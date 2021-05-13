Как томичам получить бесплатно лекарства от COVID-19?

Как сообщает телеграм-канал «Область здоровья», более 17 тысяч жителей Томской области получили бесплатные лекарства от COVID-19. Лекарства томичам выдают по данным электронного реестра лекарств, куда лечащий врач вносит информацию по назначенным препаратам. Логистику осуществляет областной аптечный склад, лекарства на дом доставляют волонтеры.

Для лечения на дому заболевшим выдали 74 027 упаковок лекарств общей стоимостью 51,9 млн рублей. Помощь получили 17 474 жителя региона, в их числе 8411 из Томска, 1990 из Северска и 7073 человека из других районов области.





Бесплатные медикаменты в Томской области выдаются с ноября. В прошлом году из федерального бюджета на эти цели было направлено 63 млн рублей, в 2021 году – 22 млн рублей.





Препараты назначаются заболевшим, которые лечатся на дому с подтвержденным диагнозом COVID-19, пневмонией и подозрением на нее, а также тем, кто уже выписан из стационара на долечивание.





Напомним, в Томской области продолжает работу круглосуточная горячая линия департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции. По телефонам 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-8850 обращения принимают операторы Центра медицинской и фармацевтической информации Томской области.





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