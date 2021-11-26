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Где в Томске покататься на ватрушках?

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Температура воздуха в Томске днем в субботу будет держаться в пределах -9 градусов, в воскресенье — не ниже -4, сообщает Томский гидрометцентр. Кажется, самое время, чтобы достать коньки, лыжи, санки, а также ватрушки и провести выходные на свежем воздухе весело.

Где покататься на ватрушках в Томске (а если их нет — взять напрокат) — показываем на наших карточках:

Ватрушка (или — тюбинг), как и любое другое средство катания с горки, — травмоопасное дело. Напомним, что важно знать перед тем, как идти кататься на ватрушке:

— Если вы пришли на горку с детьми, спуститесь первым, чтобы все проверить и быть спокойным за безопасность младших;

— Кататься нужно по одному, не подсаживая никого на свою ватрушку. Спасатели говорят, что взрослые часто нарушают это правило — садятся вместе с детьми и травмируют их.

— Не скатывайтесь, если предыдущий человек еще не ушел с трассы;

— Не катайтесь в темное время суток;

— Не катайтесь будучи в состоянии алкогольного опьянения;

— Катайтесь сидя, лицом вперед;

— Не перегружайте ватрушку — в характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес;

—  Если вы накачивали или подкачивали ватрушку на холоде, то в теплом помещении часть воздуха необходимо выпустить. Если тюбинг был сильно надут холодным воздухом, то в тепле этот воздух начнет расширяться и камера может лопнуть.

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