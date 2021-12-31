Как не переесть в новогоднюю ночь. Советы фитнес-тренера

Новогодний стол обычно довольно обильный и сытный. Прибавьте к этому ожидание праздника, и не переесть у многих получается с трудом. Однако диетологи советуют соблюдать осторожность, продумать меню заранее и не забывать про активный отдых.

«Этим вопросом, думаю, задавался каждый не раз, причем чаще этим вопросом задается женский. Хотя должны думать абсолютно все: и дети, и взрослые. Но что касается детей, то их быстрый метаболизм и двигательная подвижность позволят «без тяжелых последствий» пережить новогоднюю ночь. Новый Год – праздник, который мы все так ждем, начиная, наверное, с момента первого выпавшего снега. Вот и подходят последние числа декабря, все бегают по магазинам в поисках подарков своим родным и близким и, между прочим, пока бегают – находятся в зоне жиросжигания или низкопульсовой зоне, так что это очень даже хорошо», — рассказывает ТВ2 фитнес-тренер Ксения.

При этом девушка отмечает, что подход к новогоднему меню должен быть более продуманным.

«Давайте разберемся на примере «Оливье», что в нем плохого и хорошего? Сколько калорий содержится в 100 граммах? Можно ли потолстеть после тарелочки этого любимого салата? Пробежимся по составу. Вареный картофель, морковь — прекрасные овощи, к ним вопросов нет. Колбаса — продукт сомнительного, как мы знаем, происхождения. Если колбаса не собственного приготовления, то пользы в ней мало, да и еще содержит усилитель вкуса – глутамат натрия, который при регулярном употреблении может приводить к раку желудка и кишечника. Дальше идут маринованные огурцы (хорошо, если они приготовлены в домашних условиях, так мы точно знаем, что продукт не содержит различных вредных добавок). И, наконец, майонез — страшно вкусный соус, но и довольно калорийный. По большей части именно из-за него салат «Оливье» приобретает калорийность, ведь всего в четырех ложках майонеза уже 600 ккал. Помним и о составе: есть майонезы с более-менее безобидным составом, где не содержится консервантов, загустителей и ароматизаторов».

По подсчетам Ксении, в 100 граммах салата содержится в среднем около 200 ккал.

Если вдруг вам станет интересно, можете прямо 31 декабря достать за столом кухонные весы и взвесить, сколько калорий содержится в вашей тарелке с «Оливье», но предупредите других людей за столом, что вы проводите важный эксперимент, чтобы не собирать на себе странные взгляды», — говорит Ксения.

Она подготовила три совета по составлению более здорового меню.

Совет №1: ЗАМЕНИТЬ ОДНО ДРУГИМ

Как вариант, майонез можно заменить сметаной. Ведь в 100 г майонеза, напомню, 600 ккал, а в 100 г сметаны их в целых четыре раза меньше. Но этот совет на любителя, ведь майонез и сметана – это два разных продукта, отличающихся по вкусу.

Совет №2: ХОРОШЕГО ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ

Наконец, дождавшись, когда все сели за новогодний стол, мы начинаем накладывать себе еду в тарелку, но часто из-за сильного голода мы не очень объективно оцениваем размер порции. И набираем много: различные салаты, бутерброды с икрой, горячее и десерт.

Лучше положить всего по чуть-чуть, чтобы попробовать каждое из блюд, чем наложить полтарелки селедки под шубой, а потом пытаться искать место в желудке для фаршированной щуки. Если чувствуете, что наелись, не надо искать на столе еще кусочек красной рыбки, чтобы просто пожевать, лучше предложите всем сыграть в интересную подвижную игру или потанцевать, а может даже и прогуляться.

Совет №3: СРЕДНЯЯ КАЛОРИЙНОСТЬ

Эксперты рекомендуют накануне праздников устроить небольшой дефицит калорий, примерно на 150-200 ккал в сутки. Не надо голодать! Просто уменьшите порции в своих стандартных приемах пищи. Тем самым, вы сможете позволить в новогоднюю ночь вкусно и плотно поесть, не переживая, что съели много калорий, ведь вы их припасли как раз для этого случая.

«Отметив Новый Год, не забывайте, что вас ждет целая неделя отдыха, используйте это время правильно. Не сидите на месте, побольше гуляйте, ходите пешком, катайтесь на лыжах, санках. Ведь это не только весело, это еще и помогает вам сжечь те самые калории», — говорит Ксения.