IT с нуля: репортаж из академии, которую посещают студенты от 4 до 55 лет

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В Томске открылся филиал одного из крупнейших международных учебных центров IT-образования «Компьютерная Академия Шаг».

Главной особенностью академии является то, что обучение ведется независимо от возраста и базового образования — специалистов готовят с нуля. Студентом «Шага» может стать любой человек в возрасте от 4 до 55 лет.

«Компьютерная Академия Шаг» провела в Томске множество бесплатных мастер-классов для всех желающих. Один из них был посвящен созданию 3D-персонажей.

Мой сын Артем интересуется 3D-моделированием, и ему очень понравился мастер-класс в академии, — делится впечатлениями томичка Юлия. — Вместе с остальными ребятами он фантазировал, создавал своего персонажа и играючи изучал устройство 3D-принтера.



По словам генерального директора «Компьютерной Академии Шаг» Павла Специана, обучение в ней строится на принципах образования будущего — это отличает ее от обычных школ и центров творчества.

— Здесь нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса, — рассказывает Павел. — Мы внимательно анализируем требования рынка труда, работаем профориентационно с детьми и родителями и включаем в программу только актуальные знания. Обучение строится исключительно на практических задачах — 90% времени студенты проводят за компьютером. Наши преподаватели — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках. «Компьютерная Академия Шаг» работает в 23 странах мира, поэтому качество и подход соответствуют статусу крупнейшего международного учебного центра.

При академии работает Малая компьютерная академия для детей 7–14 лет.

Малая академия — это комплексная программа обучения в сфере высоких технологий. Принципы, по которым построено детское обучение, — это проектный подход, «от простого к сложному», преемственность предметов. В 2017 году на международном саммите ООН в Женеве программа Малой академии была признана лучшей в мире в номинации «Создание человеческого потенциала».

У нас работают только преподаватели-практики, — отмечают сотрудники академии. — Именно они учат детей создавать сайты, работать с 3D-принтером, конструировать и программировать роботов, создавать собственные компьютерные игры, анимировать персонажей, безопасно работать в интернете и многому другому. Объем полученных знаний поможет ребенку сделать осознанный выбор будущей профессии, опередив сверстников.