Добрые новости
04 мая,
2021
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Как превратить ребенка в компьютерного гения за пять дней

ТВ2
ТВ2
27 минут назад

Современные дети не похожи на нас в детстве – они не любят гулять и реальности предпочитают виртуальное общение. Да, они другие и нет смысла заставлять их вести себя по-старому. Лучше использовать их интересы во благо.


Поколение Альфа — дети, которые появились на свет после 2010 года, — уникальны. Они рождены в цифровую эпоху, и их старт в компьютерных технологиях начинается на недосягаемой для нас высоте. Задача родителей — поддержать их начинания и развить интерес в полезное занятие и, возможно, в востребованную профессию в будущем.


Чтобы дети стали успешными завтра, помогите им глубже изучить цифровые технологии сегодня. 

Как превратить ребенка в компьютерного гения за пять дней

KIBERone делает доступными для детей навыки в сфере цифровых технологий от разработчиков из Apple, Facebook и Google.


Международная Кибершкола будущего для нового IT-поколения KIBERone – лучшая в Евросоюзе, официальный резидент «Сколково» и аккредитованное учебное заведение Microsoft. 


И этим летом KIBERone снова запускает лагерь программирования для детей 8-14 лет.

Как превратить ребенка в компьютерного гения за пять дней

В детском лагере с уклоном в изучение IT-профессий будущего дети пройдут мастер-классы от лучших преподавателей цифровых технологий. Занятия будут проводиться 5 дней подряд с утра до вечера, ежедневно ребят ждет вкусное трехразовое питание, проектная работа и увлекательные экскурсии.


За каникулы ваш ребенок научится: 


  • Создавать базовые маски в 2D;
  • Делать маски с рандомным выбором;
  • Создавать онлайн-игры;
  • Разрабатывать персонажей;
  • Языку программирования Python. 


Вы ничего не поняли? Это нормально. Покажите детям — они не только поймут, но и оценят. А еще школьное портфолио ребенка пополнится новыми проектами, которые усилят его интерес к обучению и повысят шансы на успешное будущее.

Как превратить ребенка в компьютерного гения за пять дней

В стоимость программы входит: 


  1. Полный доступ ко всем площадкам программы;
  2. Создание собственного проекта;
  3. Интеллектуальные игры;
  4. Онлайн-тренажер по английскому языку, который сокращает срок обучения в 2 раза; 
  5. Трёхразовое питание в кафе; 
  6. Познавательные экскурсии и развлекательная программа; 
  7. Сувениры и подарки от партнеров школы.


Запишитесь на смену или задайте уточняющие вопросы по телефону: 48-37-13.


KIBERone превратит бессмысленное времяпрепровождение с гаджетами в развитие ребенка и сделает это лето незабываемым и полезным.


tomsk.kiber-one.com



На правах рекламы.

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