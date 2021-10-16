Как отметить День отца в Томске

17 октября 2021 года россияне впервые отметят День отца. В связи со сложной эпидобстановкой массовых празднований в Томске не планируется. Но желающие могут присоединиться к мероприятиям, приуроченным к новому празднику, которые будут проводиться в узком кругу или в формате онлайн.

Автор: pxhere.com

В Доме культуры «Маяк» проведут интерактивную онлайн-игру «Папа может все!». Участники ответят на вопросы о знаменитых отцах – известных личностях или героях книг, кино и мультфильмов. А еще все желающие смогут проверить свои знания пословиц и поговорок о папах. Игра стартует в Instagram-аккаунте ДК «Маяк» в 12:00 17 октября, желающие могут пройти ее в течение 24 часов. В муниципальной библиотеке «Эврика» на ул. Смирнова, 30 в 15:00 можно будет послушать «Диалоги о воспитании» педагога-психолога. А в библиотеке «Компьютерный мир» на ул. Красноармейской, 135 в 18:30 начнется литературная беседа: гости обсудят несколько произведений.

Автор: pxhere.com