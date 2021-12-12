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Как получить в Томске льготную путевку в детский лагерь

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Бесплатную путевку в детские загородные лагеря можно будет оформить с 27 декабря 2021 года в МФЦ. Там будет открыта предварительная запись на прием документов для оформления льготных путевок на детский отдых в 2022 году, сообщает пресс-служба обладминистрации. 

Родители и опекуны детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, смогут обратиться в любой из офисов «Мои документы» Томской области. Записаться на прием можно будет по телефонам МФЦ 8-800-350-08-50 (звонок бесплатный в Томской области), 8 (3822) 602-999, а также на сайте МФЦ в разделе «Предварительная запись».

В 2021 году путевки можно было получить через центры социальной поддержки населения. С 2022 года учреждения соцзащиты в предоставлении путевок на детский отдых не участвуют. При этом условия и документы, необходимые для их получения, остались прежними. 

«Бесплатную путевку в детские загородные стационарные лагеря по-прежнему могут получить дети из малоимущих семей, сироты, инвалиды, дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, дети, пострадавшие от вооруженных конфликтов и стихийных бедствий», — пояснила начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Маргарита Шапарева.

Сообщается, что очередь на получение путевок будет зависеть от даты подачи заявления. Консультацию о порядке получения льготных путевок на детский отдых можно получить на горячей линии департамента по вопросам семьи и детей: 8 (3822) 713-987, 713-993.

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