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22 апреля,
2021
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Как получить кредитную карту онлайн без справок

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Кредитная карта без справок онлайн сегодня является одним из наиболее востребованных продуктов в «пластиковой» линейке. Первое, на что обращает внимание человек — комфортные условия оформления: не нужно стоять в очередях и тратить время на консультации. Кстати, также просто, без посещения банка в Тинькофф сегодня можно зарегистровать бизнес онлайн или открыть ИП


Банковские учреждения, стремящиеся к наращиванию клиентской базы, стремятся упростить жизнь клиенту настолько, насколько это возможно. Отсюда и возможность оформления через интернет карт, кредитов и так далее. Это в значительной мере способствует повышению лояльности среди потенциальных пользователей банковскими услугами.

Как получить кредитную карту онлайн без справок

Второй важный аспект — выдача пластика без необходимости представления документов, подтверждающих доход. Банкиры прекрасно понимают, что далеко не каждый готов принести в отделение соответствующую справку. Чаще всего речь идет о гражданах, получающих часть зарплаты «в конверте». Подтвердить такие выплаты невозможно. Соответственно, при оценке платежеспособности и расчете кредитного лимита их не учитывают.


Продукты с минимальными требованиями чрезвычайно популярны среди индивидуальных предпринимателей. Рассмотрим условия подробнее. 

Классическая карта «Низкий процент»

Такие кредитные карты без справок и поручителей, выпускаемые банком Тинькофф, эмитируются в рамках одноименного тарифного пакета. Он изначально предусмотрен для опытных и активных пользователей кредитного пластика.


Выпуск и годовое обслуживание полностью бесплатны. Однако если среднегодовой оборот по счету будет менее 70 тысяч рублей, с него будет удержано 900 рублей в качестве оплаты обслуживания. Так что продукт, подчеркиваем, идеально подходит для активных держателей, часто расплачивающихся картой в торгово-сервисной сети.


Из наиболее важных для клиента параметров можно отметить:


  • лимит — до 150 тысяч рублей;
  • ставка — от 29,9%;
  • возможность заказа чипованного пластика;
  • льготный период пользования кредитом.


Во всем остальном условия обслуживания валютных кредитных карт не отличаются от рублевых: эквивалентная процентная ставка, льготный период, использование интернет-банкинга и прочих бонусов. Поэтому основным фактором, решающим вопрос между отечественным и заграничным дензнаком кредитной карты должен быть анализ удобства использования и погашения. Частые поездки за границу и получение оплаты своего труда больше в валюте, нежели в рублях, говорит в пользу именно этого типа карточек.


Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.


Лицензия ЦБ РФ № 2673.



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