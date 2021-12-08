Покупаем квартиру на «вторичке». На что обратить внимание?

Операции с недвижимостью сопряжены с финансовыми рисками. Если их не учитывать, покупатель может потерять деньги и само жилье. Снизить риски поможет проверка юридической чистоты сделки. Управляющий партнер фирмы «2Б Консалтинг» Анастасия Цымбал рассказывает, на что нужно обратить внимание при оформлении сделки.

Совет № 1. Какие сведения необходимо проверить в отношении продавца

Начнем с начала. То есть, с проверки паспорта. Проверить действительность паспорта можно на сайте гувм.мвд.рф. Этот сервис позволяет проверить, не значится ли паспорт в числе украденных, потерянных или просроченных. Использование продавцом недействительного паспорта приведет к признанию сделки ничтожной, а покупатель потеряет недвижимость и деньги. Кроме того, нужно обратить внимание и на доверенность. Если от имени продавца действует представитель, нужно проверить действительность его доверенности в реестре Федеральной нотариальной службы. При этом не имеет значения, в каком регионе оформлялся документ. Также нужно внимательно проверить все данные, указанные в доверенности. «При покупке квартиры по доверенности, от себя рекомендуем вам все же добиваться личного участия собственника при заключения сделки. Как минимум, чтобы удостовериться в его реальном существовании и удостовериться в намерении действительно продать свое имущество», — говорит Анастасия Цымбал.

Также специалист рекомендует выполнить еще ряд проверок: Проверить наличие исполнительных производств fssprus.ru. На сайте ФССП, на котором можно проверить наличие задолженностей у продавца, а также о возможном ограничении права распоряжаться имуществом.

Проверить на наличие банкротства bankrot.fedresurs.ru

Проверить на участие в судебных спорах sudrf.ru. На портале районного суда по месту нахождения недвижимости можно установить наличие или отсутствие возбужденных дел.

Проверить на причастность к экстремизму на сайте Росфинмониторинга. Согласно 115-ФЗ, банки, нотариусы, бухгалтеры и адвокаты обязаны сообщать о сделках, подлежащих обязательному контролю, а также о любых сомнительных процедурах, связанных с недвижимостью.

Совет № 2. Что необходимо проверить в отношении самого объекта недвижимости

Для начала нужно заказать выписку ЕГРН с сайта rosreestr.ru. Эта выписка с июля 2016 является документом, подтверждающим права владельца недвижимости. Также на сайте Росреестра необходимо заказать копию кадастрового паспорта, чтобы уточнить, не было ли перепланировок. Проверить адрес на отсутствие массовой регистрации юрлиц можно на сайте service.nalog.ru. В случае приобретения имущества, в котором массово зарегистрированы организации с согласия бывшего владельца (закон не запрещает регистрацию фирм по адресу квартиры) — у ее нового владельца возникнут проблемы с визитами и разбирательствами со стороны налоговой, банков, судебных приставов.

Совет № 3. Что нужно знать о квартире, которая является совместной собственностью супругов

Если отчуждаемая квартира является совместной собственностью супругов, то от второго супруга необходимо оформить согласие на продажу. Оно оформляется нотариально в установленном порядке при личном присутствии. Помните, что недвижимость может сохраняться в совместном владении даже у бывших супругов — она остается общей в течение трех лет после развода. «Стоит иметь в виду, что если квартира покупалась с использованием материнского капитала, а детям не были выделены доли, то это нарушение закона, — объясняет Анастасия Цымбал. — При отсутствии информации о материнском капитале в договоре, необходимо получить у продавца справку о размере оставшейся суммы из Пенсионного фонда».

Совет № 4. В отношении покупки приватизированного жилья

Прописанные на момент приватизации граждане имеют право на пожизненное проживание. Нужно проверить, не нарушены ли чьи-либо интересы при приватизации жилья. Для этого запросите у владельца необходимые документы, получить их может собственник или любой зарегистрированный на данной жилплощади в МФЦ. При этом в судебном порядке выселить таких лиц не получится – они буквально могут поселиться в вашем приобретенном жилье до конца своих дней – сделать с этим практически ничего невозможно.

Совет № 5: Не пренебрегайте услугами специалистов

Чтобы максимально обезопасить себя, для оформления договора следует обратиться к профессиональному юристу, который перед сделкой осуществит тщательную проверку всех документов в отношении, как самого объекта недвижимости, так и продавца. Юрист проверит правоустанавливающие документы на объект недвижимости, запросит необходимые сведения и выписки, проверит отсутствие обременений, ограничений, арестов; проверит участников сделки на банкротство и иные возможные проблемные ситуации, которые могут привести в конечном счете к потере приобретенного объекта покупателем. Сэкономив несколько тысяч рублей на услугах профессионалов – вы рискуете потерять гораздо больше, в случае наступления рисков оспаривания сделки. Юридическая фирма «2Б Консалтинг» оказывает услуги полной проверки сделки на ее чистоту под ключ. Данная услуга доступна онлайн. Записаться на прием, можно, позвонив по телефону 8 (3822) 941-966 или обратившись напрямую в офис компании по адресу ул. Кузнецова, 17.