Как стать учителем без педобразования

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Сибиряков приглашают принять участие в программе «Учитель для России». Это шанс для тех, кто хочет работать в школе, но не имеет профильного образования. Получить новую профессию можно в короткие сроки. Начинающие учителя выйдут на работу в школы уже 1 сентября 2020 года. Заявки в программу принимаются до 24 мая.

Суть проекта «Учитель для России»

Цель общественного проекта — обеспечить равенство образовательных возможностей для детей из разных регионов России. Учителя, которые прошли обучение в рамках программы, работают в массовых региональных школах, которые испытывают недостаток в педагогах и не могут похвастаться высокими образовательными результатами. С помощью этого проекта организаторы и участники стремятся преодолеть проблему образовательного неравенства, которая особенно ощутима в России.

На сегодняшний день программа сотрудничает со школами шести регионов России: Калужской, Тамбовской, Воронежской, Новгородской, Нижегородской и Новосибирской областей.

То, где ребенок родился, — в городе или в маленьком селе, и какой социальный капитал у него есть — это во многом определяет сам шанс на развитие и самореализацию, — говорит сооснователь программы Алена Маркович. — От этого зависит вся дальнейшая жизнь. Часто только школа и учителя могут стать началом важных перемен.

Кто может стать учителем

Человек с законченным высшим образованием любой специальности или выпускник, у которого 1 сентября 2020 года уже будет диплом. Участником программы может стать и кандидат со средним педагогическим образованием. Возраст и опыт работы в школе значения не имеют. Главное — чтобы потенциальный учитель любил и глубоко знал предмет, который он собирается преподавать.

Создатели программы уверены, что каждый профессионал своего дела может стать учителем и по-новому раскрыть свой предмет для детей. Помимо стандартных школьных предметов, в «Учителе для России» открыты вакансии педагога-организатора, психолога, тьютора и учителя начальных классов.

Образовательная программа

Кандидаты проходят четыре этапа отбора и пятидневный образовательный интенсив. Лекции и мастер-классы дают методисты, коучи и другие эксперты в сфере образования. После обучения участник программы на два года переезжает преподавать в небольшие региональные школы.

В итоге через два года работы участник программы получит диплом НИУ ВШЭ о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Учитель». Программа лицензирована и дает право преподавать в школе без педагогического образования.

«Учитель для России» предоставляет всем участникам финансовую поддержку. Тренинги и консультации бесплатны. На второй год программы участник разрабатывает собственный социальный проект и может получить грант на его развитие. Также программа предполагает стипендию в размере 20 тысяч рублей, которая прибавляется к зарплате молодого учителя, и 15 тысяч ежемесячно — на аренду жилья в случае переезда.

Где будут работать выпускники

Программа приглашает участников переехать в другой город, село или деревню на два года и преподавать в местной школе любимый предмет. Первым регионом Сибири, где будет реализовываться проект, стала Новосибирская область. Поэтому наших выпускников приглашают работать в школы Искитимского и Черепановского районов Новосибирской области.

Программа «Учитель для России» впервые выходит в регион на территории Сибири, где нехватка кадров и сложный социальный контекст чувствуется острее, — говорит сооснователь программы Алена Маркович. — Если вы хотите найти работу со смыслом, делиться с детьми своими знаниями и опытом, хотите стать частью сообщества единомышленников, подавайте заявку в программу и станьте частью изменений в школьном образовании.

Для справки: Программу «Учитель для России» реализует благотворительный фонд «Новый учитель» в стратегическом партнерстве с ПАО «Сбербанк России», благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и Институтом образования НИУ ВШЭ. В 2019/2020 году программа работает в 78 школах и 6 регионах, в которых учителя проекта обучают более 34 тысяч детей.