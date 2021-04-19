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19 апреля,
2021
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IT с нуля: репортаж из академии, которую посещают студенты от 4 до 55 лет

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томске открылся филиал одного из крупнейших международных учебных центров IT-образования «Компьютерная Академия Шаг».

Студентом компьютерной академии «Шаг» может стать любой человек в возрасте от 7 до 55 лет
Студентом компьютерной академии «Шаг» может стать любой человек в возрасте от 7 до 55 лет

Главной особенностью академии является то, что обучение ведется независимо от возраста и базового образования — специалистов готовят с нуля. Студентом «Шага» может стать любой человек в возрасте от 4 до 55 лет.


«Компьютерная Академия Шаг» провела в Томске множество бесплатных мастер-классов для всех желающих. Один из них был посвящен созданию 3D-персонажей.

Мой сын Артем интересуется 3D-моделированием, и ему очень понравился мастер-класс в академии, — делится впечатлениями томичка Юлия. — Вместе с остальными ребятами он фантазировал, создавал своего персонажа и играючи изучал устройство 3D-принтера.


«Компьютерная Академия Шаг» провела для детей мастер-класс, посвященный созданию 3D-персонажей
«Компьютерная Академия Шаг» провела для детей мастер-класс, посвященный созданию 3D-персонажей

По словам генерального директора «Компьютерной Академии Шаг» Павла Специана, обучение в ней строится на принципах образования будущего — это отличает ее от обычных школ и центров творчества.

Генеральный директор «Компьютерной Академии Шаг» Павел Специан отмечает, что обучение в ней строится исключительно на практических задачах
Генеральный директор «Компьютерной Академии Шаг» Павел Специан отмечает, что обучение в ней строится исключительно на практических задачах

— Здесь нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса, — рассказывает Павел. — Мы внимательно анализируем требования рынка труда, работаем профориентационно с детьми и родителями и включаем в программу только актуальные знания. Обучение строится исключительно на практических задачах — 90% времени студенты проводят за компьютером. Наши преподаватели — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках. «Компьютерная Академия Шаг» работает в 23 странах мира, поэтому качество и подход соответствуют статусу крупнейшего международного учебного центра.


При академии работает Малая компьютерная академия для детей 7–14 лет.

На каникулах при академии будет работать летний компьютерный лагерь
На каникулах при академии будет работать летний компьютерный лагерь

Малая академия — это комплексная программа обучения в сфере высоких технологий. Принципы, по которым построено детское обучение, — это проектный подход, «от простого к сложному», преемственность предметов. В 2017 году на международном саммите ООН в Женеве программа Малой академии была признана лучшей в мире в номинации «Создание человеческого потенциала».

У нас работают только преподаватели-практики, — отмечают сотрудники академии. — Именно они учат детей создавать сайты, работать с 3D-принтером, конструировать и программировать роботов, создавать собственные компьютерные игры, анимировать персонажей, безопасно работать в интернете и многому другому. Объем полученных знаний поможет ребенку сделать осознанный выбор будущей профессии, опередив сверстников.

«Компьютерная Академия Шаг» работает круглый год, а на время каникул при академии будет летний IT-лагерь в Томске и летний IT-лагерь в Сочи, что особенно актуально из за закрытых границ.


— Во время каникул многие родители ограничивают нахождение детей за компьютерами, — рассказывают в Академии Шаг. — Мы же хотим показать и детям, и родителям, что компьютер — это не просто игрушка, а прежде всего инструмент для творчества и самореализации. И летний лагерь — это прекрасная возможность открыть для себя много нового, получить море впечатлений и завести друзей. До 1 мая на летний IT-лагерь в Томске действует скидка 10%.


Увидеть, в каких условиях проходит обучение, и познакомиться с преподавателями академии можно 27 апреля в 19.00 на презентации «Старт в IT» для всех от 15-55 лет.


Дети в возрасте 7–14 лет смогут поучаствовать в мастер-классе «Создание персонажа Among US» 8 мая в 12:00, а родители — узнать об основных образовательных программах и перспективах, которые появятся у ребенка в недалеком будущем.


Для справки: «Компьютерная Академия Шаг» начала работу в 1999 году с профессиональной подготовки программистов, компьютерных дизайнеров, специалистов в области сетей и информационной безопасности. В программу обучения входят авторизованные курсы от ведущих мировых компаний — Microsoft, Cisco, Autodesk, что позволяет получить международные сертификаты еще в процессе обучения. Студенты «Шага» побеждают на международных IT-конкурсах, а выпускники работают в крупнейших мировых компаниях — Microsoft, Google, HP, Ebay, Amazon и многих других.



«Компьютерная Академия Шаг»


Телефон: +7 (3822) 99-52-88, +7 (952) 890-38-44 WhatsApp



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