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Где получить продуктовую помощь в Томске

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Продукты питания в Томске могут получить малообеспеченные пенсионеры и все, кто нуждается в помощи. Волонтеры группы «Я ПОМОГУ ТОМСК» опубликовали список общественных инициатив, которые доставляют продукты людям с низким уровнем дохода. 

Автор:  Фаллер Юлия
Автор:  Фаллер Юлия

Гуманитарный склад «Поможем Вместе»

Благотворительный центр, который помогает нуждающимся семьям. «Мы всегда готовы прийти на помощь многодетным нуждающимся семьям, неполным семьям, женщинам в состоянии кризисной беременности, семьям в тяжелой жизненной ситуации», — говорится в описании проекта.

Томичи могут бесплатно получить или пожертвовать продукты каждую субботу с 13 до 16. Принимают крупы, растительное масло, консервы, муку, сахар и мясную продукцию.

 @pomojemvmeste_tomsk , ул. Мира 17/1 офис 4, подъезд 2, 📞+7 (3822) 338003. 

Гуманитарный склад Томской епархии

Епархиальный гуманитарный склад работает через соцработников или по телефонному звонку 📞89131142614 по предварительной записи с понедельника по пятницу с 09 до 18. 
@socialnyi_otdel_te 

Приложение «ПОМОЩЬ»

@pomosch.app  — приложение для людей старше 60 лет с низким уровнем дохода и без поддержки со стороны родственников. Конкретные критерии определяются фондами. Можно заполнить онлайн-заявку на подопечного нуждающегося пенсионера. Пенсионеры получают ежемесячную продуктовую помощь на 3500 руб. Все абсолютно прозрачно, на карте приложения можно видеть людей, почитать их историю, пожертвовать деньги на продукты.

В приложении, по данным на 14 февраля, 23 подопечных в Томске, которым нужна продуктовая помощь. 

Благотворительный проект адресной помощи нуждающимся

Этот проект создали волонтеры, одна из них — томская водительница трамвая Дана Казакова. Волонтеры собирают и дают еду, постельное белье, посуду, предметы домашнего обихода людям из Томска и области, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Часто это одинокие пенсионеры, больные люди, одинокие и многодетные матери. 📞+7-952-180-80-57 .  

Ссылка на группу

«Волшебник Добродей»

Адресная помощь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В соцсетях волонтеры публикуют посты с краткой историей человека и пишут о том, в чем он нуждается. Важный момент, в данной группе не проводятся финансовые сборы, помощь осуществляется от человека к человеку — вещами, продуктами, личным участием. 

 @volshebnik_dobrodey

«Старость в радость в Томске»

Сообщество небезразличных людей, которые оказывают адресную помощь пожилым людям. 

@starostvradost_vtomske 

«Я ПОМОГУ ТОМСК» — страница, где публикуются волонтерские, благотворительные организации и частные инициативы в Томске. Информация в группе разбита по категориям —  помощь пожилым, детям, бездомным, животным, городской среде, бесплатная одежда. 

 

 

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