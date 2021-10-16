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Как отметить День отца в Томске

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17 октября 2021 года россияне впервые отметят День отца. В связи со сложной эпидобстановкой массовых празднований в Томске не планируется. Но желающие могут присоединиться к мероприятиям, приуроченным к новому празднику, которые будут проводиться в узком кругу или в формате онлайн.

Автор:  pxhere.com

В Доме культуры «Маяк» проведут интерактивную онлайн-игру «Папа может все!». Участники ответят на вопросы о знаменитых отцах – известных личностях или героях книг, кино и мультфильмов. А еще все желающие смогут проверить свои знания пословиц и поговорок о папах. Игра стартует в Instagram-аккаунте ДК «Маяк» в 12:00 17 октября, желающие могут пройти ее в течение 24 часов.

В муниципальной библиотеке «Эврика» на ул. Смирнова, 30 в 15:00 можно будет послушать «Диалоги о воспитании» педагога-психолога. А в библиотеке «Компьютерный мир» на ул. Красноармейской, 135 в 18:30 начнется литературная беседа: гости обсудят несколько произведений.

Автор:  pxhere.com

Также в рамках празднования Дня отца желающие могут присоединиться к акциям Российского движения школьников. Тут предлагают снять видеоролик о том, какой у вас папа-супергерой, поделиться его советами, рассказать о совместных изобретениях или показать, как вы вместе делаете зарядку. А еще до 17 октября в Instagram будут создавать «Отцово древо». Принять участие в этой акции просто: выложите в своем аккаунте пост с фотографиями себя, своего папы, дедушки и прадедушки по папиной линии (вместо папы или дедушки можно рассказать про старшего брата, дядю и любого другого старшего родственника мужского пола) и кратко расскажите о каждом из них. В посте нужно указать хэштеги акции: #папаможет #деньотца #вместеспапой #папарядом #поздравимпапу. Итоги подведут 20 октября и опубликуют в группе РДШ Вконтакте. 

Подробнее об акциях Российского движения школьников можно почитать здесь

Проявляйте фантазию и поздравляйте пап с их днем.

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