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19 апреля,
2021
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Как не остаться без воды во время отключения

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Если вода не течет из крана несколько часов, можно потерпеть. Когда ее отключают на несколько суток, люди испытывают большие неудобства. А предприятия общественного питания, парикмахерские и другие организации, которые не могут работать без водоснабжения, рискуют потерять часть клиентов и прибыль.

Как не остаться без воды во время отключения

Есть простой выход: создать резерв холодной питьевой воды в накопительных баках и в период отключения использовать ее. Емкости, необходимые для такого решения, можно приобрести в магазине «СОВКО». В наличии есть горизонтальные и вертикальные баки объемом от 200 до 5000 литров прямоугольной и цилиндрической формы. Для тех, у кого скромные площади, есть емкость - «худышка» диаметром всего 57 см. При этом объем бака – 400 литров. Выбрать необходимую емкость можно на сайте магазина

Как не остаться без воды во время отключения

Как работает система водоснабжения с баком?

Есть емкость определенного объема, куда поступает вода из водопровода. На входе в бак устанавливается поплавковый клапан, который будет автоматически наполнять емкость.


На выходе из бака ставится насосная станция, именно она будет поддерживать необходимое давление. Автоматика работает так: отрыли кран – станция включается, закончился водоразбор – насос выключится. Если разбор воды небольшой, то есть будут открываться не более трех кранов одновременно, можно поставить насосную станцию - «малышку». Стоит она почти в два раза дешевле, а воду может поднять на три этажа.

Как не остаться без воды во время отключения

Преимущества такой системы водоснабжения:


  • Главное – это запас воды. Отключения на периоды ремонтов водопроводных сетей теперь можно пережить безболезненно;


  • В системе водоснабжения всегда стабильное давление;


  • Использование насосной станции решает проблему слабого напора в водопроводе;


  • Качество отстоявшейся в емкости воды улучшается. Железо окисляется и выпадает в осадок, а содержание хлора, применяющегося для обеззараживания воды, уменьшается.



С ценами на баки и насосы можно ознакомиться на сайте магазина «СОВКО».


Адрес: ул. Розы Люксембург, 53.


Все вопросы – по телефону: 516-948.



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