Как отдыхаем в феврале, марте и на майские праздники 2020

Длинные новогодние выходные подошли к концу. Впереди — трудовые будни. Как показывает практика просмотров и запросов в поисковиках, большинство россиян в первый рабочий день волнует вопрос: «как мы отдыхаем в майские праздники?». Мы ответим на него.

Согласно проекту производственного календаря на 2020 год, граждан РФ ждет три выходных в феврале: с 22 по 24 и три — в марте: с 7 по 9 число.





Майские праздники, по традиции, дадут большую передышку. Мы отдыхаем 8 дней: с 1 по 5 и с 9 по 11 число. То есть, если накопить три отгула, то вполне можно рассчитывать на небольшой отпуск.





Три дня отдыха ждет нас и в июне по случаю Дня России: с 12 по 14 число. А вот осенью, получается, всего один выходной — 4 ноября в честь Дня народного единства.





Всего в 2020 году россиян ждет 118 выходных и праздничных дней. Это столько же, сколько и в прошлом 2019 году. А вот рабочих дней при пятидневке будет на один больше — 248 вместо 247. Потому что 2020 год — високосный.