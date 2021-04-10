Как провести День космонавтики в Томске
События, приуроченные ко Дню космонавтики, начинаются за несколько дней до его начала. Поэтому смело можно планировать космические выходные и такой же понедельник. А мы подскажем – где и что будет происходить в нашем городе.
Томский планетарий
В Томском планетарии как всегда много космических событий. На выходных там пройдет программа, посвящённая 60-летию полёта человека в космос.
В субботу 10 апреля пройдет городская викторина «Космическая одиссея», покажут полнокупольный фильм, а в астрономическом клубе «Мирцам» поговорят о реактивном движении.
В воскресенье 11 апреля в 14:00 по томскому времени стартует всероссийский космический диктант. Пройдет он в онлайн и оффлайн форматах. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов о биографии легенд отечественной космонавтики, жизни и работе на орбите, исследовании планет. Писать диктант могут все желающие от 14 лет. Поучаствовать в акции собираются даже летчики, космонавты и ученые, которые занимаются изучением Вселенной. Победители получат ценные призы, а главное – возможность лично посетить одно из предприятий Роскосмоса.
С подробной афишей планетария можно ознакомиться здесь.
Музей «Точка гравитации»
Желающих отправиться в виртуальное космическое путешествие ждут 11 апреля в музее начала наук «Точка гравитации». Гости научного театра поговорят о планетах нашей Солнечной системы, узнают, где находится Млечный путь и каков наш космический адрес. Юные любители астрономии выяснят, на какой планете находится самый большой вулкан и какое небесное тело считается самым холодным. А ещё своими руками сделают модель Солнечной системы.
Космонавтам от семи лет прибыть за место за 10-15 минут. Старт – в 13:00.
Художественный музей
Областной художественный музей приглашает взрослых и маленьких любителей космоса принять участие в конкурсе «Человек и Луна». Если вы увлечены этой темой, готовьте свои работы. Конкурс пройдет в двух номинациях: «Художественное творчество» и «Литературное творчество».
Участникам предлагают вдохновиться «космическим» творчеством художников на тематической выставке «Утро космической эры», а затем выполнить задание: придумать свою интересную историю о картине «Человек с луной» азербайджанского живописца Эльяра Алимирзоева или создать собственный сюжет, посвященный спутнику Земли, в технике графика, живопись, цифровой рисунок.
Посетить экспозицию можно ежедневно (кроме понедельника) в художественном музее с 11 до 19 часов. Работы принимаются до 25 апреля. Итоги конкурса и лучшие работы будут опубликованы 3 мая на сайте Томского областного художественного музея. Все победители получат дипломы.
Музей истории Томска
Томичи от пяти лет приглашаются в Музей истории Томска, чтобы посетить мини-выставку «Я хочу стать космонавтом». Гости музея смогут почувствовать дух великой эпохи, увидеть уникальные экспонаты, рассказывающие об истории освоения космоса, науке, технологиях и людях советского времени.
Если вы любите не только смотреть, но и слушать, приходите в музей 10 апреля. В 13:00 там пройдет интерактивная экскурсия по мини-выставке.
А в воскресенье 11 апреля любители космоса, которым исполнилось семь лет, могут поучаствовать в мастер-классе «Хлопушка «Ракета». Начало в 14:00.
Флешмоб «Я на улице Гагарина!»
12 апреля пройдет всероссийский флешмоб в честь Дня космонавтики. Участники акции должны сделать фото на улице Гагарина в своем родном городе и выложить его в соцсети под хэштегом #Поехали! Самые оригинальные фотографии в цифровом формате будут направлены на борт МКС, а лучшие десять – отмечены специальными памятными сувенирами от корпорации «Роскосмос» с символикой юбилейного года.
Дом ученых Академгородка
День космонавтики в Академгородке собираются отмечать целую неделю – с 12 по 16 апреля. В этот праздник войдут все наработки прежних лет.
В программе: творческий конкурс и выставка «Он сказал: «Поехали!», лекции томских ученых на тему космоса, выездной планетарий, экспресс-викторина по истории освоения космоса, выставка из фондов краеведческого музея, для самых маленьких – мастер-классы по росписи «космических» пряников и еще много чего интересного.
Специальный гость праздника в Академгородке – инженер-испытатель ракетно-космической корпорации «Энергия» и выпускница ТГУ Дарья Жидова.
Первый музей славянской мифологии
В Первом музее славянской мифологии 11 апреля докажут, что наши предки имели представление о Вселенной. Гостям расскажут, куда летит камень 12 дней и 12 ночей, где находятся «седьмое небо» и край света и для чего на рубахах вышивка.
Посетители примерят космические аксессуары в фотозоне «Славянская Вселенная». И на память о полете Юрия Гагарина все желающие смогут расписать матрешку-космонавта. Все изделия примут участие в конкурсе, итоги которого подведут вечером 11 апреля. Победителю – космический приз.
Начало программы, посвященной Дню космонавтики, в 12:00.
О других событиях и акциях ко дню космонавтики можно прочитать здесь.
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