он содержит большое количество ценных веществ и витаминов, которые воздействуют практически на все органы и системы организма. Иммуностимулирующее, антиоксидантное и противовоспалительное действие Биоэффектив А320 позволяет сгладить негативные последствия Covid-19 в организме: расстройство пищеварения, когнитивные нарушения и восстановить нормальное функционирование всех органов и систем.
Биоэффектив А320 также применяют как профилактику старения организма. Комплекс содержит терпеновые соединения. Они способствуют нормализации обмена веществ в клетках и органах, что ведет к укреплению здоровья, повышению физической и умственной активности. Терпены обладают уникальной способностью запускать в организме процесс аутофагии - очищения от «клеточного мусора», это продлевает человеку жизнь. Такое открытие первыми в мире сделали российские ученые в сентябре 2021 года. Подробнее прочитать о нем можно в международном научном журнале Aging.
Терпены сибирской пихты успокаивают и расслабляют нервную систему, снимают усталость, избавляют от раздражительности и проблем со сном, а также ускоряют регенерацию клеток и повышают упругость кожи.
Терпены сибирской пихты успокаивают и расслабляют нервную систему, снимают усталость, избавляют от раздражительности и проблем со сном, а также ускоряют регенерацию клеток и повышают упругость кожи.
Терпены сибирской пихты также присутствуют в продуктах для наружного применения - Масляно-эфирном комплексе и Хвойном концентрате для ванн.
SIBERIAN RED – натуральный источник железа в хелатной форме, который легко усваивается организмом. Продукт эффективен при железодефицитных состояниях, повышенной потребности в Fe, несбалансированном питании и ограничительных диетах, в программах спортивного и anti-age питания.
Кроме того, SIBERIAN RED укрепляет иммунитет, усиливает сопротивляемость к возбудителям инфекционных заболеваний, способствует повышению физической и умственной активности, ускоряет восстановительные процессы в организме после тяжелых и длительных заболеваний.
Содержит в себе сбалансированный природой комплекс высокоактивных веществ, необходимых для нормальной жизни. Особенно важно наличие в клеточном соке пихты натурального комплекса железа и природного мальтола (прим. ред.: антиоксидант, который буквально «собирает» на себя железо и несет его в тонкий кишечник, где оно хорошо усваивается). Это позволяет восполнить дефицит железа и минимизировать последствия оксидативного стресса, который является причиной многих серьезных заболеваний, таких как атеросклероз, болезнь Альцгеймера, диабет, бесплодие, а также одной из составляющих синдрома хронической усталости и процесса старения.
Прием клеточного сока пихты помогает восстановить энергию, устранить дисбаланс витаминов и минералов, активизировать восстановительные процессы в иммунной системе и органах дыхания.
Воздействие продуктов компании «Солагифт» на организм человека получило высокую оценку независимых лабораторий Австралии, Канады, США, Италии и Франции. Проведено около 100 экспериментальных и клинических работ, подтверждающих эффективность хвойных продуктов. О том же говорят и отзывы десятков тысяч человек, которые принимают их.
Отзывы потребителей о продукции:
Анна Баранова о восстановлении после Covid-19
– Я начала принимать Абипренолы 10, Биоэффектив А 320 и клеточный сок после того, как переболела ковидом. После болезни состояние было близко к Альцгеймеру, все неврологические симптомы были сильно выражены: плохая память, потеря внимания, большая рассеянность, слабость и онемение конечностей, - в общем, весь комплекс по неврологии собрала. Буквально на второй неделе приема я почувствовала, что мне резко стало лучше. А через месяц симптомы почти полностью прошли. До сих пор принимаю эти хвойные препараты. Не могу сказать, что укрепился иммунитет, потому что периодически простудными заболеваниями я болею. Но что касается именно когнитивных процессов – здесь заметное улучшение. Также нормализовалось пищеварение, выровнялось настроение. А еще приятный бонус – окружающие все спрашивают, какую косметическую процедуру я сделала, чтобы лучше выглядеть. Кожа – просто сказка. Я очень довольна.
Аркадий Майофис о последствиях многолетнего применения продуктов
– С 2007 года я был одним из первых потребителей продукции «Солагифта» и всегда пробовал на себе все новинки. Сначала в мой обиход вошел Клеточный сок пихты. Я минимум 2 раза в год пил его курсами. Масляно-эфирный комплекс добавлял в зубную пасту. Позже, когда о полипренолах заговорили в научных сообществах и они вошли в списки продуктов наравне с витаминами, использовал и их. Наша семья пила Абипренолы еще на этапе их клинических испытаний. И мы продолжаем это делать уже больше 10 лет.
Сейчас я живу в Израиле, продукцию «Солагифта» заказываю через интернет-магазин. Клеточный сок регулярно даю своим детям, они называют его между собой «полезный сок». Все это я делаю не только потому, что хорошо знаю людей, которые все это производят, и им доверяю. Благодаря ученым и сложным технологиям, в «Солагифте» научились извлекать из пихты самое ценное без термообработки – это большой научный прорыв, важный для всех нас. Эти продукты реально помогают мне избегать простуд, справляться с ОРЗ, повышают иммунитет и придают силы. Во время пика коронавируса вся моя семья ежедневно принимала томскую продукцию для восстановления. Искренне советую тем, кто ищет альтернативу «химии», попробовать продукцию томской компании. Проверено на себе, рекомендую.
Сейчас я живу в Израиле, продукцию «Солагифта» заказываю через интернет-магазин. Клеточный сок регулярно даю своим детям, они называют его между собой «полезный сок». Все это я делаю не только потому, что хорошо знаю людей, которые все это производят, и им доверяю. Благодаря ученым и сложным технологиям, в «Солагифте» научились извлекать из пихты самое ценное без термообработки – это большой научный прорыв, важный для всех нас. Эти продукты реально помогают мне избегать простуд, справляться с ОРЗ, повышают иммунитет и придают силы. Во время пика коронавируса вся моя семья ежедневно принимала томскую продукцию для восстановления. Искренне советую тем, кто ищет альтернативу «химии», попробовать продукцию томской компании. Проверено на себе, рекомендую.
Наталья Иванова о влиянии на иммунитет
– Не очень верила в БАДы, поэтому, когда знакомая посоветовала мне пить Клеточный сок пихты, отнеслась скептически. Но так как ничего вредного там не содержится, решила попробовать и пропить перед сезоном простуд. Стабильно 2 раза в год у меня обостряется хронический тонзиллит и плавно переходит в гайморит. Пропила месяц по 20 капель в день. Тонзиллит весной не случился. Это меня приятно удивило. Еще отметила, что стало легче просыпаться по утрам, а встаю я в 6 почти каждый день. Про иммунитет ничего не могу сказать, но коронавирусом пока не заболела. Сейчас снова купила бутылочку клеточного сока. Начинаю второй курс.
Развитие компании состоит как в совершенствовании технологий, наращивание мощностей производства, так и в поиске новых форм, удобных для употребления. Это и капсулы, и растворимые порошки, и новые формы пищевых продуктов.
– За последние два года спрос на нашу продукцию резко вырос. Это связано в том числе и с пандемией, ведь практически все наши продукты нацелены на восстановление организма, поддержание и укрепление иммунитета, – говорит Владимир Ковалев. – Сегодня спрос превышает предложение. Поэтому мы решили расширить производство в 3 раза. Компания сейчас активно занимается модернизацией и созданием инфраструктуры, которая обеспечивает бесперебойную поставку сырья и его переработку.
В разработке у нас сразу несколько новых продуктов, три из них выйдут на рынок уже в ноябре: средства для оздоровительного массажа, профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата и антивозрастной регенерирующий крем. В скором будущем появится БАД на основе хвои для профилактики мочекаменной болезни.
Специалисты компании работают не только над составом, но и над формой. Так, например, мы начинаем выпускать некоторые продукты в порошках, - те же самые полезные вещества, только в более удобной для человека форме: их можно спрессовать в таблетки или сделать в капсулы. В общем, наша компания постоянно развивается и старается сделать все, чтобы забота о здоровье была не только эффективной, но и удобной.
– За последние два года спрос на нашу продукцию резко вырос. Это связано в том числе и с пандемией, ведь практически все наши продукты нацелены на восстановление организма, поддержание и укрепление иммунитета, – говорит Владимир Ковалев. – Сегодня спрос превышает предложение. Поэтому мы решили расширить производство в 3 раза. Компания сейчас активно занимается модернизацией и созданием инфраструктуры, которая обеспечивает бесперебойную поставку сырья и его переработку.
В разработке у нас сразу несколько новых продуктов, три из них выйдут на рынок уже в ноябре: средства для оздоровительного массажа, профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата и антивозрастной регенерирующий крем. В скором будущем появится БАД на основе хвои для профилактики мочекаменной болезни.
Специалисты компании работают не только над составом, но и над формой. Так, например, мы начинаем выпускать некоторые продукты в порошках, - те же самые полезные вещества, только в более удобной для человека форме: их можно спрессовать в таблетки или сделать в капсулы. В общем, наша компания постоянно развивается и старается сделать все, чтобы забота о здоровье была не только эффективной, но и удобной.
Covid-19 – заболевание для нас довольно новое и еще не исследованное. Никто не знает, какими будут отдаленные последствия. Поэтому врачи рекомендуют не запускать свое здоровье. Если вы переболели коронавирусом и чувствуете, что что-то не так, уделите больше внимания своему организму сейчас, чтобы в будущем все было хорошо.
Партнерский материал.
Октябрь 2021.
Октябрь 2021.