Как определить: есть ли у ребенка проблемы со зрением?

Ребенок вряд ли будет жаловаться, что видит плохо. Здесь должна сработать настороженность родителей. Специалисты центра «Томоко» подскажут, на что обращать внимание.

В дошкольном возрасте наиболее часто ставятся диагнозы амблиопия, как ее еще называют «синдром ленивого глаза», и косоглазие. Профилактики для этих болезней не существует. Поэтому важно своевременно определить проблему, чтобы назначить лечение. Стоит насторожиться, если вы заметили, что: - глаза ребенка начали косить к виску или носу;

- ребенок начал тереть глаза руками;

- малыш стал щуриться;

- глаза краснеют;

- ребенок тянет книжки или игрушки ближе к глазам;

- малыш садится смотреть мультики максимально близко к телевизору.

Что делать, если обнаружили косоглазие?

Важно усвоить: косоглазие само не пройдет. Однако, это не повод для паники, так как в большинстве случаев косоглазие вылечивается. Важно пойти на прием к офтальмологу вовремя, то есть сразу, как только заметили отклонения. Косоглазие развивается при аномалии рефракции (гиперметропической или миопической). Родители замечают, что у ребенка один или оба глаза начинают отклоняться к виску или носу. Причем, это может быть не постоянно, а эпизодически. Каждый клинический случай рассматривается врачом индивидуально. В основе лечения — коррекция очками. Это — эффективный метод. Если не обращать внимание на этот диагноз, можно испортить зрение. В случаях, когда глаз долго косит, головной мозг постепенно отключает его из зрительного акта. В итоге нарушается зрение обоих глаз. Это называется бинокулярное зрение. Глаз становится «ленивым» — развивается амблиопия. В этом случае, учитывая степень амблиопии, мы назначаем ребенку окклюзию (заклейку) глаза, который видит лучше и «ленивый» глаз берет на себя роль ведущего, острота его зрения повышается. Окклюзию доктор назначит на несколько часов в день, на 3-4 месяца с контролем динамики. Во время окклюзии ребенку предлагают делать мелкую работу, к примеру, разбирать рис, смешанный с гречкой. В редких случаях необходима операция на мышцах глазного яблока.

Школьники тоже самостоятельно не отмечают снижения зрения, потому что чаще всего не могут четко формулировать жалобы. Дети не представляют того, что зрение может быть каким-то другим. Они не привыкли видеть лучше или хуже. Как правило, родители обращают внимание на снижение зрения ребенка в случае снижения успеваемости в школе или отсутствия интереса к учебе. У школьников наиболее часто выявляется прогрессирующая близорукость. Просто показать ребенка офтальмологу перед школой недостаточно. Это необходимо делать ежегодно, особенно если ребенок уже носит очки. Более чем у половины школьников в начале учебного года отмечается падение остроты зрения. Поэтому заблаговременно стоит выяснить, не пора ли менять очки. Если жалоб со стороны органа зрения нет, то контрольные осмотры все равно необходимо проходить регулярно и делать это не реже одного раза в год.