Как собрать два килограмма клубники с куста: опыт томских фермеров

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Это лето большинство томичей, скорее всего, проведет на дачах. А значит, найдутся люди, которым опыт ягодных фермеров Виктора и Любови Геращенко может быть полезным. Поэтому два года спустя после первой о них публикации мы решили вновь навестить томских специалистов по выращиванию клубники в сибирских условиях, чтобы узнать, как у них идут дела, и расспросить о секретах хорошего урожая.

Фото: Лев Мучник

С супругами Геращенко мы познакомились в 2018 году. Тогда пенсионеры из Прокопьевска уже научились собирать по несколько тонн ягоды за сезон со своих клубничных полей и достраивали умную теплицу. Через год мы договорились встретиться с фермерами в теплице, но не получилось. Предприниматели были недовольны первым тепличным урожаем и сказали: приходите позже. Мы пришли еще через год и вот что увидели. Жаль, что в тексте никак нельзя передать клубничный аромат, которым пропитан тепличный воздух.

Фото: Лев Мучник

Фото: Виктор Геращенко

Фото: Лев Мучник

Напомним, что клубничная история семьи Геращенко началась в 2013 году. Любовь Николаевна тогда шесть месяцев, не вставая, лежала в больнице и муж привозил ей разные журналы по садоводству. Среди них оказался журнальчик «Дача», где была интересная статья по выращиванию клубники ремонтантных сортов. Это так увлекло ее, что как только она встала на ноги, то тут же заказала саженцы клубники по интернету.

Фото: Лев Мучник

Фото: Лев Мучник

Перед тем как зайти в теплицу, Виктор Геращенко показал нам газгольдер на 6 кубов сжиженного газа, который они как раз устанавливали, когда мы были на клубничном участке 2 года назад. «У нас в поселке Росинка газ не проведен, поэтому мы закопали под землю емкость и в нее закачиваем сжиженный газ. В среднем в месяц на отопление теплицы у нас уходит по 5 тысяч рублей. Мы считаем, что это не очень дорого. Но цены на газ очень сильно скачут. Год назад мы за газгольдер отдали 118 тысяч рублей, а в этом году всего 65 тысяч. Плюс зима была теплая и у нас газ еще остался», — рассказал фермер.

Очень сильно облегчает жизнь пенсионерам газовый котел, который они установили в теплице. За счет него они могут регулировать тепло. «Это называется подлотковый подогрев. Мы долго думали, как лучше сделать – то ли теплый пол, то ли радиаторы ставить. Но потом пришли к выводу, что это самый эффективный способ поддержания температуры», — делится опытом Виктор Геращенко.

По образованию Виктор инженер-электромеханик и после окончания Томского политеха работал на Прокопьевском заводе шахтной автоматики (до 1995 года). Затем занимался предпринимательской деятельностью, а в 2016 году основал свое крестьянско-фермерское хозяйство «Геращенко». Большая часть инженерных решений в теплице — его собственные, и воплощены в жизнь они его руками.

Наша большая ошибка, что мы насадили в теплице клубнику разных сортов, подключается к разговору Любовь Геращенко. У разных сортов разный срок созревания — одна спеет, а другой в это время почти нет.

«Для теплицы удобнее, чтобы она поспевала вся сразу, — говорит Любовь Николаевна. – За один раз мы собираем по два ведра клубники. А надо больше. Так что нам еще есть над чем работать».

Но в целом супруги Геращенко довольны. Они трижды запускали теплицу, и только сейчас у них наконец-то все получилось. В первый год не могли решить проблем с отоплением, второй год были проблемы с освещением, и только на третий год наконец-то все удалось. А в следующем году, уверена Любовь Геращенко, урожай будет еще лучше. Надо отметить, что опыта выращивания клубники в теплице до фермеров Геращенко практически ни у кого не было. Сейчас зимние теплицы с клубникой есть еще у трех фермеров, они тоже только учатся выращивать ягоду и, по мнению Любови Николаевны, не достигли того результата, который мог бы быть.

Фото: Лев Мучник

Мы покупаем саженцы Фриго, рассказывает Любовь Геращенко. Frigo (Фриго) в переводе с латинского означает «холод». Применительно к клубнике это означает не сорт, а вид рассады. То есть термин «фриго» может относиться к ягоде разных сортов. Это однолетние саженцы, которые выкапывают поздней осенью из грунта, тщательно очищают от земли и хранят в специальных холодильниках при температуре -1,5 градуса по Цельсию. В Россию клубнику Фриго привозят из европейских питомников, в основном из Италии, Голландии, Испании.

«Фриго, в отличие от обычной клубники, начинает быстрее развиваться и лучше плодоносить. И урожай значительно больше, чем у традиционной клубники. Поскольку у нас фермерское хозяйство, то мы нацелены на продажи и нам нужны объемы. Свои усы клубники мы практически не разводим, потому что надо дольше ждать, когда они начнут плодоносить».

Удобство рассады Фриго еще и в том, что ее можно сажать в любые сроки, начиная с апреля и по август в открытом грунте и круглый год в теплицах. Разморозил и сажай. Через 8-10 недель после посадки начнут поспевать первые ягоды.

Фото: Виктор Геращенко

«Ремонтантные сорта очень сложные, но если к ним найти подход и научиться, то результат будет радовать всех», — уверена Любовь Геращенко.

Обычная клубника может расти на одном месте по 5 лет и больше. Ремонтантные сорта надо пересаживать практически каждый год. Плюс обязательно удобрять. Самый простой способ, по словам Любови Геращенко, – куриный навоз. На Межениновской фабрике его завались, и в нем есть все необходимые микроэлементы и макроэлементы. Лишь одно «но» – запах. «От куриного помета мы постепенно отказываемся, потому что жалуются соседи, —вступает в разговор Виктор Геращенко. – Поэтому лучше обычные комплексные удобрения».

Инструкция по выращиванию ремонтантной клубники от ягодных фермеров Геращенко

1. Заказать саженцы клубники Фриго. Это можно сделать через интернет, в этом нет никакой сложности. Покупать лучше итальянскую или голландскую клубнику. Опыт приобретения отечественных саженцев из Краснодара пока оказался не очень удачным.

2. К посадке саженцы клубники Фриго нужно подготовить следующим образом: 1) Обязательно нужно обрезать корни и оставить длину 6-7 см, чтобы при посадке они не загибались. Если корни загнутся, то растение погибнет. 2) Обрезанные саженцы погрузить в раствор фундазола, чтобы защитить растение от всевозможных болезней, на 1-2 часа. 20-граммовой фасовки хватает на 10 литров воды. 3) После посадки можно полить стимулятором корнеобразования корневином.

Затем нужно следить, чтобы почва под клубникой не пересыхала. 4) Грядку необходимо замульчировать сеном или соломой. Самый идеальный вариант – шелухой от кедрового ореха, но ей запастись можно только осенью. 5) Через неделю после посадки при поливе можно использовать гумат калия. Это корнеобразующее удобрение. После посадки поддержать клубнику необходимо и комплексными удобрениями, например, нитрофоской. Поливать раз в две недели.

3. Клубника прижилась и начала цвести: 1) Первые цветоносы надо удалять. 2) Можно использовать экоудобрения «Белый жемчуг. Экоземляника». 3) Обязательно обработать клубнику от клеща препаратом фитовермом. Им опрыскивают листья растения. 4 грамма однопроцентного раствора на 10 литров воды. Это биологическое средство, которое через 48 часов испаряется, и клубнику можно есть. Первая волна ремонтантной ягоды начинается с 15 по 20 июня и до последних чисел июля. После этого все листья нужно обрезать, оставив 2-3 самых крепких. Вторая волна идет с 10-15 августа и до самого снега. Если ягода мелкая, то Любовь Геращенко рекомендует использовать мочевину. 2 столовые ложки на 10 литров воды. Это делать нужно тогда, когда ягода только начинает появляться. Когда ягода начинает спеть, то тогда ее не надо ничем удобрять, кроме калия, который дает сладость и красивую форму.

На зиму Любовь Николаевна не советует сильно обрезать листья клубники, чтобы растению было теплее. И, конечно, на зиму растения нужно тоже удобрить фосфором и калием.