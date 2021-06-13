Добрые новости
13 июня,
2021




Как начать неделю правильно? Советы от доктора Пасюкова, блогера Сакалова и не только
Лайфхаки, которые помогут сделать понедельник лучшим днем недели
Хотите, чтобы жить стало легче и веселее? Начните неделю правильно. Советами, как это сделать, мы попросили поделиться нескольких томичей – психотерапевта, тренера по йоге, спортсмена, бизнесмена и блогера. Из лайфхаков мы составили программу-минимум и программу-максимум. Какую выберете вы?
Первым делом — в краткосрочной перспективе — надо научиться правильно пробуждаться в понедельник. Как именно, рассказывает тренер по йоге Александра Овчинникова:
«Желание позаниматься утром в понедельник спортом, фитнесом или йогой есть далеко не у всех. Ничего страшного. Размяться можно, и не вставая с кровати. При помощи «потягушечек». Сначала лежа в позе «звезды» — то есть, раскинув в стороны руки и ноги — нужно пошевелить всеми пальцами и покрутить кистями и ступнями в разных направлениях. Потом в положении сидя соединить на уровне груди ладони в замок и максимально потянуть лопатки друг к другу. Это универсальное упражнение по расправлению грудного отдела — подходит абсолютно всем. И очень полезное для осанки.

Второе, что заряжает организм бодростью изнутри, — это вода. Во время сна, а это обычно 7-9 часов, человек с дыханием теряет большое количество жидкости. Поэтому с утра важно пополнить ее запасы. Количество должно определяться индивидуально — кому-то в удовольствие будет выпить полстакана воды, кому-то два. После этого в организме быстрее запускаются разные жизненные процессы, и человек скорее начинает чувствовать себя бодрячком».


Александра Овчинникова
Тренер по йоге
Еще парой лайфхаков поделился бизнесмен и руководитель томской школы «Kiber One» Алексей Степанов. Во-первых, при пробуждении в понедельник будет не лишним вспомнить все то хорошее, что случилось на прошлой неделе. Это автоматически поднимает настроение. После этого можно мысленно распланировать свою «идеальную» неделю — какие важные дела в какой день лучше всего сделать. И затем приступить к действию (и это второй важный момент):
«Можно классно начать неделю, если в понедельник утром вы сделаете то, что долго откладывали — выйти, наконец, на пробежку, попробовать новую диету, или даже... передвинуть шкаф и помыть окна. Если вы справились с самой сложной задачей, которая никак вам не давалась раньше, — это окрыляет! Возникает ощущение, что дальше все будет гораздо проще. На западе это называется «Съесть лягушку» — сделав самое неприятное в первую очередь, уже точно знаешь, что хуже уже не будет. Тем более, что в понедельник вы «заряжены» после выходных, переполнены энергией, а к концу недели ее может не остаться».

Алексей Степанов
Руководитель школы "Kiber One"
А чтобы похвалить себя за решение непростых задач, можно создать вечером в понедельник атмосферу выходного дня и, например, посмотреть вместе с семьей классный фильм. Организовывать поход в кино при этом совсем не обязательно. Новинки проката и самые рейтинговые фильмы можно посмотреть в онлайн-кинотеатре, удобно расположившись дома на диване. А если вы клиент мобильного оператора Tele2, бесплатный доступ к закрытой платформе онлайн-сервиса Wink по понедельникам вы можете получить просто так, благодаря специальной акции «Понедельники Tele2».
В долгосрочной перспективе на старт новой недели надо выходить на выходных. В этом уверен спортсмен и руководитель клуба «Касатка» Владимир Коробов:
«Любая трудовая неделя должна начинаться с хорошего отдыха — поэтому в воскресенье надо обязательно уделить время своей семье, съездить на природу, погулять вместе по городу, отправиться в кино или музей, сходить в бассейн. И вот тогда понедельник начнется с хорошего настроения и улыбки. Ну а бодрости придаст чашечка кофе».

Владимир Коробов
Руководитель клуба "Касатка"
Кстати, клиенты мобильного оператора Tele2 могут получить кофе в Макдональдсе по понедельникам бесплатно. А вместе с кофе – и мороженое на десерт. Дарить подарки в первый день недели просто так – «фишка» акции «Понедельники Tele2». Так мобильный оператор поддерживает своих пользователей и помогает им начать рабочую неделю после насыщенных выходных с удовольствием.
Максим Пасюков
Мнения, что «хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает», придерживается и томский психотерапевт Максим Пасюков. Он также считает, что в начале недели у человека уже должны быть радужные планы на ее конец — с такого рода мотивацией будни пролетят легко и приятно. Практические советы от доктора Пасюкова выглядят так:
«Очень важно, чтобы человек постоянно учился чему-то новому — в этом плане сейчас множество возможностей: онлайн и офлайн курсы, тренинги... Когда человек осваивает какие-то навыки, это очень полезно для нормальной деятельности мозга, продолжительности жизни и для ощущения счастья в целом. Еще один момент — так называемая «психогигиена». Она включает несколько аспектов, но если очень коротко, то это — нормальная, полезная, здоровая еда, без лишнего жира и без лишнего сахара или соли. Это дозированная физическая активность — она очень тонизирует: свежий воздух, здоровый сон, здоровый секс, ну и прослушивание музыки можно сюда же включить. Если все это присутствовало в жизни человека в воскресенье вечером или в понедельник утром, то на работу будет собираться намного интересней.

Ну и еще один момент. Если, несмотря на хороший отдых в выходные, вам систематически тяжело просыпаться в понедельник, есть вероятность, что у вас — скрытая депрессия или, как минимум, синдром выгорания. Это бывает даже на любимой работе. Но чаще всего тогда, когда человек вынужден работать просто для того, чтобы зарабатывать. В этом случае — запланируйте в понедельник посещение психоаналитика. В таком состоянии важна своевременная помощь».

Максим Пасюков
Психотерапевт
Александр Сакалов
Фотокорреспондент ТВ2 и известный томский блогер Александр Сакалов считает, что понедельник — это лучший день недели! Потому что именно утром понедельника жизнь в сетях начинает бурлить с новой силой — а значит, это самое время для новых лайков, репостов и комментариев.
«В идеале, если утром понедельника в городе происходит что-то интересное, и я мгновенно лечу туда это запечатлеть. Мне обязательно надо с утра что-то выложить в Сеть. На случай, если ничего не происходит, у меня всегда есть заготовка с воскресенья — на выходных постить контент смысла почти нет, люди отдыхают. Самое топовое время для публикации — до 9 утра, пока все собираются на работу и просматривают ленту. Ну и еще чем хороши понедельники — можно прийти на планерку в новых вещах, которые купил на выходных. Чтобы заценили, пока вся редакция в сборе. Правда, реагируют не часто, — потому что коллектив женский, и мужская мода девушек не очень интересует...».

Александр Сакалов
Блогер
Впрочем, шоппинг можно устроить не только на выходных, но и в первый рабочий день недели. Акция «Понедельники Tele2», например, поддерживает такой нестандартный подход к совершению покупок и дарит клиентам оператора скидку от 100 до 1000 рублей во время шоппинга именно по понедельникам на популярных маркет-плейсах. Сплошная выгода – и экономия бюджета, и обновки в гардеробе, и хорошее настроение на неделю вперед.
Алексей Курочкин
Но вернемся к планеркам. Обязательная встреча коллектива в начале недели — с обсуждением целей и мозговым штурмом идей для их дальнейшей реализации — важный инструмент в работе компании, считает директор томского филиала Tele2 Алексей Курочкин:
«Для меня обязательный ритуал рабочего понедельника — это хорошая, продуктивная планерка. Она позволяет зафиксировать имеющиеся результаты, оценить планы на предстоящую неделю, распределить нагрузку, и, конечно, пообщаться с коллективом. Кого-то похвалить, кого-то взбодрить. Зарядить всех «правильным» настроем на рабочую неделю. В целом же лично для меня все понедельники — яркие. И на мое настроение в этот день может скорее повлиять погода за окном, чем какие-то внутренние установки. Но я прекрасно знаю людей, кому начало рабочей недели дается нелегко. Чтобы поддержать клиентов в такой ситуации, нашей компанией и была придумана акция «Понедельники Tele2». Это отличный стимул изменить свое отношение к первому рабочему дню, да и к жизни вообще. Ведь когда ты получаешь подарки просто так, и подарки действительно классные, настроение меняется, день наполняется радостью, и со временем это становится доброй привычкой – проживать понедельники легко!».

Алексей Курочкин
Директор томского филиала Tele2
Акция «Понедельники Tele2» проводится по 21 июня включительно. Каждый первый день недели клиенты оператора могут получить сразу три приятных бонуса на выбор: бесплатный кофе или мороженое, месяц бесплатного доступа к разговорному клубу английского языка, доступ к закрытой платформе онлайн-кинотеатра, скидку на пиццу и на совершение покупок в онлайн-магазинах. Подробнее c условиями акции можно ознакомиться на сайте оператора.

Как знать, возможно, именно дополнительная мотивация в виде подарков, а также следование советам наших спикеров позволят изменить ваше отношение к понедельникам и не воспринимать их больше как «тяжелый день». Попробуйте полюбить понедельники, и, скорее всего, ваше настроение сохранится на всю рабочую неделю.
В тексте использованы фотографии с сайтов pixabay.com, pxhere.com
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