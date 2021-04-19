IT с нуля: репортаж из академии, которую посещают студенты от 4 до 55 лет
В Томске открылся филиал одного из крупнейших международных учебных центров IT-образования «Компьютерная Академия Шаг».
Главной особенностью академии является то, что обучение ведется независимо от возраста и базового образования — специалистов готовят с нуля. Студентом «Шага» может стать любой человек в возрасте от 4 до 55 лет.
«Компьютерная Академия Шаг» провела в Томске множество бесплатных мастер-классов для всех желающих. Один из них был посвящен созданию 3D-персонажей.
Мой сын Артем интересуется 3D-моделированием, и ему очень понравился мастер-класс в академии, — делится впечатлениями томичка Юлия. — Вместе с остальными ребятами он фантазировал, создавал своего персонажа и играючи изучал устройство 3D-принтера.
По словам генерального директора «Компьютерной Академии Шаг» Павла Специана, обучение в ней строится на принципах образования будущего — это отличает ее от обычных школ и центров творчества.
— Здесь нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса, — рассказывает Павел. — Мы внимательно анализируем требования рынка труда, работаем профориентационно с детьми и родителями и включаем в программу только актуальные знания. Обучение строится исключительно на практических задачах — 90% времени студенты проводят за компьютером. Наши преподаватели — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках. «Компьютерная Академия Шаг» работает в 23 странах мира, поэтому качество и подход соответствуют статусу крупнейшего международного учебного центра.
При академии работает Малая компьютерная академия для детей 7–14 лет.
Малая академия — это комплексная программа обучения в сфере высоких технологий. Принципы, по которым построено детское обучение, — это проектный подход, «от простого к сложному», преемственность предметов. В 2017 году на международном саммите ООН в Женеве программа Малой академии была признана лучшей в мире в номинации «Создание человеческого потенциала».
У нас работают только преподаватели-практики, — отмечают сотрудники академии. — Именно они учат детей создавать сайты, работать с 3D-принтером, конструировать и программировать роботов, создавать собственные компьютерные игры, анимировать персонажей, безопасно работать в интернете и многому другому. Объем полученных знаний поможет ребенку сделать осознанный выбор будущей профессии, опередив сверстников.
«Компьютерная Академия Шаг» работает круглый год, а на время каникул при академии будет летний IT-лагерь в Томске и летний IT-лагерь в Сочи, что особенно актуально из за закрытых границ.
— Во время каникул многие родители ограничивают нахождение детей за компьютерами, — рассказывают в Академии Шаг. — Мы же хотим показать и детям, и родителям, что компьютер — это не просто игрушка, а прежде всего инструмент для творчества и самореализации. И летний лагерь — это прекрасная возможность открыть для себя много нового, получить море впечатлений и завести друзей. До 1 мая на летний IT-лагерь в Томске действует скидка 10%.
Увидеть, в каких условиях проходит обучение, и познакомиться с преподавателями академии можно 27 апреля в 19.00 на презентации «Старт в IT» для всех от 15-55 лет.
Дети в возрасте 7–14 лет смогут поучаствовать в мастер-классе «Создание персонажа Among US» 8 мая в 12:00, а родители — узнать об основных образовательных программах и перспективах, которые появятся у ребенка в недалеком будущем.
Для справки: «Компьютерная Академия Шаг» начала работу в 1999 году с профессиональной подготовки программистов, компьютерных дизайнеров, специалистов в области сетей и информационной безопасности. В программу обучения входят авторизованные курсы от ведущих мировых компаний — Microsoft, Cisco, Autodesk, что позволяет получить международные сертификаты еще в процессе обучения. Студенты «Шага» побеждают на международных IT-конкурсах, а выпускники работают в крупнейших мировых компаниях — Microsoft, Google, HP, Ebay, Amazon и многих других.
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