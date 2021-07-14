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«Господин Нахлебник»:
как в старые добрые времена
«Господин Нахлебник»:
как в старые добрые времена
В последние годы популярность здорового питания стремительно растет. На первое место выходят качество и натуральные составы. Поэтому идет активное обращение к технологиям и рецептурам прошлых веков. Свежая выпечка, здоровые десерты и ремесленный хлеб. Приятно познакомиться, это «Господин Нахлебник».
«Господин Нахлебник» — томская пекарня ремесленного хлеба, где главное — свежесть продаваемой продукции и натуральные составы. В ассортименте пекарни около двух десятков хлебов, разнообразная выпечка и десерты. Все соответствует принципам правильного питания.
«Под правильным питанием подразумевается не популярный в последнее время отказ от глютена и лактозы, а использование только качественных ингредиентов от проверенных поставщиков без экономии на всем подряд.»
— Павел Колтачихин, директор пекарни «Господин Нахлебник»
Например, если в сдобу по рецепту нужно добавить масло, то кладется именно масло, а не маргарин или спред, В кондитерские изделия добавляются только натуральные начинки. А большинство хлебов из ассортимента «Господина Нахлебника» — на закваске.
«Это дань уважения здоровому продукту»
По способу приготовления и составу хлеб бывает разный. Есть классический, который делается за один день. Сегодня смешали дрожжевую основу, сегодня же — выпекли. Есть хлеб проще — порошковый. Когда готовая смесь разбавляется водой и отправляется в печь.

А есть хлеб — ремесленный. То есть хлеб из муки, воды, соли и закваски. Разнообразие обеспечивается добавлением в тесто различных семян, клюквы и пряностей. Это не что-то новое. Испокон веков, когда еще не было промышленных дрожжей, жители русских деревень готовили такую же закваску путем смешивания муки и воды и выпекали хлеб.
Приготовление хлеба на закваске — целое ремесло. Отсюда и название. Мало — просто знать технологию. Надо еще и внимательно соблюдать качество, пропорции и время выдержки на каждом этапе. Поэтому Колтачихин считает, что пекари в «Господине Нахлебнике» с золотыми руками.
«Производство ремесленного хлеба от приготовления закваски до попадания на полку — длительный процесс. Надо заранее поставить закваску и заварку для будущих булок. На следующий день можно замешивать тесто и отправлять его на расстойку. Она занимает от 12 до 18 часов. Благодаря холодному длительному брожению хлеб приобретает свой вкус и аромат. И только после этого он выпекается. То есть на приготовление одной булки уходит три дня.»
— Павел Колтачихин
Недорогие порошковые хлеба могут потерять вкус и качество на следующий день. Они начинают крошиться, неприятно пахнуть, плесневеть. А вот ремесленным хлебам такое не свойственно. Максимум — появляется легкая кислинка, так как процессы брожения продолжаются. Но, во всяком случае, они не теряют своих вкусовых свойств на следующий день. Поэтому долгое и правильное приготовление оправдывается употреблением в пищу на протяжении нескольких дней.

«Огромные воздушные булки хлеба делаются на дрожжах. А вот хлеб на закваске плотный, его корка более толстая. Благодаря этой корке хлеб сохраняет свои свойства несколько дней. Такая булка никак не будет пушистой и легкой, — объясняет Павел. — Многие люди не понимают это. И поэтому мы получаем отзывы, что наш ремесленный хлеб тяжелый. Хотя он таким и должен быть! Но в ассортименте есть и легкие булки на дрожжах.
Ассортимент в «Господине Нахлебнике» меняется редко. Происходит это или по просьбам клиентов, или когда становится очевидно, что выпечка приелась покупателям. Большинство рецептов берутся из старых книг. Потому что все новое — хорошо забытое старое. Но часть ассортимента — собственные эксперименты пекарей.
Вкус хлеба из детства
Павел Колтачихин не скрывает, что цены в «Господине Нахлебнике» выше, чем у других пекарен. Потому что невозможно производить выпечку, например, на качественном масле и ставить на нее цену, как за булочку из спреда.
«Конечно, можно покупать самые дешевые ингредиенты, чтобы делать дешевую продукцию. И этим приманивать покупателей. А можно привлекать качеством. Наши клиенты часто рассказывают, что раньше покупали в магазине недорогой хлеб, а на следующий день он становился невкусным. Деньги на ветер. Поэтому для них лучше купить качественную булку у нас, хоть и подороже, и есть ее несколько дней.
— Павел Колтачихин
По этой причине, как бы неожиданно это не звучало, среди покупателей «Господина Нахлебника» очень много пенсионеров. Павел считает, что их привлекает качество. Потому что в пожилом возрасте люди начинают больше заботиться о здоровье и понимать, что вредно, а что нет. Кроме того, вкус хлеба на закваске напоминает им вкус хлеба из детства. Пенсионеры знают, каким по вкусу и качеству должен быть хлеб на второй или третий день. Поэтому и ценят «Господина Нахлебника» уже на протяжении двух лет.
«Вы вообще знаете, что значит это слово?»
Пекарня была открыта Павлом и его другом еще в июле 2019 года. В тот момент, когда пришло осознание, что это нужно и интересно людям. В последнее время в Томске открылось очень много подобных мест. Но в них хлебы на закваске — явление редкое. В этом главное преимущество «Господина Нахлебника». Еще одна фишка — название:
У нас с другом была группа в WhatsApp, которая шуточно называлась «Нахлебники». Посмеялись и забыли. Но потом подошло время открывать ООО. Думать не стали, назвались ООО «Нахлебник». Со временем поняли — не звучит. А вот «Господин Нахлебник» — лучше. Упор был на то, чтобы привлекать людей названием и отличаться от конкурентов. Кажется, у нас это получается.
— Павел Колтачихин
Пекарня
«Господин Нахлебник»
проспект Ленина, 193
ул. Дзержинского, 31Б
ул. Сибирская, 111Б
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Пекарня «Господин Нахлебник»

проспект Ленина, 193
ул. Дзержинского, 31Б
ул. Сибирская, 111Б

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