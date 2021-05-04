Как превратить ребенка в компьютерного гения за пять дней

Современные дети не похожи на нас в детстве – они не любят гулять и реальности предпочитают виртуальное общение. Да, они другие и нет смысла заставлять их вести себя по-старому. Лучше использовать их интересы во благо.



Поколение Альфа — дети, которые появились на свет после 2010 года, — уникальны. Они рождены в цифровую эпоху, и их старт в компьютерных технологиях начинается на недосягаемой для нас высоте. Задача родителей — поддержать их начинания и развить интерес в полезное занятие и, возможно, в востребованную профессию в будущем.



Чтобы дети стали успешными завтра, помогите им глубже изучить цифровые технологии сегодня.