Как провести День космонавтики в Томске

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События, приуроченные ко Дню космонавтики, начинаются за несколько дней до его начала. Поэтому смело можно планировать космические выходные и такой же понедельник. А мы подскажем – где и что будет происходить в нашем городе.

Томский планетарий

В Томском планетарии как всегда много космических событий. На выходных там пройдет программа, посвящённая 60-летию полёта человека в космос.



В субботу 10 апреля пройдет городская викторина «Космическая одиссея», покажут полнокупольный фильм, а в астрономическом клубе «Мирцам» поговорят о реактивном движении.

В воскресенье 11 апреля в 14:00 по томскому времени стартует всероссийский космический диктант. Пройдет он в онлайн и оффлайн форматах. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов о биографии легенд отечественной космонавтики, жизни и работе на орбите, исследовании планет. Писать диктант могут все желающие от 14 лет. Поучаствовать в акции собираются даже летчики, космонавты и ученые, которые занимаются изучением Вселенной. Победители получат ценные призы, а главное – возможность лично посетить одно из предприятий Роскосмоса.

С подробной афишей планетария можно ознакомиться здесь.

Музей «Точка гравитации»

Фото: группа музея Вконтакте

Желающих отправиться в виртуальное космическое путешествие ждут 11 апреля в музее начала наук «Точка гравитации». Гости научного театра поговорят о планетах нашей Солнечной системы, узнают, где находится Млечный путь и каков наш космический адрес. Юные любители астрономии выяснят, на какой планете находится самый большой вулкан и какое небесное тело считается самым холодным. А ещё своими руками сделают модель Солнечной системы.

Космонавтам от семи лет прибыть за место за 10-15 минут. Старт – в 13:00.

Художественный музей

Фото: группа музея Вконтакте

Областной художественный музей приглашает взрослых и маленьких любителей космоса принять участие в конкурсе «Человек и Луна». Если вы увлечены этой темой, готовьте свои работы. Конкурс пройдет в двух номинациях: «Художественное творчество» и «Литературное творчество».

Участникам предлагают вдохновиться «космическим» творчеством художников на тематической выставке «Утро космической эры», а затем выполнить задание: придумать свою интересную историю о картине «Человек с луной» азербайджанского живописца Эльяра Алимирзоева или создать собственный сюжет, посвященный спутнику Земли, в технике графика, живопись, цифровой рисунок.

Посетить экспозицию можно ежедневно (кроме понедельника) в художественном музее с 11 до 19 часов. Работы принимаются до 25 апреля. Итоги конкурса и лучшие работы будут опубликованы 3 мая на сайте Томского областного художественного музея. Все победители получат дипломы.

Музей истории Томска

Фото: группа музея Вконтакте

Томичи от пяти лет приглашаются в Музей истории Томска, чтобы посетить мини-выставку «Я хочу стать космонавтом». Гости музея смогут почувствовать дух великой эпохи, увидеть уникальные экспонаты, рассказывающие об истории освоения космоса, науке, технологиях и людях советского времени.

Если вы любите не только смотреть, но и слушать, приходите в музей 10 апреля. В 13:00 там пройдет интерактивная экскурсия по мини-выставке.

А в воскресенье 11 апреля любители космоса, которым исполнилось семь лет, могут поучаствовать в мастер-классе «Хлопушка «Ракета». Начало в 14:00.

Флешмоб «Я на улице Гагарина!»

12 апреля пройдет всероссийский флешмоб в честь Дня космонавтики. Участники акции должны сделать фото на улице Гагарина в своем родном городе и выложить его в соцсети под хэштегом #Поехали! Самые оригинальные фотографии в цифровом формате будут направлены на борт МКС, а лучшие десять – отмечены специальными памятными сувенирами от корпорации «Роскосмос» с символикой юбилейного года.

Дом ученых Академгородка

День космонавтики в Академгородке собираются отмечать целую неделю – с 12 по 16 апреля. В этот праздник войдут все наработки прежних лет.

В программе: творческий конкурс и выставка «Он сказал: «Поехали!», лекции томских ученых на тему космоса, выездной планетарий, экспресс-викторина по истории освоения космоса, выставка из фондов краеведческого музея, для самых маленьких – мастер-классы по росписи «космических» пряников и еще много чего интересного.

Специальный гость праздника в Академгородке – инженер-испытатель ракетно-космической корпорации «Энергия» и выпускница ТГУ Дарья Жидова.

Первый музей славянской мифологии

Фото: группа музея Вконтакте