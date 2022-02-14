Где получить продуктовую помощь в Томске

Продукты питания в Томске могут получить малообеспеченные пенсионеры и все, кто нуждается в помощи. Волонтеры группы «Я ПОМОГУ ТОМСК» опубликовали список общественных инициатив, которые доставляют продукты людям с низким уровнем дохода.
Гуманитарный склад «Поможем Вместе»
Благотворительный центр, который помогает нуждающимся семьям. «Мы всегда готовы прийти на помощь многодетным нуждающимся семьям, неполным семьям, женщинам в состоянии кризисной беременности, семьям в тяжелой жизненной ситуации», — говорится в описании проекта.
Томичи могут бесплатно получить или пожертвовать продукты каждую субботу с 13 до 16. Принимают крупы, растительное масло, консервы, муку, сахар и мясную продукцию.
@pomojemvmeste_tomsk , ул. Мира 17/1 офис 4, подъезд 2, 📞+7 (3822) 338003.
Гуманитарный склад Томской епархии
Епархиальный гуманитарный склад работает через соцработников или по телефонному звонку 📞89131142614 по предварительной записи с понедельника по пятницу с 09 до 18.
@socialnyi_otdel_te
Приложение «ПОМОЩЬ»
@pomosch.app — приложение для людей старше 60 лет с низким уровнем дохода и без поддержки со стороны родственников. Конкретные критерии определяются фондами. Можно заполнить онлайн-заявку на подопечного нуждающегося пенсионера. Пенсионеры получают ежемесячную продуктовую помощь на 3500 руб. Все абсолютно прозрачно, на карте приложения можно видеть людей, почитать их историю, пожертвовать деньги на продукты.
В приложении, по данным на 14 февраля, 23 подопечных в Томске, которым нужна продуктовая помощь.
Благотворительный проект адресной помощи нуждающимся
Этот проект создали волонтеры, одна из них — томская водительница трамвая Дана Казакова. Волонтеры собирают и дают еду, постельное белье, посуду, предметы домашнего обихода людям из Томска и области, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Часто это одинокие пенсионеры, больные люди, одинокие и многодетные матери. 📞+7-952-180-80-57 .
Ссылка на группу.
«Волшебник Добродей»
Адресная помощь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В соцсетях волонтеры публикуют посты с краткой историей человека и пишут о том, в чем он нуждается. Важный момент, в данной группе не проводятся финансовые сборы, помощь осуществляется от человека к человеку — вещами, продуктами, личным участием.
«Старость в радость в Томске»
Сообщество небезразличных людей, которые оказывают адресную помощь пожилым людям.
«Я ПОМОГУ ТОМСК» — страница, где публикуются волонтерские, благотворительные организации и частные инициативы в Томске. Информация в группе разбита по категориям — помощь пожилым, детям, бездомным, животным, городской среде, бесплатная одежда.