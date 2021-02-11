Где и как провести День влюбленных в Томске

Полезно

Не знаете, что подарить возлюбленному или возлюбленной на День святого Валентина? Подарите звезду. А лучше – целую Вселенную. Сделать это можно в томском планетарии прямо 14 февраля. В 16:00 там начнется программа, посвященная Дню влюбленных: зрителям расскажут звездную «Love story», познакомят с богами и даже позволят прогуляться по звездному небу. О том, как еще можно провести романтический праздник в Томске, читайте в афише.

!!! Все мероприятия, о которых мы рассказываем, проводятся с соблюдением мер противоэпидемиологической безопасности. При себе всегда нужно иметь маску и перчатки (или антисептик), соблюдать социальную дистанцию. С симптомами ОРВИ лучше остаться дома !!!

День влюбленных в Музее истории Томска

Фото: страница музея ВКонтакте

Музей истории Томска приглашает жителей города провести самый романтичный праздник в году у себя. Для гостей здесь приготовили много интересного.

На тематической мини-выставке «А как же любовь?..» посетителям расскажут, чем руководствовались женщины и мужчины прошлого в выборе партнеров, и покажут, как писали брачные объявления в начале 20 века.

Также в программе – экскурсия по экспозиции музея «Адреса любви». Однако здесь речь пойдет не о милых романтических историях, а о том, где в Томске век назад находились дома терпимости, на что был готов пойти мужчина ради женщины с низкой социальной ответственностью и за что сваху могли спустить с лестницы.

А для тех, кто хочет отрепетировать бракосочетание, шуточная регистрация для всех желающих. Можно даже с кольцами. Подробная программа мероприятий в музее – здесь.



На мероприятия ждут гостей от 16 лет. Обязательна предварительная запись по телефону: 65-72-55.

Когда: 13 и 14 февраля Где: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)

День рождения «Любовника»

Фото: 2gis.ru/tomsk

Многие туристы, знакомясь с нашим городом, заходят к любовнику. Да и местные давно знают, где его искать – под окном Музея истории Томска. Забавный памятник, посвященный всем любовникам в мире, создал известный скульптор Олег Кислицкий в 2001 году. Нынче бронзовый ловелас отмечает свое 20-тилетие и ждет гостей.

Отмечать день рождения будут на свежем воздухе. В программе: приятные воспоминания о том, как в Томске появился «Любовник», выставка знаменитых предметов его гардероба, конкурс стихов о любви, традиционные анекдоты с участием виновника торжества и обливание водой.

Сбор – в 14:00. Вход свободный.

И, кстати, еще можно успеть поучаствовать в конкурсе. Если у вас есть своя фотография памятника или вас рядом с ним, выкладывайте их в соцсетях под хештегами #музейисториитомска, #любовник, #памятниклюбовнику. Смешные и приличные подписи к фото, соответствующие моменту, приветствуются, пишут организаторы. Самыми интересными и оригинальными снимками музей поделится на своих страницах в соцсетях. Победителем станет тот, чья фотография, размещенная в инстаграм-аккаунте музея, наберет больше всего лайков до 13 февраля (по 12 февраля включительно). Приз – бесплатное участие в «Романтической регистрации» 14 февраля (эпизод выше) либо сертификат на посещение всех действующих выставок музея в течение полугода.

Когда: 13 февраля в 14:00 Где: площадь у музея истории Томска (ул. Бакунина, 3)

«Джаз для влюбленных»

Фото: группа джаз-оркестра ВКонтакте

Накануне Дня святого Валентина джаз-оркестр «ТГУ-62» решил порадовать томичей новой концертной программой «Джаз для влюбленных».

Звуки саксофона, рояля и контрабаса тронут каждое сердце, уверены музыканты, а некоторых они, возможно, даже вдохновят на признание в чувствах.

В концерте примет участие томский артист, композитор, певец с голосом оперного масштаба и лауреат всероссийских и международных конкурсов Павел Евграфов.

Романтичное настроение, шикарный вокал, атмосфера любви ждут зрителей в этот февральский вечер, обещают организаторы. На концерт приглашаются зрители от 12 лет.

Когда: 12 февраля в 19:00 Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36)

Вечер с театром «Индиго»

Фото: группа театра "Индиго" ВКонтакте

Прекрасный вариант проведения романтичного праздника – поход в театр с любимым человеком. В «Аэлите», например, как раз в эти дни будут ставить «Дорогу в небо». Новый спектакль театра «Индиго» сделан на основе произведения Пелевина под музыку «Гражданской обороны».



Эта постановка – размышление на тему свободы, ее корней и сути в современном человеке и окружающей его реальности. Очередная попытка авторов ответить на вечный вопрос: «Что такое свобода?».



Когда: 13 и 14 февраля в 18:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

«Признание в любви» от симфонического оркестра

Как звучит любовь во всех ее проявлениях, покажет в День святого Валентина Томский симфонический оркестр. Произведения, которые составили программу концерта, относятся к самым разным жанрам: от изящных венских вальсов Крейслера «Муки любви» и «Радость любви» до томного танго «Ревность» Гаде и знаменитой музыкальной темы «Признание в любви» Шнитке из кинофильма «Сказка странствий». Также в программе вечера: «Легенда» Венявского и «Salut d’Amour» Элгара.

– Убежден: все музыкальные произведения, когда-либо созданные в этом мире, о любви: к музыке, к женщине, к жизни, – считает концертмейстер Томского академического симфонического оркестра Семен Промое. – Любовь – главный творческий аккумулятор для любого композитора и музыканта.

Для тех, кто опасается посещать общественные места, будет организована онлайн-трансляция концерта. Она будет доступна на сайте Томской филармонии до 12:00 часов следующего дня. Так что есть возможность устроить романтический вечер с классикой прямо дома.

Когда: 14 февраля в 18:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

«Чемодан Историй»: Любовь нечаянно нагрянет

Шоу личных историй 14 февраля может быть посвящено только одной теме – любви. Как пишут организаторы, они этому только рады, потому что любовь движет этим миром.

Гости, которые придут воскресным вечером в джаз-клуб «Синатра», послушают сокровенные истории из личной жизни героев о чувствах и отношениях.

В программе – шесть историй от шести обычных людей, таких же горожан, как и мы с вами. Звучать они будут под аккомпанемент рояля Юрия Усольцева. Ведущие – Татьяна Репина и Андрей Иноземцев. Всем гостям – джаз и шампанское.

Вход платный.

Когда: 14 февраля в 18:00 Где: джаз-клуб «Синатра» (ул. Карла Маркса, 23А)

Сказочный вечер в театре «2+Ку»

В любом возрасте приятно перенестись в сказку. Поэтому, если в качестве одного из пунктов романтической программы вы выберете поход в театр живых кукол, не ошибетесь.

В субботу там можно будет посмотреть постановку «Он живой и светится» и восстановленный спектакль Владимира Захарова «Про Ежика». В воскресенье – «Соло для медвежонка», «Как исполняются желания» и «Чемодан для моря». Подробная афиша театра здесь.

Напоминаем, что билеты на спектакли не бронируются. Места нужно занимать заранее.

Когда: 13-14 февраля Где: театр «2+Ку» (пер. Южный, 29)

Чемпионат и первенство России по альпинизму

Фото: группа соревнований ВКонтакте

Если вы не любитель романтической обстановки, можете отправиться с любимыми на соревнования по ледолазанию. Тем более что в Томске чемпионат России по альпинизму проводится впервые.

В феврале в Томске пройдут целых два мероприятия: 12 по 14 февраля – первенство России по альпинизму в дисциплинах «трудность» и «скорость». А с 20 по 24 февраля – чемпионат России в тех же дисциплинах.

Соревнования будут проходить на территории Большого трамплина в томском Академгородке. Организаторы, спортсмены, их родители и друзья сами готовят площадку — конструкцию для лазания в дисциплине «трудность» и вертикальную ледовую корку высотой 15 метров.

Томские спортсмены-ледолазы не раз успешно выступали на всероссийских и международных соревнованиях. Так что событие обещает быть зрелищным.

Когда: 12-14 и 20-24 февраля Где: Большой трамплин в Академгородке (ул. Королева, 36, стр. 8)

Спектакль «Обыкновенное чудо» в ТЮЗе

Если вдруг в выходные по какой-то причине вы не успели поздравить любимого человека с праздником – сделайте это в будни. 16 и 17 февраля в ТЮЗе ставят лирическую драму «Обыкновенное чудо». Это сказка для взрослых, история о всепобеждающей любви. В центре сюжета – волшебник, который решил жениться, остепениться и жить обычной жизнью. Но герой даже не предполагал, с чем ему придется столкнуться.

В постановке много музыки, изобретательной хореографии и приятных сюрпризов, которые оценят зрители. Спектакль поставлен силами участников Томского объединения предпринимателей с участием их детей. Все средства, полученные от продажи билетов, пойдут на помощь детям в «Фонд имени Алены Петровой».

Возрастной ценз 18+.

Когда: 16 февраля в 17:30, 17 февраля в 19:30 Где: ТЮЗ (пер. Нахановича, 4)

Романтический поход в кино

Зал кинотеатра уже больше ста лет считается одним из самых романтичных мест, куда можно пригласить возлюбленного или возлюбленную. И ближайшие выходные – не исключение. Тем более что на большом экране сейчас достаточно много премьер на любой вкус.

Любители добрых романтических комедий могут сходить на «Дикую парочку». Это история про соседей, которые давно живут рядом и созданы друг для друга, но, как полагается, не вместе. И вскоре случается событие, которое может разлучить их навсегда. Так что несмелому герою придется срочно решиться на важный шаг.

Для тех, кто ходит в кино за острыми ощущениями, на экраны выходит фильм о совсем другом проявлении любви – «Приворот. Черное венчание». Российский триллер показывает нам историю девушки, которая не хотела расставаться с парнем и сделала самый сильный приворот на любовь.