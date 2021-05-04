Как превратить ребенка в компьютерного гения за пять дней
Современные дети не похожи на нас в детстве – они не любят гулять и реальности предпочитают виртуальное общение. Да, они другие и нет смысла заставлять их вести себя по-старому. Лучше использовать их интересы во благо.
Поколение Альфа — дети, которые появились на свет после 2010 года, — уникальны. Они рождены в цифровую эпоху, и их старт в компьютерных технологиях начинается на недосягаемой для нас высоте. Задача родителей — поддержать их начинания и развить интерес в полезное занятие и, возможно, в востребованную профессию в будущем.
Чтобы дети стали успешными завтра, помогите им глубже изучить цифровые технологии сегодня.
KIBERone делает доступными для детей навыки в сфере цифровых технологий от разработчиков из Apple, Facebook и Google.
Международная Кибершкола будущего для нового IT-поколения KIBERone – лучшая в Евросоюзе, официальный резидент «Сколково» и аккредитованное учебное заведение Microsoft.
И этим летом KIBERone снова запускает лагерь программирования для детей 8-14 лет.
В детском лагере с уклоном в изучение IT-профессий будущего дети пройдут мастер-классы от лучших преподавателей цифровых технологий. Занятия будут проводиться 5 дней подряд с утра до вечера, ежедневно ребят ждет вкусное трехразовое питание, проектная работа и увлекательные экскурсии.
За каникулы ваш ребенок научится:
- Создавать базовые маски в 2D;
- Делать маски с рандомным выбором;
- Создавать онлайн-игры;
- Разрабатывать персонажей;
- Языку программирования Python.
Вы ничего не поняли? Это нормально. Покажите детям — они не только поймут, но и оценят. А еще школьное портфолио ребенка пополнится новыми проектами, которые усилят его интерес к обучению и повысят шансы на успешное будущее.
В стоимость программы входит:
- Полный доступ ко всем площадкам программы;
- Создание собственного проекта;
- Интеллектуальные игры;
- Онлайн-тренажер по английскому языку, который сокращает срок обучения в 2 раза;
- Трёхразовое питание в кафе;
- Познавательные экскурсии и развлекательная программа;
- Сувениры и подарки от партнеров школы.
Запишитесь на смену или задайте уточняющие вопросы по телефону: 48-37-13.
KIBERone превратит бессмысленное времяпрепровождение с гаджетами в развитие ребенка и сделает это лето незабываемым и полезным.
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