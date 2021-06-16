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Главная Полезно «Гемотест» разработал специальный комплекс исследований для медицинских работников
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«Гемотест» разработал специальный комплекс исследований для медицинских работников

ТВ2
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27 минут назад

Лаборатория «Гемотест» разработала новый комплекс исследований для медицинских работников – он поможет оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, проверить уровень витамина D и узнать о наличии антител к COVID-19.

Автор:  Лаборатория «Гемотест»

Заботясь о здоровье пациентов, медицинские работники часто забывают о собственном. Это касается не только врачей, но и медсестер, санитаров и фельдшеров – из-за специфики работы они постоянно испытывают высокую физическую и эмоциональную нагрузку. 

«Гемотест» подготовил комплекс из шести показателей: кортизол, тропонин I высокочувствительный, 25-ОН витамин D суммарный, гомоцистеин, индекс атерогенности и качественное определение суммарных антител (IgG + IgM) к возбудителю COVID-19.

Кортизол включен в комплекс для оценки уровня стресса – этот гормон также способен вызывать повышение кровяного давления, уровня адреналина и глюкозы. Тропонин I поможет при прогнозе сердечно-сосудистых заболеваний даже при отсутствии симптомов, а сведения о витамине D важны для первичной оценки здоровья.

Гомоцистеин – вещество, в высоких концентрациях способное повреждать стенки сосудов. Индекс атерогенности – показатель отношения «плохого» и «хорошего» холестерина. Высокие значения могут говорить о риске развития атеросклероза и ишемической болезни сердца. Тест на суммарные антитела к SARS-CoV-2 поможет уточнить, был ли контакт с вирусом – известно, что эта инфекция может увеличивать тромбообразование. 

С 17 по 22 июня комплекс «Для медицинских работников» доступен по специальной цене – 990 рублей без учета стоимости взятия биоматериала. Срок выполнения исследования – 1 день. Получить результаты можно как в личном кабинете на сайте «Гемотеста», так и на электронную почту. 

Чтобы сдать комплекс по акционной цене, потребуется показать администратору отделения «Гемотеста» любой документ, подтверждающий принадлежность к медицинскому сообществу, и назвать промокод MEDICAL.

Условия и сроки проведения акции могут быть изменены. Уточнить адреса и графики работы отделений можно на gemotest.ru

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. 

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