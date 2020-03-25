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25 марта,
2020
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Как найти работу без образования в Томске

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Некоторые студенты покидают вуз на втором, третьем и даже на четвёртом курсе, так и не получив диплом. Кто-то мечтает работать сразу после школы.


Какую работу реально получить без диплома ‒ рассказал ГородРабот.ру.

Какие вакансии есть в Томске

Прямо сейчас на ГородРабот.ру более 8000 вакансий в Томске. Средняя зарплата по городу ‒ 36 300 рублей.


Мы узнали, какую работу предлагают в Томске и сколько за неё заплатят:

● Менеджер ‒ средняя зарплата в городе 30 400 рублей.

● Инженер ‒ 42 500 рублей.

● Водитель ‒ 53 600 рублей.

● Врач ‒ 40 800 рублей.

● Продавец ‒ 22 500 рублей.

● Консультант ‒ 24 100 рублей.

● Разработчик ‒ 66 200 рублей


Так, среди востребованных специалистов вышка для работы необходима только инженеру и врачу.


Остальные могут найти работу и без специального образования.

Вакансии для тех, у кого нет высшего образования

На ГородРабот.ру есть вакансии для офис-менеджеров, менеджеров по подбору персонала и менеджеров по продажам

Сколько зарабатывают менеджеры

Работа офис-менеджера похожа на работу секретаря ‒ нужно следить за порядком в офисе, вовремя закупать канцелярские принадлежности и другие необходимые предметы.


Средняя зарплата офис-менеджера в Томске ‒ 22 300 рублей.


Офис-менеджер должен грамотно писать и развивать коммуникативный навык, быть ответственным и исполнительным.

Как найти работу без образования в Томске

Менеджер по подбору персонала помогает в поиске сотрудников. Некоторые рекрутеры занимаются подбором обслуживающего персонала и квалифицированных работников.


Другие ‒ эйчары ‒ постоянно находятся в офисе. Помимо собеседований и тестирования на профпригодность, эйчары должны помогать новичкам в адаптации на рабочем месте.


Менеджеры по подбору персонала в Томске зарабатывают 21 800 рублей.


Менеджер по продажам ‒ специалист, который умеет рекламировать и продавать продукт. Его зарплата выше, чем у коллег ‒ 32 900 рублей.

Сколько зарабатывают продавцы и водители

Продавцы и консультанты могут работать без специального образования ‒ основным навыкам обучит работодатель.


Водителям для работы достаточно удостоверения и стажа. Кстати, таксисты в Томске зарабатывают хорошо ‒ около 60 000 рублей в месяц.

Сколько зарабатывают разработчики

Что касается разработчиков ‒ часть из них не получает высшее образование. Будущие программисты самостоятельно осваивают программы, чтобы писать код.


Кстати, профессия разработчика ‒ одна из самых высокооплачиваемых в Томске:

● Средняя зарплата программиста NET ‒ 108 700 рублей.

● Зарплата ведущего разработчика ‒ 96 800 рублей.

● Зарплата разработчика C# ‒ 93 900 рублей.

● Зарплата разработчика под Android ‒ 88 700 рублей.

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