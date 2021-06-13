Как начать неделю правильно? Советы от доктора Пасюкова, блогера Сакалова и не только

«Очень важно, чтобы человек постоянно учился чему-то новому — в этом плане сейчас множество возможностей: онлайн и офлайн курсы, тренинги... Когда человек осваивает какие-то навыки, это очень полезно для нормальной деятельности мозга, продолжительности жизни и для ощущения счастья в целом. Еще один момент — так называемая «психогигиена». Она включает несколько аспектов, но если очень коротко, то это — нормальная, полезная, здоровая еда, без лишнего жира и без лишнего сахара или соли. Это дозированная физическая активность — она очень тонизирует: свежий воздух, здоровый сон, здоровый секс, ну и прослушивание музыки можно сюда же включить. Если все это присутствовало в жизни человека в воскресенье вечером или в понедельник утром, то на работу будет собираться намного интересней.



Ну и еще один момент. Если, несмотря на хороший отдых в выходные, вам систематически тяжело просыпаться в понедельник, есть вероятность, что у вас — скрытая депрессия или, как минимум, синдром выгорания. Это бывает даже на любимой работе. Но чаще всего тогда, когда человек вынужден работать просто для того, чтобы зарабатывать. В этом случае — запланируйте в понедельник посещение психоаналитика. В таком состоянии важна своевременная помощь».

