Добрые новости
17 января,
2020
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Как сэкономить на покупках?

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Экономность – полезный навык при любом уровне доходов. В 21 веке процесс экономии перешел на новый уровень.


Например, можно найти кредитную карту с льготным периодом на сайте Ru.Myfin.by (ru.myfin.by/credit-cards/s-lgotnym-periodom/tomsk) и пользоваться кредитными деньгами в течение нескольких месяцев абсолютно бесплатно. Или воспользоваться специальными мобильными приложениями, которые подберут оптимальный тарифный план для мобильного (например, Drtariff.com).

Какие еще есть способы умной экономии на покупках?

Пользуйтесь кредиткой, а не собственными деньгами


Мы совсем не призываем жить в долг и брать кредиты на любые нужды. Абсолютно нет. Но кредит – не всегда финансовое зло. Иногда на нем можно даже заработать. Как?


Если вы активный шопоголик, то с помощью кредитки можно сэкономить деньги. Для этого нужно выбрать карту с льготным периодом и бонусами для покупок. Расплачиваться в магазинах следует кредиткой, а погашать долг в конце месяца дебетовой зарплатной картой.


Берите вещи в аренду


Инструменты, детские вещи, даже вечерние наряды можно брать в аренду, а не покупать, если предмет нужен только на ограниченное время. Выбор арендных вещей большой, потому что услуга находится на пике популярности.

Как сэкономить на покупках?

Используйте промокоды


В рекламных целях магазины и другие поставщики товаров и услуг предлагают воспользоваться промокодами для скидки. Есть даже специальные сайты, которые собирают и размещают известные им промокоды.


Сравнивайте цены


Чаще всего цены в интернет-магазинах ниже – им не нужно платить за аренду помещения и ниже другой ряд расходов. Поэтому перед тем, как сделать покупку в офлайн заведении, промониторьте цены в других магазинах.


Выдерживайте паузу перед покупкой


На магазины работают целые армии маркетологов, которые рассчитывают, что должно подтолкнуть покупателя к совершению сделки. Поэтому лучше не следовать импульсу и ответить на несколько вопросов:


  • Так ли нужна мне эта вещь?

  • Есть ли у меня аналоги?

  • Улучшит ли товар мою жизнь?

  • Как я буду его использовать?    


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