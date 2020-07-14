Как получить ипотеку до 6 миллионов рублей под 2,1%

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С 1 июля максимальная сумма льготной ипотеки на квартиру в новостройке в «Михайловском парк-квартале» увеличилась с трех до шести миллионов рублей.

Постановление Правительства РФ, которое повлекло за собой снижение ипотечной ставки и появление новых ипотечных программ с господдержкой, вступило в силу 23 апреля. Ипотечные ставки тогда снизились на 0,5-0,8 пунктов. Сейчас ставка по «Госпрограмме 2020» составляет от 6,1%. Но Томский застройщик АО СЗ «Михайловский парк-квартал» совместно со Сбербанком подготовили специальные условия, благодаря которым с 1 июня томичи могли оформить ипотеку под 0,7 и 2,1% на квартиру в новостройке. Это первый прецедент на территории Томской области. Однако на тот период максимальная сумма кредита составляла — до трех миллионов рублей. Теперь — шесть миллионов.

Рассказываем подробно — как получить эту льготную ипотеку.

Кому выгодна ипотека?

Ипотека с господдержкой действует на строящийся жилой объект АО СЗ «Михайловский парк-квартал». У покупателей есть два варианта оформления ипотечного кредита с применением специальных условий от Застройщика:

Первый подходит для семей с детьми, в которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился второй и следующий ребенок. Российские семьи могут выбрать наиболее комфортный для себя способ выплачивания кредита:

ипотека под 0,7% до момента окончания строительства дома и ввода его в эксплуатацию (около 1,5 лет), а затем процентная ставка вернется на уровень 4,7%;

или единая процентная ставка 3,3% на весь период кредитования.

Такой низкий процент на период строительства особенно выгоден тем, кто параллельно снимает квартиру и кому тяжело выплачивать ежемесячный платеж.

Второй вариант «Господдержки-2020» подходит для всех томичей:

предусматривает ипотечную ставку в размере 2,1% до ввода дома в эксплуатацию, а после — 6,1%.

или 4,7% на весь период кредитования – и это честный процент без подводных камней — в ипотечном договоре нет условий, чтобы он изменился в большую сторону по прошествию лет.​

Никогда еще покупка квартиры не была такой выгодной!



За счет существенного уменьшения платежа по ипотеке и увеличения максимальной суммы кредитования с 1 июля клиент сможет выбрать квартиру с дополнительным функционалом, например: квартиру с террасой, гардеробной или прачечной, либо докупить парковочное место или кладовую.

При этом благодаря небольшим ежемесячным платежам клиенту не нужно продавать свою квартиру прямо сейчас, демпингуя и теряя в цене.

Максимальный срок кредита и первоначальный взнос для обеих программ составляет: 20 лет и 20% от стоимости квартиры.

В качестве первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала.

С подробными условиями ипотечной программы Государственной поддержки 2020 можно ознакомиться здесь.

Отдельно хочется отметить, что никаких рисков при покупке квартиры в «Михайловском» для покупателей нет, так как строительство дома ведется при проектном финансировании Сбербанка с использованием эскроу-счетов. Это значит, что ваши деньги хранятся на закрытом для застройщика счете в банке, а средства на строительство он получает в кредит напрямую у Сбербанка.

Время применения льготной процентной ставки ограничено, поэтому заняться квартирным вопросом стоит уже сейчас: пока есть хороший выбор свободных квартир и планировок.