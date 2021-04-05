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05 апреля,
2021
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Как собственнику недвижимости сэкономить время и не потерять прибыль

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Чтобы коммерческая недвижимость приносила прибыль, ею нужно грамотно управлять – это знает каждый собственник. Но далеко не у всех есть необходимые навыки. Специально для тех, кто хочет получать прибыль, не тратя время, существует услуга – комплексное управление коммерческой недвижимостью, которая уже пришлась по духу многим собственникам помещений. Томские предприниматели могут получить ее в УК «Инвестор». Управляющая компания на рынке Томска и области с 2012 года, работает со многими федеральными торговыми сетями. 

Как собственнику недвижимости сэкономить время и не потерять прибыль
Фото: Команда УК "Инвестор"

Что такое управление недвижимостью?

Это комплекс услуг от компании, при котором владелец недвижимости получает только прибыль, не касаясь никаких рабочих вопросов. Все, что связано с поиском арендаторов, работой помещения, его обслуживанием (в том числе клинингом) и правильной эксплуатацией, управляющая компания берет на себя.


Главная выгода для собственника – свободное время, которое появляется у него благодаря сотрудничеству с УК. Владельцу помещений не нужно ничего решать и ничем заниматься. Можно спокойно уделять внимание семье, другому бизнесу и чему угодно. Особенно актуально это для иногородних собственников, когда недвижимость находится в Томске и области, а сами они далеко.


УК «Инвестор» сама решает все вопросы, которые возникают в работе с недвижимостью, в том числе во время внештатных и аварийных ситуаций. Кроме того, управляющая компания помогает каждому собственнику сократить бюджет расходов на эксплуатацию помещения, при этом сохранив его доходность и бесперебойную работу.

Как собственнику недвижимости сэкономить время и не потерять прибыль

Что может помочь оптимизировать расходы на содержание помещения?

  • Реконцепция (изменение пула арендаторов) и реинжиниринг (изменение инженерных сетей и коммуникаций);
  • Полный аудит всех работающих систем и устранение выявленных ошибок;
  • Оптимизация работы с объектом, в том числе по сокращению затрат и перераспределению экономических ресурсов.

2020 год показал нам всем, как важно правильно управлять своей недвижимостью, – говорит директор компании Никита Щенёв. – Поэтому сейчас мы проводим бесплатные консультации именно по комплексному управлению. Там мы рассказываем о том, как ваше помещение может работать выгоднее и стабильнее.  

У УК «Инвестор» большой опыт работы в сфере коммерческой недвижимости. Специалисты управляющей компании могут оказать помощь уже на этапе постройки или ремонта помещения, что значительно сэкономит не только финансовые средства собственника, но и его время.



УК «Инвестор» располагается по адресу: переулок Дербышевский, 26Б, офис 502 (5 этаж). 

Телефон для связи: 8 913 810 39 39.



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