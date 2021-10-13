Как вернуться «в строй» после коронавируса?

– С 2007 года я был одним из первых потребителей продукции «Солагифта» и всегда пробовал на себе все новинки. Сначала в мой обиход вошел Клеточный сок пихты. Я минимум 2 раза в год пил его курсами. Масляно-эфирный комплекс добавлял в зубную пасту. Позже, когда о полипренолах заговорили в научных сообществах и они вошли в списки продуктов наравне с витаминами, использовал и их. Наша семья пила Абипренолы еще на этапе их клинических испытаний. И мы продолжаем это делать уже больше 10 лет.



Сейчас я живу в Израиле, продукцию «Солагифта» заказываю через интернет-магазин. Клеточный сок регулярно даю своим детям, они называют его между собой «полезный сок». Все это я делаю не только потому, что хорошо знаю людей, которые все это производят, и им доверяю. Благодаря ученым и сложным технологиям, в «Солагифте» научились извлекать из пихты самое ценное без термообработки – это большой научный прорыв, важный для всех нас. Эти продукты реально помогают мне избегать простуд, справляться с ОРЗ, повышают иммунитет и придают силы. Во время пика коронавируса вся моя семья ежедневно принимала томскую продукцию для восстановления. Искренне советую тем, кто ищет альтернативу «химии», попробовать продукцию томской компании. Проверено на себе, рекомендую.

