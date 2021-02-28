Идеальны для небольшой кухни: топ-3 настольных индукционных плит
Настольные индукционные плиты обладают множеством преимуществ по сравнению с другими моделями. Безопасность, энергоэффективность, быстрый нагрев, а значит, высокая скорость приготовления блюд — ключевые причины, которые мотивируют хозяек их выбирать. Спросом пользуются настольные индукционные плиты с одной конфоркой — они требуют минимум места для размещения. Эксперты сервиса MagaZilla составили шорт-лист моделей, на которые стоит обратить внимание в 2021 году.
Xiaomi Mijia Mi Home Induction Cooker
Удобная и компактная плита Mijia Mi Home Induction Cooker привлекает оригинальным дизайном. Поддерживает пять режимов интенсивности работы. По периметру рабочей поверхности установлен силиконовый обруч, который предотвращает соскальзывание посуды. Диаметр варочной поверхности составляет 25 см, мощность — 2100 Вт. Предусмотрена возможность управления со смартфона. При отсутствии посуды плита автоматически выключается.
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HILTON HIC 150
Настольная плита HILT ON HIC 150 характеризуется компактностью и доступной стоимостью. В распоряжении пользователей — 7 автоматических режимов для жарки, тушения, кипячения, приготовления каш и пр. Диаметр конфорки — 180 мм. Мощность нагревательного элемента достигает 1500 Вт. Есть защита от перегрева. Варочная поверхность сделана из стеклокерамики. Она устойчива к сколам и царапинам. К тому же за ней легко ухаживать.
Gorenje ICM 2000 SP
Электроплита Gorenje ICM 2000 SP с сенсорным управлением TouchControl и десятью уровнями мощности поможет быстро и легко готовить любимые блюда. На варочной поверхности располагается одна конфорка диаметром 15 см. Номинальная мощность нагревательного элемента — 2000 Вт. Реализованы функции автоматического отключения и защиты от детей.
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