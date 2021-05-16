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16 мая,
2021
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Из Томска на море: расписание прямых рейсов

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томичи смогут вылететь прямыми рейсами на курорты Черного моря уже скоро. Стоимость билетов из Томска на эти направления варьируется от 9 тысяч рублей, максимальная цена за авиабилет – более 40 тысяч рублей в одну сторону. Подготовили для вас расписание прямых рейсов в Анапу, Сочи и Симферополь. 

Томск - Анапа 

Набережная в Анапе
Набережная в Анапе
Фото: ТВ2

Согласно расписанию аэропорта Томска, авиакомпания «Алроса» с 13 июня запустит прямые рейсы по направлению Томск—Анапа. Последний прямой вылет из Томска в Анапу запланирован на 19 сентября. Время в пути составит 4 часа 50 минут.

Промо-билеты на рейс авиакомпании «Алроса» проданы до 19 сентября. Стоимость прямого рейса варьируется в среднем от 11 до 38 тысяч рублей в зависимости от категории билета.

Из Томска на море: расписание прямых рейсов
Из Томска на море: расписание прямых рейсов

Томск - Сочи

Олимпийский парк в Сочи
Олимпийский парк в Сочи
Фото: ТВ2

С 20 июня открывается направление Томск-Сочи. Рейс выполняет авиакомпания «Алроса» раз в неделю по воскресеньям. Промо-билетов на это направление тоже нет. Цена билета — от 13 до 40 тысяч рублей. 

Из Томска на море: расписание прямых рейсов
Из Томска на море: расписание прямых рейсов

Томск - Симферополь

Побережье Черного моря
Побережье Черного моря
Фото: ТВ2

Несколько авиакомпаний запустили прямые рейсы из Томска в Симферополь.

Из Томска на море: расписание прямых рейсов

С 9 мая авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла рейс Томск – Симферополь. Так, с 23 мая по этому направлению самолеты будут летать два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета начинается от 11 тысяч рублей в одну сторону. Время в пути — 5 часов 35 минут. 

Из Томска на море: расписание прямых рейсов

Рейсы из Томска в Симферополь запустят еще две авиакомпании — «Северный ветер» и «Алроса».  С 31 мая «Северный ветер» начнет выполнять полеты в этом направлении с частотой два раза в неделю. За билет в один конец томичи отдадут от 9 тысяч рублей. 

Из Томска на море: расписание прямых рейсов

С 6 июня добраться из Томска до Симферополя можно будет рейсами авиакомпании «Алроса» – один раз в неделю. Промо-билетов на это направление тоже нет. Цена билета начинается от 14 тысяч рублей и выше. 

Из Томска на море: расписание прямых рейсов

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