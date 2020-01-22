Добрые новости
22 января,
2020
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Как в Томске выйти на работу после декрета

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Найти работу после длительного декретного отпуска считается трудной задачей ‒ нет высшего образования из-за ранних родов или забыты все основные навыки, которые применяла в работе. Еще одна причина ‒ работодатель считает, что семья в приоритете. Значит, работа будет отодвинута на второй план.


Однако есть и другое мнение. Женщине после декретного отпуска вряд ли захочется заводить детей в ближайшее время ‒ сотрудница не скоро возьмет второй такой отпуск.

Как в Томске выйти на работу после декрета
Фото: ТВ2

Кроме того, некоторые работодатели считают молодых мам высокоэффективными. Необходимость следить за ребенком 24/7, готовить, стирать и убирать требует навыка тайм-менеджмента. К хорошим качествам такой категории сотрудниц относят также высокую мотивацию и стремление к стабильности.


Поэтому можешь смело смотреть вакансии ‒ на ГородРабот.ру в Томске их сейчас почти 7000. Мы собрали вакансии со 150 крупнейших работных сайтов России, чтобы сэкономить тебе самый дорогой ресурс ‒ время.


А еще посчитали среднюю зарплату по городу и даже по твоей профессии. Кстати, сейчас средняя зарплата в Томске ‒ 36 200 рублей.

Как пройти собеседование

Помимо профессиональных качеств, эйчара будет волновать, как ты поступишь в том случае, если твоя помощь понадобится как дома, так и на работе.


Конечно, вряд ли тебе запретят отпроситься на день рождения сына или не позволят опоздать на пару часов, чтобы проводить ребенка в первый класс. Но если будешь бегать домой по каждой мелочи, рано или поздно босс тебя уволит.


На собеседовании ты должна убедить эйчара в том, что есть кому присмотреть за ребенком или в случае форс-мажора ты сможешь поработать из дома.


Кстати, если нет заботливых бабушек, можно отдать ребенка в частный детский сад или нанять няню.

Как в Томске выйти на работу после декрета

Куда пойти работать ‒ прорабатываем варианты

Сейчас у тебя есть несколько вариантов:

● Устроиться на новую работу или восстановиться в должности на своей работе.

● Можно начать работать из дома ‒ договориться с боссом об удаленной занятости. Пообещай, что раз в неделю будешь посещать офис. Или же займись фрилансом. Сейчас на ГородРабот.ру около 100 вакансий для дистанционных сотрудников в Томске.

● Открой свое дело ‒ преврати хобби в прибыльное занятие. Пеки торты, вари мыло или создавай украшения на заказ. Вариантов много.


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