Как в Томске выйти на работу после декрета

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Найти работу после длительного декретного отпуска считается трудной задачей ‒ нет высшего образования из-за ранних родов или забыты все основные навыки, которые применяла в работе. Еще одна причина ‒ работодатель считает, что семья в приоритете. Значит, работа будет отодвинута на второй план.

Однако есть и другое мнение. Женщине после декретного отпуска вряд ли захочется заводить детей в ближайшее время ‒ сотрудница не скоро возьмет второй такой отпуск.

Фото: ТВ2

Кроме того, некоторые работодатели считают молодых мам высокоэффективными. Необходимость следить за ребенком 24/7, готовить, стирать и убирать требует навыка тайм-менеджмента. К хорошим качествам такой категории сотрудниц относят также высокую мотивацию и стремление к стабильности.

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Как пройти собеседование

Помимо профессиональных качеств, эйчара будет волновать, как ты поступишь в том случае, если твоя помощь понадобится как дома, так и на работе.

Конечно, вряд ли тебе запретят отпроситься на день рождения сына или не позволят опоздать на пару часов, чтобы проводить ребенка в первый класс. Но если будешь бегать домой по каждой мелочи, рано или поздно босс тебя уволит.

На собеседовании ты должна убедить эйчара в том, что есть кому присмотреть за ребенком или в случае форс-мажора ты сможешь поработать из дома.

Кстати, если нет заботливых бабушек, можно отдать ребенка в частный детский сад или нанять няню.

Куда пойти работать ‒ прорабатываем варианты