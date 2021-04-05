Как собственнику недвижимости сэкономить время и не потерять прибыль

Чтобы коммерческая недвижимость приносила прибыль, ею нужно грамотно управлять – это знает каждый собственник. Но далеко не у всех есть необходимые навыки. Специально для тех, кто хочет получать прибыль, не тратя время, существует услуга – комплексное управление коммерческой недвижимостью, которая уже пришлась по духу многим собственникам помещений. Томские предприниматели могут получить ее в УК «Инвестор» . Управляющая компания на рынке Томска и области с 2012 года, работает со многими федеральными торговыми сетями.

Это комплекс услуг от компании, при котором владелец недвижимости получает только прибыль, не касаясь никаких рабочих вопросов. Все, что связано с поиском арендаторов, работой помещения, его обслуживанием (в том числе клинингом) и правильной эксплуатацией, управляющая компания берет на себя.





Главная выгода для собственника – свободное время, которое появляется у него благодаря сотрудничеству с УК. Владельцу помещений не нужно ничего решать и ничем заниматься. Можно спокойно уделять внимание семье, другому бизнесу и чему угодно. Особенно актуально это для иногородних собственников, когда недвижимость находится в Томске и области, а сами они далеко.





УК «Инвестор» сама решает все вопросы, которые возникают в работе с недвижимостью, в том числе во время внештатных и аварийных ситуаций. Кроме того, управляющая компания помогает каждому собственнику сократить бюджет расходов на эксплуатацию помещения, при этом сохранив его доходность и бесперебойную работу.