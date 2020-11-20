«Гемотест» приглашает томичей пройти ПЦР-тест на COVID-19 по предзаказу

В Томской области можно пройти полную диагностику COVID-19 в Лаборатории «Гемотест» по предзаказу на сайте компании: ПЦР-исследование и анализы на антитела IgM и IgG.

«Заразность» человека определяют с помощью ПЦР-теста — его рекомендует Минздрав РФ в качестве основного средства диагностики коронавируса. Суть метода — у пациента берут мазок из ротоглотки, после чего ищут в биоматериале РНК вируса.





В связи с эпидситуацией справка с отрицательным результатом может понадобиться на работе, в учебных заведениях и во время путешествий за границу. Ее обязательно потребуют при возврате в Россию. Согласно рекомендациям Минздрава РФ, с помощью ПЦР-теста можно подтвердить выздоровление от COVID-19.





Уточнить стадию инфекции и узнать, переболел ли человек COVID-19, помогут исследования на антитела IgM и IgG. Они же пригодятся, если нужно проверить, выработались ли антитела после вакцинации. Биоматериал для этих анализов — кровь из вены.

