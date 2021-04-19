Как не остаться без воды во время отключения

Если вода не течет из крана несколько часов, можно потерпеть. Когда ее отключают на несколько суток, люди испытывают большие неудобства. А предприятия общественного питания, парикмахерские и другие организации, которые не могут работать без водоснабжения, рискуют потерять часть клиентов и прибыль.

Есть простой выход: создать резерв холодной питьевой воды в накопительных баках и в период отключения использовать ее. Емкости, необходимые для такого решения, можно приобрести в магазине «СОВКО». В наличии есть горизонтальные и вертикальные баки объемом от 200 до 5000 литров прямоугольной и цилиндрической формы. Для тех, у кого скромные площади, есть емкость - «худышка» диаметром всего 57 см. При этом объем бака – 400 литров. Выбрать необходимую емкость можно на сайте магазина .

Есть емкость определенного объема, куда поступает вода из водопровода. На входе в бак устанавливается поплавковый клапан, который будет автоматически наполнять емкость.





На выходе из бака ставится насосная станция, именно она будет поддерживать необходимое давление. Автоматика работает так: отрыли кран – станция включается, закончился водоразбор – насос выключится. Если разбор воды небольшой, то есть будут открываться не более трех кранов одновременно, можно поставить насосную станцию - «малышку». Стоит она почти в два раза дешевле, а воду может поднять на три этажа.