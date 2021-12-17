Где купить не только приятные, но и полезные подарки на Новый год?

В преддверии Нового года каждый из нас задумывается, что подарить своим близким. Если идеи уже заканчиваются или кажется, что у человека есть все, этот материал для вас. Самый крупный в Томске салон заботы о зрении «Центр-Оптика» предлагает томичам порадовать своих родных и друзей не только приятными, но и полезными для здоровья глаз подарками.
Если зрение человека, для которого вы выбираете подарок, требует коррекции и у вас есть актуальный рецепт на очки для него, «Центр-Оптика» поможет вам подобрать оправу и аксессуары. В ассортименте салона более тысячи моделей оправ для индивидуальных заказов от бюджетных вариантов до мировых брендов. Подобрать что-то с учетом стиля, рецепта и особенностей зрения человека — не проблема.
Очки — это не просто изделие медицинского назначения, но и модный аксессуар, который способен изменить лицо, образ и даже самовосприятие человека. К тому же — может защищать глаза. Поэтому, если вашему близкому повезло и его зрение пока не нуждается в дополнительной коррекции, вы сможете подобрать для него очки с учетом его личных потребностей.
Очки для работы с гаджетами — смартфоном, планшетом или компьютером — блокируют вредный синий свет, избыток которого влияет на выработку гормонов, приводит к нарушению циркадных ритмов, бессоннице и усталости в течение дня. Особенно это актуально для молодых людей, которые учатся и работают преимущественно за техникой.
Очки для вождения имеют желтый цвет, который улучшает контрастность в темное время суток, а также имеют поляризацию, позволяющую уменьшить дискомфорт от света фар встречных автомобилей. Такие очки отлично подойдут вашим близким, которые часто водят автомобиль, особенно ночью, независимо от их возраста.
Конечно, всем нужны солнцезащитные очки. Принято считать, что они нужны только летом, но это ошибочно. Защита от солнечных лучей нужна нам круглогодично. Тем более зимой, когда белый снег отражает яркость солнечных дней. Приятная новость: сейчас в «Центр-Оптика» действуют сезонные скидки на солнцезащитные очки. Они распространяются и на товар проверенных китайских производителей, и на коллекции известных мировых брендов, таких как Guess, Ray-Ban, Armani Exchange, Harley-Davidson, Valentin Yudashkin, Swarovski и многие другие.
Также в ассортименте салона есть множество небольших, но приятных и нужных мелочей. Например, отличным подарком станет футляр для очков, качественная салфетка, цепочка, которую можно подобрать индивидуально под оправу.
Если же вы боитесь ошибиться с подарком, на помощь приходят подарочные сертификаты номиналом от тысячи до пяти тысяч рублей. Срок действия сертификатов не ограничен. Или же, как вариант, запись на прием к врачу-офтальмологу. Опытные офтальмологи и оптометристы окажут широкий спектр услуг для глаз на современном диагностическом оборудовании ведущих марок медтехники, проконсультируют по заболеваниям, дадут рекомендации и оперативно помогут в экстренной ситуации. А для самых маленьких клиентов работает детский офтальмолог, с которым малышу будет спокойно и безопасно. Получить подробную информацию и записаться на прием к врачу можно по телефону +7 (3822) 60-98-30.
Подробности — на сайте салона «Центр-Оптика».
Адреса в Томске:
Самый крупный оптика-салон со специалистами на проспекте Ленина, 193
Отделы-бутики в ТЦ «999» (пр.Ленина, 15) и ТЦ «Искра» (пр.Ленина, 97А)
Адреса в Северске:
Большой салон со специалистами на проспекте Коммунистическом, 108
Отделы-бутики по адресам: проспект Коммунистический, 85 и проспект Коммунистический, 55
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