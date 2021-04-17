Добрые новости
17 апреля,
2021
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«Хочу домой — ищу питомца»: акция помощи животным пройдет в Томске

Татьяна Бемлер
Татьяна Бемлер
44 минуты назад

Для тех, кто ищет себе верного друга, томские волонтеры-зоозащитники придумали новую акцию: «Хочу домой — ищу питомца». Это – не традиционная ярмарка-раздача, а немного другой формат мероприятия. 

«Хочу домой — ищу питомца»: акция помощи животным пройдет в Томске

— Томичи уже привыкли к ярмаркам-раздачам бездомных животных, когда можно прийти, всех погладить, что-то купить и что-то интересное посмотреть. Это – другой формат, — рассказала ТВ2 организатор акции Юлия Тарасова. – Мы хотим собрать в одном месте бездомных животных, которые живут у разных волонтеров на передержке. Так человеку, который ищет друга, будет удобней: пришел, познакомился с котиками и щенками без лишнего шума и, если среди них нашел «своего», сразу забрал домой. 

Все участники акции здоровы, привиты и стерилизованы\кастрированы, – говорит Юлия. Для счастья им не хватает только любящего человека. 


Животных передают новым хозяевам бесплатно, но по договору. Поэтому при себе нужно иметь паспорт. 


Если домой забрать животное не получается, но хочется помочь, можно принести кошкам и собакам подарки. Жители домашних приютов всегда рады сухому корму, крупе, ошейникам с поводками, теплым пледам и игрушкам. 

«Хочу домой — ищу питомца»: акция помощи животным пройдет в Томске
«Хочу домой — ищу питомца»: акция помощи животным пройдет в Томске
«Хочу домой — ищу питомца»: акция помощи животным пройдет в Томске
«Хочу домой — ищу питомца»: акция помощи животным пройдет в Томске
«Хочу домой — ищу питомца»: акция помощи животным пройдет в Томске
«Хочу домой — ищу питомца»: акция помощи животным пройдет в Томске
«Хочу домой — ищу питомца»: акция помощи животным пройдет в Томске
«Хочу домой — ищу питомца»: акция помощи животным пройдет в Томске
«Хочу домой — ищу питомца»: акция помощи животным пройдет в Томске
«Хочу домой — ищу питомца»: акция помощи животным пройдет в Томске
«Хочу домой — ищу питомца»: акция помощи животным пройдет в Томске
«Хочу домой — ищу питомца»: акция помощи животным пройдет в Томске
«Хочу домой — ищу питомца»: акция помощи животным пройдет в Томске

Раздача животных будет проходить в субботу, 24 апреля в течение всего дня: с 10 до 18 часов. Адрес: проспект Фрунзе, 109, в фойе здания.


​Если у вас есть вопросы или вы хотите стать волонтером и помогать бездомным животным, обращайтесь к Юлии Тарасовой по телефону: 8 913 850 59 02.

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