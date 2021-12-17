Где купить не только приятные, но и полезные подарки на Новый год?

В преддверии Нового года каждый из нас задумывается, что подарить своим близким. Если идеи уже заканчиваются или кажется, что у человека есть все, этот материал для вас. Самый крупный в Томске салон заботы о зрении «Центр-Оптика» предлагает томичам порадовать своих родных и друзей не только приятными, но и полезными для здоровья глаз подарками.

Если зрение человека, для которого вы выбираете подарок, требует коррекции и у вас есть актуальный рецепт на очки для него, «Центр-Оптика» поможет вам подобрать оправу и аксессуары. В ассортименте салона более тысячи моделей оправ для индивидуальных заказов от бюджетных вариантов до мировых брендов. Подобрать что-то с учетом стиля, рецепта и особенностей зрения человека — не проблема.

Очки — это не просто изделие медицинского назначения, но и модный аксессуар, который способен изменить лицо, образ и даже самовосприятие человека. К тому же — может защищать глаза. Поэтому, если вашему близкому повезло и его зрение пока не нуждается в дополнительной коррекции, вы сможете подобрать для него очки с учетом его личных потребностей.

Очки для работы с гаджетами — смартфоном, планшетом или компьютером — блокируют вредный синий свет, избыток которого влияет на выработку гормонов, приводит к нарушению циркадных ритмов, бессоннице и усталости в течение дня. Особенно это актуально для молодых людей, которые учатся и работают преимущественно за техникой.

Очки для вождения имеют желтый цвет, который улучшает контрастность в темное время суток, а также имеют поляризацию, позволяющую уменьшить дискомфорт от света фар встречных автомобилей. Такие очки отлично подойдут вашим близким, которые часто водят автомобиль, особенно ночью, независимо от их возраста.