Недорогие порошковые хлеба могут потерять вкус и качество на следующий день. Они начинают крошиться, неприятно пахнуть, плесневеть. А вот ремесленным хлебам такое не свойственно. Максимум — появляется легкая кислинка, так как процессы брожения продолжаются. Но, во всяком случае, они не теряют своих вкусовых свойств на следующий день. Поэтому долгое и правильное приготовление оправдывается употреблением в пищу на протяжении нескольких дней.



«Огромные воздушные булки хлеба делаются на дрожжах. А вот хлеб на закваске плотный, его корка более толстая. Благодаря этой корке хлеб сохраняет свои свойства несколько дней. Такая булка никак не будет пушистой и легкой, — объясняет Павел. — Многие люди не понимают это. И поэтому мы получаем отзывы, что наш ремесленный хлеб тяжелый. Хотя он таким и должен быть! Но в ассортименте есть и легкие булки на дрожжах.

