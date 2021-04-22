Как получить кредитную карту онлайн без справок

Полезно

Кредитная карта без справок онлайн сегодня является одним из наиболее востребованных продуктов в «пластиковой» линейке. Первое, на что обращает внимание человек — комфортные условия оформления: не нужно стоять в очередях и тратить время на консультации. Кстати, также просто, без посещения банка в Тинькофф сегодня можно зарегистровать бизнес онлайн или открыть ИП.

Банковские учреждения, стремящиеся к наращиванию клиентской базы, стремятся упростить жизнь клиенту настолько, насколько это возможно. Отсюда и возможность оформления через интернет карт, кредитов и так далее. Это в значительной мере способствует повышению лояльности среди потенциальных пользователей банковскими услугами.

Второй важный аспект — выдача пластика без необходимости представления документов, подтверждающих доход. Банкиры прекрасно понимают, что далеко не каждый готов принести в отделение соответствующую справку. Чаще всего речь идет о гражданах, получающих часть зарплаты «в конверте». Подтвердить такие выплаты невозможно. Соответственно, при оценке платежеспособности и расчете кредитного лимита их не учитывают.



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Классическая карта «Низкий процент»