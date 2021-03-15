Как проститься с управляющей компанией?

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Дом по адресу Иркутский тракт, 212 уже несколько месяцев на линии фронта. Война – коммунальная. Многие жители дома хотят проститься со своей УК. А управляющая компания, напротив, с жильцами расставаться не хочет. Как быть в таких случаях?



В январе 2021 года жильцы закончили проведение собрания собственников — обсуждали переход дома от управляющей компании «ЖЭК-30» к ТСЖ (товарищество собственников жилья). По словам инициаторов собрания, больше половины собственников проголосовали за переход дома в управление к ТСЖ. В «ЖЭК-30» в свою очередь заявляют, что собрание не состоялось и нужного числа жителей для принятия решения не набралось.

Дом по адресу Иркутский тракт, 212 построили в 1994 году.

В феврале УК провела собственное собрание: «жители выступили против ТСЖ». Другие комментарии, в том числе с количеством проголосовавших, в «ЖЭК-30» давать отказались. В департаменте ЖКХ утверждают, что протоколы январского собрания (которое инициировали собственники) только рассматриваются, а от УК никаких документов они вовсе не получали. В департаменте пояснили, что бизнес редко сдается собственникам без боя.

Товарищество собственников жилья (ТСЖ) — объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления общим имуществом.

Для перехода многоквартирного дома в управление ТСЖ необходимо провести общее собрание собственников. Как правило, решение жители дома принимают на заочной части — заполняют бюллетени. Если домом управляет УК, как в случае с девятиэтажкой по адресу Иркутский тракт, 212, на голосование выносят и вопрос о расторжении договора с управляющей компанией.

Новоиспеченное ТСЖ получило название «Броневик», в честь стоящей во дворе военной техники.

На общем собрании необходимо набрать кворум — число участников собрания, достаточное для признания его решений. Количество голосов определяется не числом людей, а размером принадлежащей им доли собственности. Для перехода в ТСЖ необходимо набрать не менее 50 %. По словам одного из инициаторов январского собрания Михаила Омельченко, кворум у них состоялся — набрали 62 %. Из всех собственников дома за переход в ТСЖ проголосовал 51 % собственников, а 38 % голосовать отказались.



— Подавая план работы по дому на 2020-2021 годы, мы сравнили с планом на прошлые пять лет — практически один в один, ничего УК не было сделано, кроме мелкого ремонта, — рассказывает инициатор перехода в ТСЖ Михаил Омельченко. — Потом, анализируя месячный акт по выполненным работам, мы нашли целый ряд работ, которые никто не делал. Например, там был такой вид работы, как уборка территории мусорных контейнеров. По пять тысяч рублей списывали в месяц, но никто не видел, чтобы дворник там убирался. Потом уже сами дворники сказали, что у них такого задания вообще не было.

После голосования инициаторы собрания заполняют протоколы и размещают их на досках объявлений. На подсчет голосов и их обнародование законом определен срок в 10 дней — за это время необходимо также передать документы в управляющую организацию для дальнейшей отправки в жилищную инспекцию. После подведения итогов голосования ТСЖ также необходимо зарегистрировать в налоговой службе. В ходе голосования или на собрании после регистрации ТСЖ собственники должны выбрать правление, председателя, ревизионную комиссию.



Инициаторы январского собрания успели обнародовать результаты и подать все документы в срок — протоколы отнесли в департамент ЖКХ напрямую: «Управляющей компании веры нет». Протоколы и бюллетени февральского собрания, инициированного УК «ЖЭК-30», в департамент ЖКХ еще не направили.

Екатерина Карманова — сторонница перехода дома в ТСЖ.

— У нас в доме постоянные проблемы с уборкой, крыша бежит, а УК цены завышает почти что на все, — рассказывает Екатерина. — Когда в УК был прошлый директор, еще нормально было — 400-500 тысяч рублей всегда оставалось на доме, новый директор — всегда баланс минус 300-400 тысяч. Мы первый раз еще в 2016 году собирались, голосовали за переход в ТСЖ. Больше 50 % набрали. Следом за нами УК свое собрание провела со сторонниками. Бюллетени тоже нам не показывали, и все осталось на своих местах. В прошлый раз в департаменте ЖКХ три месяца продержали протоколы. В этот раз ситуация повторяется — сначала сказали ждать 1 марта, а теперь 1 апреля.



По словам жительницы дома Екатерины Кармановой, сторонники управляющий компании, в основном, пенсионеры. Одна из противников перехода дома в управление к ТСЖ — Александра Ермолаева.



— Я против перехода в ТСЖ, — рассказывает Александра Ермолаева. — Потому что у меня много знакомых, кто в других ТСЖ, и они говорят: первые год-полтора еще ничего, а потом непонятно куда деньги идут. Постепенно появляются поборы бесконечные. Вот у нас соседний двор ТСЖ – там еще более-менее, но все равно... У меня окна выходят на их дом – на собраниях люди много кричат, недовольны. Во-вторых, за коммунальные услуги мы будем платить напрямую, и все долги лягут на наши плечи.



По словам женщины, за ТСЖ в доме «на самом деле, всего лишь четвертая часть». При этом сколько людей проголосовало на собрании от УК, она не знает и результаты собрания управляющей компании тоже не видела.

— Нынешняя работа УК вас устраивает?

— Нет, у управляющей компании свои грехи. Но тем не менее ТСЖ — это тоже не выход.

На вопрос, что именно ее не устраивает в работе УК, Александра Ермолаева показывает на потолок. Квартира женщины — одна из пострадавших от протекающей крыши.

— Я на очном собрании от управляющей компании просил, чтобы меня включили в комиссию по подсчету голосов, — рассказывает Михаил Омельченко. — Но мне так никто и не позвонил, никаких бюллетеней я так и не увидел. И собственно говоря, на наших досках объявлений результаты голосования тоже не вывешивались.



По словам жилищного инспектора Томской области Александра Чекалина, в отношении протоколов инициаторов ТСЖ сейчас проводят проверку.



— В настоящий момент от УК никаких документов не поступало, — рассказывает Александр Чекалин. — Если управляющая компания подаст документы с собрания собственников, в обоих протоколах будет проверяться кворум, все документы. Соответственно, у кого имеется кворум, тот и победил. Если кворум у обоих, то действительным считается последний протокол.



Таким образом, если «ЖЭК-30» направит документы с собрания в департамент ЖКХ, наберут кворум с необходимым решением, то управляющая организация останется прежней.

— В идеальной ситуации УК просто уходит, — рассказывает Александр Чекалин. — Проводится общее собрание, УК соглашается — подает заявление на исключение, передает техническую документацию, и к управлению домом приступает ТСЖ. На практике такого нет — управляющие компании держатся за дома, проводят повторные собрания с людьми, которые ее поддерживают, и возвращают себе статус. Либо УК уходят в суд, пытаются оспорить протокол собственников.



По словам жилищного инспектора, несмотря на такое сопротивление, ежегодно в Томске в управление ТСЖ переходят около 30 домов. После регистрации ТСЖ и признания решения собственников действительным управляющая компания должна передать в ТСЖ техническую документацию и оставшиеся на доме средства. Оказывается, здесь управляющие компании тоже редко идут на уступки.



— Если на счету дома есть средства и УК не передает их самостоятельно, то их взыскивают в судебном порядке, — рассказывает Александр Чекалин. — С одной стороны, интересы собственников, с другой стороны, интересы бизнеса, который хочет остаться. Как любой бизнес, УК просто так не отдаст ничего.