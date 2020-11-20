«Гемотест» приглашает томичей пройти ПЦР-тест на COVID-19 по предзаказу

В Томской области можно пройти полную диагностику COVID-19 в Лаборатории «Гемотест» по предзаказу на сайте компании: ПЦР-исследование и анализы на антитела IgM и IgG.
Фото: Лаборатория «Гемотест»
«Заразность» человека определяют с помощью ПЦР-теста — его рекомендует Минздрав РФ в качестве основного средства диагностики коронавируса. Суть метода — у пациента берут мазок из ротоглотки, после чего ищут в биоматериале РНК вируса.
В связи с эпидситуацией справка с отрицательным результатом может понадобиться на работе, в учебных заведениях и во время путешествий за границу. Ее обязательно потребуют при возврате в Россию. Согласно рекомендациям Минздрава РФ, с помощью ПЦР-теста можно подтвердить выздоровление от COVID-19.
Уточнить стадию инфекции и узнать, переболел ли человек COVID-19, помогут исследования на антитела IgM и IgG. Они же пригодятся, если нужно проверить, выработались ли антитела после вакцинации. Биоматериал для этих анализов — кровь из вены.
Фото: лаборатория «Гемотест»
С помощью комплекса из трех исследований можно выявить заболевание на любой стадии и узнать, насколько человек опасен для окружающих прямо сейчас.
Стоимость анализа на антитела любого класса — 900 рублей. Результаты теста на IgM будут готовы за 2 дня, на IgG — за 1 день. ПЦР-исследование стоит 1700 рублей, срок выполнения — 3 дня. Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала.
Любое исследование можно пройти быстрее, оформив предзаказ через сайт или отсканировав QR-код возле входа в отделение — это позволит тратить меньше времени на заполнение документов перед процедурами.
Узнать отличия исследований, правила подготовки к сдаче анализов, графики работы отделений и оформить предзаказ можно на странице исследований на COVID-19 на сайте Лаборатории «Гемотест».
Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Томской области:
Томск
проспект Ленина, 124
проспект Фрунзе, 130
Стрежевой
4-й микрорайон, просп. Нефтяников, 406
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ