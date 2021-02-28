Идеальны для небольшой кухни: топ-3 настольных индукционных плит

Настольные индукционные плиты обладают множеством преимуществ по сравнению с другими моделями. Безопасность, энергоэффективность, быстрый нагрев, а значит, высокая скорость приготовления блюд — ключевые причины, которые мотивируют хозяек их выбирать. Спросом пользуются настольные индукционные плиты с одной конфоркой — они требуют минимум места для размещения. Эксперты сервиса MagaZilla составили шорт-лист моделей, на которые стоит обратить внимание в 2021 году.

Удобная и компактная плита Mijia Mi Home Induction Cooker привлекает оригинальным дизайном. Поддерживает пять режимов интенсивности работы. По периметру рабочей поверхности установлен силиконовый обруч, который предотвращает соскальзывание посуды. Диаметр варочной поверхности составляет 25 см, мощность — 2100 Вт. Предусмотрена возможность управления со смартфона. При отсутствии посуды плита автоматически выключается.





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