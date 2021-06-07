Как оформить кредит без посещения банка

Из документов требуется паспорт, иногда второй документ для удостоверения личности. Деньги выплачиваются безналичным перечислением на карту либо наличными в кассе банка. На проекте vsezaimyonline.ru вы можете быстро найти выгодное предложение и получить помощь в подборе финансовых услуг.

Сегодня большинство услуг предоставляется потребителям онлайн. Это обусловлено изменившимся темпом жизни и развитием цифровых технологий. Большинство банков предоставляют услугу кредитования без посещения отделения.

Действующий клиент сможет подать заявку напрямую через личный кабинет на сайте банка и получить моментальное решение. Для новых клиентов удобными будут кредиты тех банков, которые предусматривают курьерскую доставку карты по указанному адресу. На карте хранятся кредитные средства, которые клиент может обналичить или использовать для безналичной оплаты товаров и услуг. Также через эту карту в дальнейшем заемщик может вносить ежемесячные платежи по кредиту.





Основной сложностью для клиента, находящегося в поисках выгодного онлайн-кредита, является возможность быстро получить список предложений именно тех банков, которые кредитуют полностью онлайн. Нередко банк на своем сайте предлагает оформить только предварительную заявку. Полноценно запрос будет обрабатываться только после личного визита заемщика в банк с документами. И занимает такая процедура 1–3 дня.





На проекте ВсеЗаймыОнлайн все предложения можно отсортировать по тематике либо определенному признаку. Информация о способе рассмотрения заявки на кредит видна сразу. Поэтому клиент без труда отберет только нужные кредиты и не будет тратить время на изучение неподходящих предложений. Также доступен сервис сравнения условий между собой, что поможет сделать правильный выбор из нескольких понравившихся кредитов.





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Прямая ссылка на сайт банка для оформления онлайн-заявки на кредит.





При оформлении потребительского кредита банк предлагает оформить страхование жизни и здоровья заемщика, а также риска потерять работу. Таким образом, банк не только стремится продать клиенту дополнительную услугу, но и пытается обеспечить сохранность выданных средств. Если клиент умрет, заболеет или лишится дохода из-за увольнения, страховая компания выплатит кредит банку за него.





Подобный вид страхования является добровольным, от него можно отказаться. Но у большинства банков при отказе от страхования процент по кредиту будет на порядок выше.









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