Как найти работу без образования в Томске
Некоторые студенты покидают вуз на втором, третьем и даже на четвёртом курсе, так и не получив диплом. Кто-то мечтает работать сразу после школы.
Какую работу реально получить без диплома ‒ рассказал ГородРабот.ру.
Какие вакансии есть в Томске
Прямо сейчас на ГородРабот.ру более 8000 вакансий в Томске. Средняя зарплата по городу ‒ 36 300 рублей.
Мы узнали, какую работу предлагают в Томске и сколько за неё заплатят:
● Менеджер ‒ средняя зарплата в городе 30 400 рублей.
● Инженер ‒ 42 500 рублей.
● Водитель ‒ 53 600 рублей.
● Врач ‒ 40 800 рублей.
● Продавец ‒ 22 500 рублей.
● Консультант ‒ 24 100 рублей.
● Разработчик ‒ 66 200 рублей
Так, среди востребованных специалистов вышка для работы необходима только инженеру и врачу.
Остальные могут найти работу и без специального образования.
Вакансии для тех, у кого нет высшего образования
На ГородРабот.ру есть вакансии для офис-менеджеров, менеджеров по подбору персонала и менеджеров по продажам
Сколько зарабатывают менеджеры
Работа офис-менеджера похожа на работу секретаря ‒ нужно следить за порядком в офисе, вовремя закупать канцелярские принадлежности и другие необходимые предметы.
Средняя зарплата офис-менеджера в Томске ‒ 22 300 рублей.
Офис-менеджер должен грамотно писать и развивать коммуникативный навык, быть ответственным и исполнительным.
Менеджер по подбору персонала помогает в поиске сотрудников. Некоторые рекрутеры занимаются подбором обслуживающего персонала и квалифицированных работников.
Другие ‒ эйчары ‒ постоянно находятся в офисе. Помимо собеседований и тестирования на профпригодность, эйчары должны помогать новичкам в адаптации на рабочем месте.
Менеджеры по подбору персонала в Томске зарабатывают 21 800 рублей.
Менеджер по продажам ‒ специалист, который умеет рекламировать и продавать продукт. Его зарплата выше, чем у коллег ‒ 32 900 рублей.
Сколько зарабатывают продавцы и водители
Продавцы и консультанты могут работать без специального образования ‒ основным навыкам обучит работодатель.
Водителям для работы достаточно удостоверения и стажа. Кстати, таксисты в Томске зарабатывают хорошо ‒ около 60 000 рублей в месяц.
Сколько зарабатывают разработчики
Что касается разработчиков ‒ часть из них не получает высшее образование. Будущие программисты самостоятельно осваивают программы, чтобы писать код.
Кстати, профессия разработчика ‒ одна из самых высокооплачиваемых в Томске:
● Средняя зарплата программиста NET ‒ 108 700 рублей.
● Зарплата ведущего разработчика ‒ 96 800 рублей.
● Зарплата разработчика C# ‒ 93 900 рублей.
● Зарплата разработчика под Android ‒ 88 700 рублей.
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