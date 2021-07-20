Как рассчитать стоимость КАСКО по всем страховым компаниям

КАСКО является добровольным видом страхования, который страхует гражданскую ответственность автовладельца. Это означает, что в случае, когда автомобиль попадает в аварию, в которой будут пострадавшие, страховая компания компенсирует ущерб жертвам ДТП или же участнику аварии. Именно поэтому многие владельцы автомобилей предпочитают выбирать именно страхование по КАСКО, потому что считают это самым выгодным из всех возможных видов автострахования. Кроме того, полис позволяет получить компенсацию за любой другой урон, нанесенный транспортному средству: падение дерева, вандализм, угон и т. д. Для того, чтобы самостоятельно рассчитать стоимость полиса, в большинстве случаев используется калькулятор КАСКО. Его можно найти на сайте компании или же на специализированных страховых порталах.

Как рассчитать КАСКО на калькуляторе?

Не думайте, что вам понадобится тратить много времени. Обычно расчет КАСКО онлайн по всем страховым занимает не больше пары минут. Просто заполните несколько строк на странице калькулятора. Сюда относится модель вашего транспортного средства, год выпуска, стаж вождения и возраст владельца авто, а также данные всех водителей, которые будут вписаны в полис. Кроме того, вы можете сразу же рассчитать стоимость страховки. Для этого вам нужно будет ввести некоторые дополнительные параметры, например, франшизу или сумму ущерба при ДТП. После этого калькулятор выдаст вам цену КАСКО от разных страховых компаний. Выберите самый подходящий для вас вариант и оформите полис – для этого вам понадобится всего лишь ввести данные в соответствующие поля. Как видите, получить расчет цены полиса, не отходя от компьютера, очень просто.

Расчет стоимости на калькуляторе КАСКО не является гарантией того, что стоимость полиса будет именно такой, какую вы видите. У каждой страховой компании есть свой собственный тариф, который может отличаться от предлагаемых другими организациями. Многое зависит от скидок, которые предоставляются клиентам. Кроме того, на размер страховой премии влияет и стаж вождения владельца полиса, а также количество водителей, работающих с ним. Также стоит сказать, что при расчете стоимости на калькуляторе не учитываются такие параметры, как тип автомобиля, мощность двигателя, возраст и количество лет безаварийного вождения. Тем не менее, даже такой расчет позволяет определить примерный размер стоимости полиса, поэтому в большинстве случаев его бывает достаточно. К тому же, это занимает совсем мало времени.

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