Как продлить интимную жизнь и зачать детей мужчинам с серьезными диагнозами

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Урологические проблемы с мочевым пузырем, простатой способны серьезно испортить качество жизни мужчины, ударить по самолюбию и даже лишить возможности продолжения рода. Особенно, когда речь идет о таких диагнозах, как аденома простаты, склероз шейки мочевого пузыря, склероз простатического отдела уретры (после хирургического лечения аденомы простаты), высокое стояние шейки мочевого пузыря.

Обычно при таких проблемах выполняется трансуретальная резекция (ТУР), часто имеющая осложнения в виде нарушений нормальной сексуальной жизни, ретроградной эякуляции (заброс спермы в мочевой пузырь). Перспектива – так себе.

Фото: Уролог, хирург, онколог «Клиники Пасман» Артем Рощупкин

– Мало кто знает, но выход есть. И очень важно, чтобы мужчины знали обо всех возможностях, которые предлагает современная медицина, – рассказывает уролог, хирург, онколог «Клиники Пасман» Артем Рощупкин. – Выполняя более щадящие операции ТУР-инцизии простаты либо шейки мочевого пузыря, мы продлеваем мужчинам период нормальной интимной жизни, сокращаем период восстановления.

В чем прелесть процедуры: мы не трогаем область семенного бугорка и не трогаем весь объем железы, увеличиваем диаметр просвета уретры либо шейки мочевого пузыря, мочеиспускание восстанавливается, при этом не страдает половая функция, не возникает ретроградная эякуляция, как это часто случается после классической трансуретальной резекции, что особенно важно для молодых мужчин.

— Это какой-то новый тип операций?

— Не такой уж и новый, просто мало кто из пациентов про него знает. Поэтому важно, чтобы мужчины понимали: диагноз не означает, что жизнь заканчивается, ищите, кто из врачей выполняет операции трансуретальной инцизии, потому что у них меньше последствий по части сексуальной дисфункции.

— Важно успеть выполнить операцию на каком-то этапе?

— Да, мы стараемся выполнить операцию, пока объем предстательной железы не более 50 см3 и относительно небольшой объем остаточной мочи – не более 100 мл. Если больше, приходится применять более радикальное лечение.

— Давайте резюмируем, при каких проблемах поможет такая операция?

— ТУР-инцизии выполняются при патологиях:

Высокое стояние шейки мочевого пузыря (нормальный объем простаты, но наличие остаточной мочи – выявляется цистоскопически, с помощью камеры, через мочеиспускательный канал). Бывает, что угол между простатическим отделом уретры и шейкой мочевого пузыря очень острый за счет чего нарушается опорожнение мочевого пузыря и возникает остаточная моча без видимой на то причины.

(нормальный объем простаты, но наличие остаточной мочи – выявляется цистоскопически, с помощью камеры, через мочеиспускательный канал). Бывает, что угол между простатическим отделом уретры и шейкой мочевого пузыря очень острый за счет чего нарушается опорожнение мочевого пузыря и возникает остаточная моча без видимой на то причины. Склероз шейки мочевого пузыря либо простатического отдела уретры, возникший после хирургического лечения аденомы простаты или в силу возраста или вследствие перенесенных ранее воспалительных заболеваний. Операция может помочь восстановить проходимость мочевого пузыря без большой кровопотери, без большой продолжительности операции.

возникший после хирургического лечения аденомы простаты или в силу возраста или вследствие перенесенных ранее воспалительных заболеваний. Операция может помочь восстановить проходимость мочевого пузыря без большой кровопотери, без большой продолжительности операции. Аденома простаты небольших размеров, либо аденома у молодых пациентов с целью избежать ретроградной эякуляции, как первый этап хирургического лечения.

— Как первый этап? То есть затем предполагается второй?

— Пока интимная жизнь для мужчины актуальна, когда стоит вопрос зачатия детей, имеет смысл выполнить первым этапом эту операцию (объем аденомы остается, а проходимость мочевых путей восстанавливается) и понаблюдать за ним в динамике, не лишая возможности нормальной интимной жизни и деторождения. Если эффект положительный, на несколько лет удаление всей ткани аденомы можно отсрочить. А когда пройдет время, и для мужчины уже будет не актуальным возможное осложнение в виде ретроградной эякуляции, выполнить удаление целиком. Опять же это осложнение происходит не в 100% случаев, а у каждого третьего. Но мы обязательно предупреждаем, что есть такое частое осложнение, и чтобы его избежать существует альтернативная операция – мы даем пациенту выбор.

Фото: Современная медицина позволяет выполнять более щадящие операции и помогать пациентам даже в самых сложных случаях.

— Если у мужчины нет диагноза, какие симптомы могут свидетельствовать о развитии подобных проблем и необходимости обратиться к урологу?

— Чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, учащенные позывы к мочеиспусканию, ослабление струи мочи либо подтекание мочи после мочеиспускания.

— Это все проблемы возрастных мужчин?

— Нет, по-разному. Высокое стояние шейки мочевого пузыря может быть у очень молодых пациентов – это врожденная особенность. Склероз шейки мочевого пузыря или простатического отдела уретры – уже приобретенная, встречается у мужчин разного возраста.

— Как происходит восстановление после операций?

— Неделю заживает, неделю может кровить, первый месяц мужчина может испытывать частые позывы к мочеиспусканию, но к концу первого месяца все заживает, человек мочится нормально, полностью восстанавливается и живет привычной жизнью. На больничном обычно человек проводит неделю.

Резюмируя наш разговор, хочу подчеркнуть, как важно пациентам знать, что у них есть альтернатива – щадящие операции позволяют мужчинам с описанными проблемами продлить нормальную сексуальную жизнь. Ведь у многих от незнания этого жизнь делится на «до» и «после», семьи рушатся.

Записаться на консультацию к Артему Рощупкину можно по телефону: +7 (383) 284-30-53.

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