Как сэкономить на покупках?

Например, можно найти кредитную карту с льготным периодом на сайте Ru.Myfin.by ( ru.myfin.by/credit-cards/s-lgotnym-periodom/tomsk ) и пользоваться кредитными деньгами в течение нескольких месяцев абсолютно бесплатно. Или воспользоваться специальными мобильными приложениями, которые подберут оптимальный тарифный план для мобильного (например, Drtariff.com).

Пользуйтесь кредиткой, а не собственными деньгами





Мы совсем не призываем жить в долг и брать кредиты на любые нужды. Абсолютно нет. Но кредит – не всегда финансовое зло. Иногда на нем можно даже заработать. Как?





Если вы активный шопоголик, то с помощью кредитки можно сэкономить деньги. Для этого нужно выбрать карту с льготным периодом и бонусами для покупок. Расплачиваться в магазинах следует кредиткой, а погашать долг в конце месяца дебетовой зарплатной картой.





Берите вещи в аренду





Инструменты, детские вещи, даже вечерние наряды можно брать в аренду, а не покупать, если предмет нужен только на ограниченное время. Выбор арендных вещей большой, потому что услуга находится на пике популярности.