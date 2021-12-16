Как устроить хороший новогодний корпоратив

Вторая половина декабря – время новогодних корпоративов. Как сделать так, чтобы проводы года в компании коллег стали настоящим праздником и укрепили отношения в коллективе? При планировании вечера подумайте о трех пунктах.

Место. Новогодний корпоратив – тот самый случай, когда пора выйти из офиса. Психологи считают, что лучший отдых — смена обстановки. В прошлом году многие компании в связи с пандемией провожали год прямо на рабочем месте. Но сейчас ситуация поменялась. Поэтому самое время – отдохнуть от стен, в которых мы проводим большую часть недели и зарядиться положительными эмоциями, которые будут питать нас в будущем году. А если верить поговорке: как новый год встретишь – так и проведешь, праздничную вечеринку лучше устроить в красивом месте.

Новый год – подходящий повод для того, чтобы дамы смогли сменить повседневные наряды на вечерние платья, а кавалеры – рубашки. Да и место должно соответствовать: быть красивым, атмосферным и, конечно, праздничным. Ресторан «Старый замок», к примеру, традиционно украшает не только залы, но и оформляет тысячами огоньков территорию на улице. Так что если вы не представляете себе праздника без ярких фото с бенгальскими огнями на фоне сияющего замка, – вам сюда.

Вкусные блюда. Новогодний корпоратив – не просто вечеринка. Это – итог, который говорит о том, как компания поработала в этом году. И лучший способ сказать друг другу «спасибо» - встретиться за богато накрытым столом. Чтобы праздником остались довольны все гости, блюда должны разжигать аппетит и у мясоедов, и у вегетарианцев.

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В меню ресторана «Старый замок» вы найдете блюда из европейской и грузинской кухонь: хачапури Пеновани и по-мегрельски, хинкали, шашлыки, филе миньон и множество других блюд, которые приготовят одни из лучших шеф-поваров в городе. А изысканная подача порадует глаз.

Праздничная программа. Праздничная программа с ведущим – это то, что отличает корпоратив от обычного застолья. А если это Новый год, то она должна быть, конечно, с сюрпризом. И он будет. А еще на новогодних вечеринках в «Старом замке» вас ждут диджеи и ведущие с новой программой и креативными конкурсами. Хотите праздника, но нет времени его планировать? Приходите в «Старый замок» коллективом или просто сами по себе на все готовенькое: праздничная программа – 17, 24 и 25 декабря. Если вам итак весело своей компанией и не нужен ведущий – в любой день к вашим услугам живая музыка, можете танцевать под мировые хиты до закрытия ресторана. По наличию билетов на новогодние вечеринки узнавать по телефону: 511-000.