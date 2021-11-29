Хочу стать инвестором. С чего начать и как не потерять все деньги

В России резко вырос интерес к инвестициям. Каждый месяц брокерские счета открывают сотни тысяч людей, а несколько миллионов совершают хотя бы одну сделку. Начать торговать на бирже можно буквально в несколько кликов, а привычные и совсем недавно еще безальтернативные вклады уже не так привлекательны – проценты по ним в лучшем случае едва покрывают инфляцию. У многих складывается впечатление, что успешные инвестиции – это просто. Этому способствуют и заманчивые рекламные предложения, и истории популярных блогеров. Однако в инвестировании много своих подводных камней. Рассказываем, как стать грамотными инвесторами без разочарований.

Шаг первый — Изучаем теорию

Для начала потенциальный инвестор должен понимать, как работает рынок и разобраться в его основных терминах. Например, нередко путают акции и облигации. Акция — это долевая ценная бумага, которая свидетельствует о праве собственности. Покупая акции компании, вы покупаете долю в ней (пусть даже очень маленькую). Вы можете получать доход от продажи акций или дивиденды — часть прибыли компании по итогам определенного периода. Облигация, в свою очередь, является долговой ценной бумагой, по которой эмитент — государство или компания, выпустившая ее — обязуется выплатить определенный процент в будущем.

Другие два важных понятия — это брокер и доверительный управляющий. Брокер необходим вам, если вы готовы погрузиться в тему и попробовать торговать самостоятельно. Он ваш посредник для доступа к бирже. Вы будете сами принимать решения о покупке и продаже, а брокер будет выполнять ваши поручения. Брокер не контролирует, в какие финансовые инструменты инвестирует его клиент. Однако он должен следить за тем, чтобы финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, не приобретались неквалифицированными инвесторами. За свои услуги брокер берет комиссию. Доверительный управляющий больше подходит для новичков. Вы заключаете с ним контракт, оплачиваете его услуги, и уже он решает, когда и какие активы покупать, а когда продавать. Его цель — вложить ваши сбережения с максимальной выгодой при том уровне риска, который вы выберете. За свои услуги он берет вознаграждение. Понятно, что это самые основы. Особенно важно пройти обучение, если вы решили инвестировать самостоятельно, а не пользоваться услугами управляющего. Базовые знания о том, как составить свой финансовый портфель и учитывать риски, можно получить, например, на бесплатных практических вебинарах школы Московской биржи, разработанных при поддержке Банка России, а также на сайте Финансовая культура Банка России. «Путь проб и ошибок на финансовом рынке – чреват разочарованиями, хотя он и приносит бесценный опыт. А ошибки здесь совершать легко, достаточно открыть приложение на телефоне. Не жалейте время на качественное обучение, это тоже инвестиции», — говорит руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Шаг второй — доверяй, но проверяй

Прежде чем куда-либо инвестировать свои накопления, нужно обязательно проверить, есть ли у финансовой организации лицензия Банка России. Сделать это можно на сайте регулятора. Там же опубликован и постоянно обновляется список компаний с признаками нелегальной деятельности. Чтобы не попасться в лапы к мошенникам, стоит проверить организацию, которую вы выбрали, и по этому списку. Инвестиционные советники, входящие в единый реестр Банка России, несут ответственность за свои рекомендации, в отличие, например, от блогеров. Блогер ничем не рискует, если он прорекламирует тот или иной продукт или даст совет — а тот, кто его послушал, может лишиться всех денег. «Сначала пойми, как работает инструмент, а потом уже его покупай. Не надо покупать фьючерс или структурный продукт, если не знаешь, что это такое. Если вы пришли в банк, и клерк вам советует купить тот или иной инструмент, вы должны понимать, что клерк вам советует только то, что ему кто-то написал на бумажке. Он в этом, скорее всего, ничего не понимает. Поэтому не надо доверять только тому, что скажет клерк. Есть среди них еще такие, которые начинают импровизировать. То есть им человек задает вопросы, чтобы лучше в этом разобраться, а вместо того, чтобы сказать: «Я в этом ничего не понимаю», они начинают придумывать. И иногда допридумывают до того, что просто вводят в заблуждение покупателя финансового продукта», — отмечал первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

Шаг третий — пробуй!

Эксперты советуют новичкам начинать с небольших сумм и вкладываться в ПИФы (паевые инвестиционные фонды). Это уже готовые наборы разных ценных бумаг или других активов, например, акций российских голубых фишек – крупнейших компаний, входящих в индекс Мосбиржи. «Самостоятельный подбор финансовых инструментов без должных знаний всегда будет ставкой на удачу, более безопасно отдать свои инвестиции в доверительное управление профессионалам. Самый простой и доступный вид пассивного инвестирования на сегодня – паевые инвестиционные фонды, начните с тех, которые инвестируют в надежные биржевые индексы», — отмечает Михаил Мамута. Инвестировать стоит ту сумму, которую вы не боитесь потерять или «заморозить» на длительный срок (грамотное поведение — именно долгосрочные инвестиции, опасайтесь предложений «разбогатеть на следующий день»). Это не должны быть ваши последние деньги и не ваша «подушка безопасности». Тем более, не берите для инвестиций деньги в долг. Отличие инвестиций от вклада в банке — в том, что вклад стоит рассматривать как деньги «на черный день», которые застрахованы государством. «Размещение денежных средств, за исключением вкладов на сумму до 1,4 млн руб., в пределах которых государством застрахованы сбережения в банках, несет в себе риск возможной потери. В любом случае начинайте инвестировать с небольших сумм, пока не поймете, как устроен финансовый рынок. Если получите убыток, вам его никто не компенсирует», — подчеркивает Мамута.

Шаг четвертый — обращай внимание на мелочи

Часть инструментов, доступных инвестору, несет повышенные и неочевидные для начинающих риски. Это низколиквидные бумаги малоизвестных компаний, «мутные» бумаги, по которым доход может быть привязан к динамике целого набора акций, маржинальные сделки, закрытые паевые фонды, маржинальные сделки. Перед первым использованием таких сложных инструментов инвестору предстоит пройти тестирование. Оно поможет самому человеку определить, понимает ли он риски, которые на себя берет, или нет. Если человек не сдал тест, он может пробовать еще, при этом его никто не ограничивает, контроля за честностью ответов не будет, но в интересах самого же потенциального покупателя быть честным и не пользоваться «шпаргалками». «Тестирование сдается один раз в жизни по одному виду финансовых продуктов. В первый раз стоит потратить на это полчаса, чтобы потом не испытывать разочарования в результатах инвестирования. Если инвестор не прошел тест, то брокер может предложить ему подумать над приобретением чего-то более подходящего его знаниям и опыту либо воспользоваться правом на «последнее слово»: купить любой инструмент, по которому не пройдено тестирование, но на сумму не более 100 тыс. руб. за одну сделку или же не больше стоимости финансового инструмента (например, некоторые акции или их лот могут стоить дороже 100 тыс. руб.). Этот механизм поможет начинающему инвестору уберечь себя от разовой потери всех имеющихся у него денег», — объясняет Мамута.

Шаг пятый — учитывай риски

Не кладите все яйца в одну корзину – не стоит делать ставку на вложения в ценные бумаги двух-трех, а тем более одной компании, даже если вы считаете ее очень привлекательной и перспективной. Например, часть средств можно вложить в несколько ПИФов акций широкого рынка, другую – в ПИФы облигаций российских компаний и облигаций федерального займа. Другой вариант — самому купить акции компаний из разных отраслей – нефтегазовых, горно-металлургических, транспортных, добавить к ним акции компаний, занимающихся ретейлом, финансами, IT, с разным сроком погашения. Так вы меньше потеряете, если прилетят «черные лебеди», и, например, стоимость акций нефтегазовых и металлургических компаний внезапно упадет. Эти потери может компенсировать рост компаний из другой части вашего портфеля, и так вы сможете рассчитывать на средний по рынку доход. И помните, что чем больше доля надежных облигаций в вашем портфеле, тем сильнее вы защищены от возможных потерь, пусть и ценой более низкого потенциального дохода. Банки и брокеры предлагают инвестиционные идеи с высокой потенциальной доходностью – 30-50% в год и даже более. Однако не стоит забывать, что на практике этот доход совсем не гарантирован. А высокий доход предполагает высокий риск. Вас могут прельщать активным ростом котировок, но за ним неизбежно приходит снижение, и об этом важно помнить. «Высокий доход по акции в предыдущие годы не гарантирует получения такого же дохода в будущем, напротив, чем выше поднялись котировки, тем сильнее может быть последующее снижение. Слишком заманчивая обещанная доходность – повод задуматься, где тут кроется подвох», — подчеркивает руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.