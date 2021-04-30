Как провести длинные майские выходные в Томске. Афиша

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Впереди 10 выходных. Если вы еще не строили планов на эти дни и не знаете, чем заняться, читайте нашу афишу. Гид по интересным событиям Томска подскажет, куда пойти и где что посмотреть в нашем городе с 1 по 10 мая.

!!! Все мероприятия, указанные в нашем обзоре, проходят с учетом всех мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор) !!!



Пасха в сельском парке «Околица»

Тех, кто хочет по всем традициям отметить Светлую Пасху, приглашают 2 мая в полдень в сельский парк «Околица». На праздник приглашен батюшка, который совершит вместе с гостями крестный ход, освятит принесенные с собой куличи, пасхи и яйца.

Маленькие и взрослые гости будут соревноваться в целовальных играх, биться крашенками и участвовать в других народных забавах. Также в программе пасхальные мастер-классы по раскрашиванию «писанок», росписи пряников и изделий из глины.



Подарков и сюрпризов хватит на всех, обещают организаторы.

Когда: 2 мая в 12:00 Где: сельский парк «Околица» (село Зоркальцево, ул. Садовая, 1А)

Пешеходные экскурсии по Томску

Фото: ТВ2

Вечером 1 мая желающие могут полюбоваться знаменитым томским деревянным кружевом. Купеческие особняки в стиле классицизма и барокко в нашем городе соседствуют с ярким модерном и русским зодчеством. Маршрут пройдет по историческому району Елань. Участники экскурсии узнают, как появились в Томске известные особняки с драконами и жар-птицами, где находятся «дома-близнецы» и самый декорированный терем. Стартует экскурсия в 17:00 от Арки Городского сада.

Для тех, кого привлекает смотреть на город с высоты, в субботу 1 мая пройдет экскурсия «Воскресенская гора — сердце города». Пройдет она на первой улице Томска – Бакунина, и завершится подъемом на единственную оборудованную смотровую площадку в городе. Начало – 14:00.

2 мая в 11 часов желающие могут прогуляться «От шедевра к шедевру». Пешеходная экскурсия стартует от улицы Белинского до улицы Красноармейской. Экскурсовод познакомит всех с историей градостроительства и деятельностью томских купцов и архитекторов, расскажет об архитектурных стилях «сибирское барокко», «модерн» и не только. Запись по телефону: 56-39-53.

2 мая в 14:00 томичей и гостей города приглашают на прогулку по Губернаторскому кварталу. Экскурсия по его центральной части покажет жизнь города от основания и до наших дней. Экскурсовод расскажет, где находятся ворота города, какое самое старое каменное здание и есть ли подземные ходы под Томском. Место встречи — Музей истории Томска на Воскресенской горе.

Когда: 1-2 мая Где: улицы города

Выходные в театре живых кукол

Фото: из группы театра vkontakte

Если вы давно не бывали в театре Владимира Захарова — самое время сходить. Спектакли в «2+Ку» будут идти все 10 выходных. Взрослых и маленьких гостей встретят приветливый Кот, рассудительный Ежик и заботливый Медвежонок, который бережет лес и учит этому остальных.

Для тех, кто скучает по голосу Владимира Захарова, в программе есть видеотрансляции спектаклей Мастера в записи. Подробное расписание можно посмотреть здесь.



Напоминаем, что в «2+Ку» билеты не бронируются. В связи с требованиями Роспотребнадзора заполнение зала должно быть не полным, поэтому приходите заранее, чтобы занять место. Цену за спектакль по традиции зрители устанавливают сами. Как говорил Владимир Захаров: «Во сколько вы оцениваете искусство» или «Какое место в вашем сердце занимает театр».

Когда: 1-10 мая Где: театр «2+Ку» (пер. Южный, 29)

Поход в музей

Фото: ТВ2

Если вы планируете на выходные культурный отдых, самое время ознакомиться с программой томских музеев.

Музей истории Томска приглашает посетить основную экспозицию «4 века томской истории» и выставки «Томская блошка», «Пожарное дело», «Романтика томских коммуналок» и полюбоваться городом с единственной в Томске смотровой площадки. Афиша событий в выходные здесь.

В областном художественном музее 6 мая открывается новая выставка, где будут представлены иконописные памятники Божией Матери из коллекции музея, храмов Томской митрополии и частных собраний области. Заодно можно познакомиться с другими экспозициями. Афишу художественного музея можно найти на сайте.

В основных экспозициях Музея деревянного зодчества можно познакомиться с техниками томской домовой резьбы по дереву и увидеть, с помощью каких плотницких инструментов делалось деревянное кружево. Кроме этого, в праздники здесь можно научиться делать яблоневую веточку для декорирования дома, своими руками вырезать деревянную ложку, а также соорудить «самолет Победы» и «солдатское письмо». График работы музея — в группе ВКонтакте.

Фото: в группе Первого музея славянской мифологии ВКонтакте

В Первом музее славянской мифологии можно посетить основную экспозицию «Боги и герои Древней Руси» и послушать беседы о доблести русских воинов. На длинных майских выходных гости успеют посетить мастер-классы по гончарному делу, научатся расписывать пасхальные яйца и панно, а еще — мастерить настоящие скворечники. Расписание событий смотрите здесь.

В музее «Точка гравитации» в первые дни мая пройдут экскурсии на тему оптики, авиации и по другим интересным разделам. Чтобы материал лучше усвоился, для гостей проведут научные опыты. В программе выходных также мастер-класс по необычному рисованию. Подробная афиша музея здесь.

Фортепианный концерт

На рояльный концерт в четыре руки приглашают томичей 4 мая. В органном зале выступит дуэт «AD LIBITUM». Мария Блажевич и Павел Шинкевич сыграют этюды Шумана и сонату Брамса. Особой строкой в музыкальной программе стоят фантазии на темы Энио Морриконе и Нино Роты. Музыка кино в ХХ веке продолжает линию европейского романтизма. ​ Когда: 4 мая в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Фестиваль короткого метра «Love Shorts»

Фестиваль короткого метра «Love Shorts» стартует в зрелищном центре «Аэлита» 1 мая.

В программе — семь короткометражек из Германии, Канады, Австрии, США, Австралии, Франции и Великобритании. Все они — о любви: цветной и черно-белой, коварной и великодушной, странной и очень странной.

Возрастное ограничение 16+

Когда: 1-30 мая Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Читакль «Пегий пес, бегущий краем моря»

10 мая томичей приглашают на читакль по повести-притче Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря». Это — красивая северная притча о жизни нивхов на берегу Охотского моря. Сюжет о борющихся с враждебными силами природы охотниках близок и людям XXI века. Вместе с героями притчи мы учимся искать и находить в себе главные жизненные ориентиры: любовь, верность, долг и самопожертвование.

Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств РФ Наталья Корлякова.

Читают актеры: Евгений Казаков, Татьяна Угрюмова, Евгений Шевелёв.



Когда: 10 мая в 19:00 Где: камерный зал томской филармонии (пл. Ленина, 12А)

События, посвященные 9 мая

5 мая в БКЗ состоится концерт-спектакль «Я шлю тебе письмо из 45-го…». В программе: знакомые и почти не известные песни, найденные после войны письма, истории, о которых мало кто знает. Начало концерта — в 19:00.

7 мая в Доме искусств пройдет концерт, посвященный Дню Победы «Вспомните, ребята!». Выступает клуб авторской песни и поэзии «Притяжение». В программе — песни военных лет. Вход свободный. Начало — в 17:00.