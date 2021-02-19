Как купить подержанную машину в Германии

Хотите приобрести авто — не новое, но в хорошем состоянии и с небольшим пробегом? Возможно, имеет смысл обратить внимание на немецкий вторичный рынок автомобилей. Что он из себя представляет, и как можно себя подстраховать себя в процессе выбора, расскажем в небольшом обзоре.

Автохаусы





Autohaus — так обычно в Германии называют салоны, официальные от производителя и обычные, от третьей стороны. Там принимают подержанные экземпляры на комиссию или по программам трейд-ин — и перепродают. Плюс автосалона — проверка истории и состояния транспортного средства, детально составленный договор купли-продажи. Для полного спокойствия вы можете дополнительно узнать о прошлом авто по VIN-коду — но дилерам можно доверять. Риск минимален, как и усилия. Минус — за удобство нужно платить: цена будет примерно на 15% выше среднерыночной.





С рук





Покупка у частного лица — самый выгодный в плане денег вариант, разница с перекупщиком может исчисляться тысячами евро. Из отрицательных сторон — придется изучить множество объявлений. Кроме того, случайные продавцы-частники не утруждают себя предпродажной подготовкой — покупатель берет товар как есть. В этом случае особенно важно узнать историю транспортного средства по ВИН-номеру. Сделать это можно на одном из специализированных сайтов-декодеров, а рейтинг и особенности таких декодеров есть на bestvin.ru.





Обычные авторынки





Открытых площадок для продажи машин с пробегом в Германии полно. В Эссене находится крупнейший автобазар Европы, большие работают в Мюнхене, Бремене, Кельне. В любом заметном городе есть подобное место.





Jahreswagen-markt





Яресваген-маркт — рынок годовалых авто, не старше двух лет. Подобные площадки появились из-за того, что каждый рабочий автопроизводителя имеет право раз в год купить продукт своей компании по специальным расценкам. Преимущество очевидно — превосходное техническое состояние. Недостаток — слишком много однотипных, одинаковых моделей, выбор невелик.