Как справиться с тревогой и негативными новостями: советы психолога

Томский психолог Юлия Протопопова подготовила советы, как справиться с негативными новостями, связанными с войной. «Есть у психологов методика диагностики стресса, хотела посмотреть, на сколько баллов в ней оценивается война, но обнаружила, что войны в списке нет, – рассказывает Юлия Протопопова. — На максимальные 100 баллов в методике оценивают смерть супруга. А война предполагает возможную гибель не только супруга, но и родителей, детей и других близких. Выходит, война — это стресс больше, чем на 100 баллов. Важно помнить, что любые военные действия — это насилие. Одни люди совершают насилие над другими (убивают, ранят, рушат дома и т.п.). Свидетели насилия (коими мы с вами сейчас являемся) — это тоже участники насилия. И также получают психологические травмы, как и основные участники событий. То есть логика «не у меня же стреляют, чего переживать» — не очень работает. Хотя, кого-то правда происходящее не слишком захватывает. Все мы разные, и у нас разные ценности, разные взгляды и разный уровень сопереживания. Если вы понимаете, что происходящее вокруг сильно влияет на вас, предлагаю инструкцию, которая поможет вам сохранять себя в адекватном состоянии в это очень непростое время. Она разделена на три этапа».

Юлия Протопопова Юлия Протопопова

Если чувствуете, что не справляетесь и эмоции захлестывают. 1. Оглянитесь вокруг. Что видите? Безопасное ли это место? Нравится ли вам тут? Есть ли с вами рядом люди, которые могут обнять и поддержать? По возможности, организуйте для себя безопасное пространство. Переживать стресс в небезопасном месте - совсем грустно. Что из окружения вас сейчас поддерживает? Заостряйте свое внимание на этом: «моя квартира безопасна, моя жизнь в безопасности», «я не одна, у меня есть муж и родители, они помогут в случае чего» и т.п. Будет полезно выписать свой список фактов реальности, которые помогают не сойти с ума, и держать его на виду. Когда начинает накрывать - идем и читаем медленно, вдумчиво, с интонацией. Помните, что мы только читаем новости, и не находимся в зоне «военной операции» 2. В безопасном месте найдите положение тела, в котором вы чувствуете себя уверенно: стоя или сидя почувствуйте, как ноги упираются в пол, руками можно тоже упереться в стул или стены. Можно даже давить конечностями на опоры, чтобы почувствовать их как можно лучше. Удержание тела на крепких опорах помогает вернуть тело и разум в реальную жизнь. 3. Дыхание. Дышим животом, не грудью. Замедляйте его, замечайте ощущения в теле. Варианты: считать количество вдохов и выдохов, комментировать про себя «вдох» - «выдох», дышать по квадрату (по четыре секунды на каждый этап: вдох, пауза, выдох, пауза). Можно загуглить любые дыхательные техники, включить аудио/видео с медитациями и повторять. 4. Концентрация на ощущениях. Выпейте воды, но очень медленно, ощущая, как вода двигается по организму, делайте небольшие глотки. По такому же принципу старайтесь концентрироваться на другой деятельности. Это поможет вернуть связь с телом и немного ослабит нервное возбуждение, которое заставляет нас ускоряться. 5. Просите о помощи людей, которых считаете для себя безопасными. Безопасные люди - те, кто при просьбе «мне нужна твоя поддержка» окажут ее, а не скажут «не веди себя как ребенок», «мне некогда», «а меня никто поддержать не хочет?» и т.п. Сформулируйте, что вы сейчас хотели бы от них получить: крепкие объятия, услышать «все будет хорошо, я рядом», чтобы за вас сделали дела по дому или что-то еще. В стрессовой ситуации, по-хорошему, человек начинает стремиться к другим людям - элементарно эволюционно так проще выжить. Поэтому, если при стрессе у человека стратегия «оставьте меня все» - проверьте, а правда ли будет лучше, если все отстанут? Или вообще-то, если говорить по-честному, хотелось бы, чтобы кто-то молча обнял? Другое дело, что в реальности таких людей рядом может не быть.

Автор: Юлия Протопопова Автор: Юлия Протопопова

Следующий этап - когда эмоции не «выбивают» из жизни, но всё равно сильны. Разбираемся с собой. 1. Когда я читаю новости, что происходит с моим телом? Оно расслаблено или напряжено? Может, какие-то участки «горят огнем» или, наоборот, «заледенели»? Может, есть онемение, где-то болит, колет? Пройдите внутренним «сканером» по телу сверху вниз, отметьте самые яркие ощущения. 2. Посмотрите на тело еще пристальнее. Обращайте внимание на ощущение сжатости. Просканируйте его и оцените степень напряжения от 0 до 10 баллов в следующих областях: лицо, голова, шея плечевой пояс ребра спина солнечное сплетение, живот руки живот бедра и ягодицы голени стопы Посчитайте сумму своих баллов, максимальное напряжение - 100 баллов. Сколько насчитали? Это больше, чем обычно или также? Как в целом сейчас вам живется в вашем теле? Комфортно или не слишком? Что нужно сделать, чтобы вам стало хорошо в своем теле?



3. Обратите внимание: когда я читаю новости, какие автоматические мысли проносятся в моей голове? Это могут быть междометия, маты, вздохи и все, что угодно. Чаще всего, это что-то очень короткое и еле уловимое. Какие из них вы вылавливаете из общего потока мыслей первыми? Какие повторяются? Можно даже выписать для наглядности. Если все эти мысли соотнести с эмоциями, которые вы знаете, к какой эмоции больше всего эти мысли «подходят»? Сделайте для себя список: вот эта мысль похоже про мою злость на агрессора, а вот эта мысль - про мое отчаяние и беспомощность, а вот эта скорее про мое сочувствие украинцам. Чтобы было проще, держите картинку-подсказку:

4. Если удалось найти в себе эмоции, то стоит похвалить себя - многим довольно трудно дается этот процесс, а вы смогли! Взгляните, какие эмоции в списке мыслей чаще всего повторяются? Может, там сразу несколько или только одна, самая яркая? Попробуйте оценить выраженность внутри вас каждой эмоции из списка от 0 до 10.



5. Из вашего личного опыта, такие мысли, ощущения в теле и эмоции раньше в каких ситуациях возникали? Помните? Чем те ситуации кончились? Как вы себе помогали справиться тогда? Кто из людей вам тогда помогал, поддерживал? Можно ли сейчас снова использовать те же «ресурсы» для восстановления себя?

Автор: Юлия Протопопова Автор: Юлия Протопопова