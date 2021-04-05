Как собственнику недвижимости сэкономить время и не потерять прибыль
Чтобы коммерческая недвижимость приносила прибыль, ею нужно грамотно управлять – это знает каждый собственник. Но далеко не у всех есть необходимые навыки. Специально для тех, кто хочет получать прибыль, не тратя время, существует услуга – комплексное управление коммерческой недвижимостью, которая уже пришлась по духу многим собственникам помещений. Томские предприниматели могут получить ее в УК «Инвестор». Управляющая компания на рынке Томска и области с 2012 года, работает со многими федеральными торговыми сетями.
Что такое управление недвижимостью?
Это комплекс услуг от компании, при котором владелец недвижимости получает только прибыль, не касаясь никаких рабочих вопросов. Все, что связано с поиском арендаторов, работой помещения, его обслуживанием (в том числе клинингом) и правильной эксплуатацией, управляющая компания берет на себя.
Главная выгода для собственника – свободное время, которое появляется у него благодаря сотрудничеству с УК. Владельцу помещений не нужно ничего решать и ничем заниматься. Можно спокойно уделять внимание семье, другому бизнесу и чему угодно. Особенно актуально это для иногородних собственников, когда недвижимость находится в Томске и области, а сами они далеко.
УК «Инвестор» сама решает все вопросы, которые возникают в работе с недвижимостью, в том числе во время внештатных и аварийных ситуаций. Кроме того, управляющая компания помогает каждому собственнику сократить бюджет расходов на эксплуатацию помещения, при этом сохранив его доходность и бесперебойную работу.
Что может помочь оптимизировать расходы на содержание помещения?
- Реконцепция (изменение пула арендаторов) и реинжиниринг (изменение инженерных сетей и коммуникаций);
- Полный аудит всех работающих систем и устранение выявленных ошибок;
- Оптимизация работы с объектом, в том числе по сокращению затрат и перераспределению экономических ресурсов.
2020 год показал нам всем, как важно правильно управлять своей недвижимостью, – говорит директор компании Никита Щенёв. – Поэтому сейчас мы проводим бесплатные консультации именно по комплексному управлению. Там мы рассказываем о том, как ваше помещение может работать выгоднее и стабильнее.
У УК «Инвестор» большой опыт работы в сфере коммерческой недвижимости. Специалисты управляющей компании могут оказать помощь уже на этапе постройки или ремонта помещения, что значительно сэкономит не только финансовые средства собственника, но и его время.
УК «Инвестор» располагается по адресу: переулок Дербышевский, 26Б, офис 502 (5 этаж).
Телефон для связи: 8 913 810 39 39.
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