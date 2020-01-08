Добрые новости
08 января,
2020
1
фото
Полезно

Как отдыхаем в феврале, марте и на майские праздники 2020

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Длинные новогодние выходные подошли к концу. Впереди — трудовые будни. Как показывает практика просмотров и запросов в поисковиках, большинство россиян в первый рабочий день волнует вопрос: «как мы отдыхаем в майские праздники?». Мы ответим на него.

Как отдыхаем в феврале, марте и на майские праздники 2020
Фото: с портала pixabay.com

Согласно проекту производственного календаря на 2020 год, граждан РФ ждет три выходных в феврале: с 22 по 24 и три — в марте: с 7 по 9 число.


Майские праздники, по традиции, дадут большую передышку. Мы отдыхаем 8 дней: с 1 по 5 и с 9 по 11 число. То есть, если накопить три отгула, то вполне можно рассчитывать на небольшой отпуск.

Три дня отдыха ждет нас и в июне по случаю Дня России: с 12 по 14 число. А вот осенью, получается, всего один выходной — 4 ноября в честь Дня народного единства.


Всего в 2020 году россиян ждет 118 выходных и праздничных дней. Это столько же, сколько и в прошлом 2019 году. А вот рабочих дней при пятидневке будет на один больше — 248 вместо 247. Потому что 2020 год — високосный.  

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.