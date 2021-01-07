Горячая линия «Осторожно, боль!» в праздники работает круглосуточно

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Томичи и жители области с острой и хронической болью могут обращаться за консультацией на горячую линию «Осторожно, боль!» по телефонам 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50 круглосуточно. Обращения по вопросам оказания анальгезирующей терапии пациентам с болевым синдромом принимают операторы Центра медицинской и фармацевтической информации Томской области.

Фото: телеграм-канал «Область здоровья»

Как сообщает телеграм-канал «Область здоровья», на горячую линию жители региона могут звонить при интенсивной, острой, умеренной и хронической боли или в случаях, когда плановая противоболевая терапия неэффективна в течение 72 часов. Здесь же можно задать вопрос о правилах приема обезболивающих лекарственных средств.

Алгоритм взаимодействия между колл-центром, специалистами медицинских организаций, скорой помощью и кабинетом противоболевой терапии в Томском областном онкологическом диспансере разработан областным департаментом здравоохранения. Согласно этому алгоритму, днем сотрудники колл-центра имеют возможность связаться с дежурными администраторами по противоболевой терапии из разных медучреждений региона. При поступлении обращения в вечернее или ночное время специалисты горячей линии передают информацию в оперативный отдел скорой медицинской помощи, как в Томске, так и в районах области.

В отдаленных населенных пунктах региона противоболевую помощь оказывают фельдшеры ФАПов. В отдельных случаях проводится дополнительная консультативная и методическая помощь врача-специалиста кабинета противоболевой терапии томского онкодиспансера. В случае необходимости пациента госпитализируют в районную больницу или в областной центр.

Часто на горячую линию обращаются пациенты или их родственники в критической ситуации, — говорит директор Центра медицинской и фармацевтической информации Томской области Светлана Малахова. — В таких случаях наши операторы становятся связующим звеном между медиками и пациентом, их задача — проконтролировать оказание помощи после поступлении обращения.