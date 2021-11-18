Где в Томске можно пройти обследование на рак груди

Волонтеры и участницы проекта «Розовая лента Томск» подготовили для томичек информацию о том, где в нашем городе можно пройти исследования , которые помогают выявить рак молочной железы: УЗИ, маммографию, МРТ, а также указали учреждения, где ведут прием врачи онкологи-маммологи в Томске. В посте названы государственные медицинские учреждения и частные клиники, а также указано, где можно пройти исследования по полису ОМС, а где – платно.

Цель нашего проекта – сделать эту информацию актуальной для каждой томской женщины: чтобы в ее ежедневнике наряду с посещением парикмахера и мастера по маникюру, была запись о приеме раз в год у маммолога. И важно, чтобы у женщины был выбор. Бывают моменты, когда можно подождать очереди на исследование по ОМС, а иногда есть беспокойство и лучше как можно быстрее сходить к врачу и понять, что делать дальше. Ради этого мы и собрали эту информацию, – чтобы наши томские женщины больше знали о возможностях пройти обследование и не заблудились в информации, которой в Интернете очень много. Все данные собрали наши волонтеры – женщины, которые лично столкнулись с раком молочной железы. Они обзвонили учреждения и подробно обо всем расспросили: сколько стоит, долго ли ждать результатов, как пройти – вся эта информация будет дана в интерактивной карте.

Напомним, что врачи рекомендуют проходить исследования на рак молочной железы всем женщинам ежегодно: с 20-ти лет это – УЗИ молочных желез, с 40 лет – маммография. Подробнее о диагнозе, факторах риска и самых распространенных заблуждениях, связанных с онкологией молочной железы, можно почитать в интервью с онкологом-маммологом Томского онкодиспансера Натальей Бритовой.

В ближайшее время в аккаунте «Розовой ленты Томск» также появится интерактивная карта медицинских учреждений нашего города с указанием расширенной информации о здоровье женской груди, современной диагностике заболеваний молочной железы и их лечении.

Если вдруг вы знаете еще учреждения, где можно пройти маммографию, УЗИ или МРТ молочной железы в Томске, можете рассказать о них по телефону проекта: +7 (952) 162-32-38.